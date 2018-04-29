Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене

В первую неделю мая пройдёт пять грунтовых турниров: женские в Праге и Рабате, а также мужские в Мюнхене, Эшториле и Стамбуле.

Турнир WTA/International. Прага (Чехия). J&T Banka Prague Open

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 апреля – 5 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Каролина Плишкова (6), Петра Квитова (9), Дарья Касаткина (WC), Барбора Стрыцова (24), Дарья Гаврилова (26), Чжан Шуай (30), Михаэла Бузэрнеску (39), Саманта Стосур (45), Александра Саснович (46), Екатерина Александрова (87), Наталья Вихлянцева (88).



Полный список участников.



Отказались от участия: Люси Шафаржова (35), Донна Векич (55), Белинда Бенчич (67), Варвара Лепченко (69).

Действующий победитель: Мона Бартель.



Турнир Sparta Prague Open входил в календарь ITF с 2010 по 2014 годы, после чего перекупил лицензию WTA/International у испытывавшего проблемы португальского города Оэйраша. Ранее другими организаторами в рамках WTA проводились женские соревнования Prague Open, которые пару раз выбирались за пределы чешской столицы – Прага (1992-1995, 1997-1998, 2005-2011, 2015), Карловы Вары (1996), Простеёв (1999). Чемпионками среди прочих становились россиянки Динара Сафина (2005) и Вера Звонарёва (2008). В новом турнире побеждали чешки Каролина Плишкова (2015) и Люси Шафаржова (2016), а также немка Мона Бартель. Посев в этом году возглавили местные теннисистки – Петра Квитова и Каролина Плишкова, которая в первом же матче сыграет со своей сестрой-близнецом Кристиной. Получила «уайлд-кард» в основную сетку Дарья Касаткина. Также по рейтингу в число участниц попали Екатерина Александрова и Наталья Вихлянцева.

Турнир WTA/International. Рабат (Марокко). GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 апреля – 5 мая.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Элисе Мертенс (21), Доминика Цибулкова (31), Петра Мартич (40), Тимя Бабош (47), Тимя Бачински (WC), Александра Крунич (49), Зарина Дияс (56), Се Шувэй (61), Магда Линетт (66).



Полный список участников.



Отказались от участия: Катрин Беллис (44), Мария Саккари (52), Татьяна Мария (58), Катерина Козлова (63), Катерина Бондаренко (73).

Действующий победитель: Анастасия Павлюченкова.



Женский турнир в Марокко проводится в 18-й раз. Он проводился в нескольких городах этой североафриканской страны – в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), и уже 3-й сезон он снова проводится в Рабате. Действующей чемпионкой является Анастасия Павлюченкова, которая защищать титул не приехала. В её отсутствие сетку возглавили Элисе Мертенс и Доминика Цибулкова.

Турнир АТР World Tour 250. Мюнхен (Германия). BMW Open by FWU AG

Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 апреля – 6 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Александр Зверев (5), Роберто Баутиста-Агут (15), Диего Шварцман (16), Фабио Фоньини (18), Чхун Хён (23), Филипп Кольшрайбер (31), Гаэль Монфис (42), Юити Сугита (43), Каспер Рууд (WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Андрей Рублёв (34).

Действующий победитель: Александр Зверев.



Турнир в столице Баварии проводится с 1900 года и является одним из старейших турниров Германии. Раньше он разыгрывался на траве, а потом перебрался на грунт. Чемпионами тут становили и российские теннисисты – Андрей Чесноков (1989), Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). Действующим чемпионом турнира является местный любимец Александр Зверев, который приехал защищать титул в статусе 3-й ракетки мира. Значился в заявке и россиянин Андрей Рублёв, но впоследствии он снялся с соревнований.

Турнир АТР World Tour 250. Эшторил (Португалия). Millennium Estoril Open

Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 апреля – 6 мая.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Кевин Андерсон (8), Пабло Карреньо-Буста (19), Альберт Рамос-Виньолас (24), Кайл Эдмунд (26), Жиль Мюллер (28), Робин Хасе (44), Леонардо Майер (45), Даниил Медведев (52), Алекс де Минор (WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Ник Кирьос (20), Давид Феррер (35), Бенуа Пэр (46),

Действующий победитель: Пабло Карреньо-Буста.



Estoril Open вначале разыгрывался среди женщин (1989-1990, 1998-2014), а с 1990 года добавился и мужской турнир, и какое-то время это было объединённое соревнование. Проводился турнир в портовом городке в составе округа Лиссабон – Оэйраш. В 2015-м женский турнир прекратил своё существование, а мужской переехал на грунтовые корты Clube de Ténis do Estoril в Кашкайше. Титулы на турнире завоёвывали такие известные теннисисты как Новак Джокович, Роджер Федерер, Карлос Мойя, Стэн Вавринка, Томас Мустер, Давид Налбандян, Хуан-Мартин дель Потро. Также здесь побеждал и россиянин Николай Давыденко (2003). Сетку в этом году возглавили Кевин Андерсон и Пабло Карреньо-Буста. Среди участников есть и представитель России – Даниил Медведев снялся с соревнований. «Уайлд-кард» от организаторов получил юный австралиец Алекс де Минор, а в парном разряде он выступит вместе с легендарным Ллейтоном Хьюиттом.

Турнир АТР World Tour 250. Стамбул (Турция). TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд: € 426 145.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 апреля – 6 мая.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Марин Чилич (3), Дамир Джумхур (30), Аляж Бедене (48), Паоло Лоренци (57), Андреас Сеппи (62), Иржи Веселы (64), Виктор Троицки (68), Денис Истомин (85), Михаил Южный (102), Бернард Томич (WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Филип Краинович (27), Борна Чорич (36), Пабло Куэвас (40), Александр Долгополов (51), Орасио Себальос (66).

Действующий победитель: Марин Чилич.



Мужской турнир в Стамбуле разыгрывается с 2015 года. Он проходит на кортах Koza World of Sports, который является крупнейшей теннисной академией в мире. Центральный корт оснащён раздвижной крышей и вмещает 7500 зрителей. Два других корта оснащены ещё 9 500 креслами. Первым чемпионом стал Роджер Федерер, затем титул покорился Диего Шварцману и Марину Чиличу. Причём хорват будет защищать титул в этом году – он возглавил посев вместе с боснийцем Дамиром Джумхуром. В сетке также есть и один представитель России — Михаил Южный.