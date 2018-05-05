Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде

На второй неделе мая будет разыгран один из крупнейших турниров на грунте – в Мадриде с общим призовым фондом более 14 млн долларов.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open

Призовой фонд: $ 6 685 828.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 5-12 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8), Дарья Касаткина (11), Анастасия Павлюченкова (25), Светлана Кузнецова (27), Екатерина Макарова (36), Мария Шарапова (42), Елена Веснина (43), Виктория Азаренко (SR), Моника Пуиг (WC), Марта Костюк (WC).

Полный список участников

Отказались от участия: Анжелика Кербер (10), Агнешка Радваньска (32), Люси Шафаржова (35), Катрин Беллис (44), Тимя Бачински (48), Маркета Вондроушова (50), Лаура Зигемунд (SR), Серена Уильямс (SR).

Действующий победитель: Симона Халеп.

Женский турнир в Мадриде при реформе календаря в 2009 году возник из ниоткуда и сразу же получил высочайшую категорию – Premier Mandatory. К этой группе относится всего лишь 4 турнира в сезоне (также мартовские Индиан-Уэллс и Майами, а также октябрьский Пекин. Всем теннисисткам, попавшим на подобный турнир по рейтингу, пропускать его нельзя. В теории, конечно, можно на нём и не играть, вот только 0 очков за него всё равно будут учтены как сыгранный турнир и заменить их никаким успешным выступлением на другом соревновании нельзя. Турнир в столице Испании проводится на кортах Caja Mágica и прославился в 2012 году тем, что грунт тогда был синего, а не привычного для всех красного цвета. Это нововведение вызвало бурю нареканий, и со следующего сезона грунт снова «покраснел».

История турнира коротка – нынешний розыгрыш будет лишь 10-м по счёту, но победительницы были все как на подбор. Первой чемпионкой стала россиянка Динара Сафина. В 2014-м отличилась Мария Шарапова. По два титула на счету Петры Квитовой (2011, 2015), Серены Уильямс (2012, 2013) и Симоны Халеп (2016, 2017).

Для румынки этот двойной успех с одной стороны очень значительный, а с другой – ко многому обязывающий. Ведь именно в Мадриде-2018 ей надо защищать 1000 очков за победу, так что в столице Испании вновь возобновится борьба за звание первой ракетки. Дело в том, что затаившаяся за ней чуть поодаль в гонке за заветную единицу Каролина Возняцки проиграла в Мадриде-2017 уже во втором матче (65 очков), и после вычета прошлогодних баллов отставание датчанки сократится с 1265 очков до 330. Таким образом, Возняцки для возвращения на трон может хватить в Мадриде полуфинала (если Халеп проиграет в первом круге), финала (если соперница дойдёт не дальше 1/4 финала) и титула (в этом случае Симона её не догонит даже если сама окажется в финале). Ну а чтобы самой Халеп не пропустить соперницу вперёд, нужно просто сыграть не хуже неё.

Турнир стартует в субботу. В основной сетке, рассчитанной на 64 теннисистки, значится среди прочих 6 россиянок – Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Мария Шарапова и Елена Веснина. В финал квалификации пробилась Наталья Вихлянцева. Впервые после прошлогоднего Уимблдона сыграет в Европе Виктория Азаренко. С тех пор очень долго тянулась судебная тяжба на запрет вывоза за пределы Америки её сына Лео. Только к нынешнему Мадриду запрет был снят, но подробности пока неизвестны.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open

Призовой фонд: € 6 200 860.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 6-13 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Рафаэль Надаль (2), Григор Димитров (4), Александр Зверев (5), Хуан-Мартин дель Потро (6), Доминик Тим (7), Кевин Андерсон (8), Давид Гоффен (9), Люка Пуи (10), Карен Хачанов (41), Даниил Медведев (52), Стефанос Циципас (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роджер Федерер (1), Марин Чилич (3), Сэм Куэрри (14), Ник Кирьос (20), Стэн Вавринка (21), Филип Краинович (27), Жиль Мюллер (28), Энди Маррей (29), Андрей Рублёв (34). Давид Феррер (35), Жо-Вильфрид Цонга (38), Аляж Бедене (48), Никола Кун (WC).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

У этого «Мастерса» довольно запутанная история. С 1990 года он проводился осенью под крышей в Стокгольме, в 1995-м лицензия перешла Эссену (Германия), а в следующем году – Штутгарту. В 2002-м он обосновался в Мадриде, а с реформой календаря в 2009 году перебрался в весеннюю часть календаря на открытый грунт вместо понизившего статус Гамбурга. А осенью с тех пор разыгрывается Шанхай. Долгие годы рекордсменом по количеству титулов был Борис Беккер – четыре. Но в прошлом сезоне его обогнал Рафаэль Надаль – пять (2005, 2010, 2013, 2014, 2017), причём первый из этой пятёрки побед он добился на харде. Всю грунтовую серию-2018 испанец балансирует на грани потери звания первой ракетки мира. Только защита титула оставит его лидером в этой гонке. В Монте-Карло и Барселоне Надаль своей цели добился. Теперь на очереди Мадрид. Если Рафаэль не станет чемпионом, то звание первой ракетки мира у него заберёт Роджер Федерер, который пропускает всю грунтовую серию. В сетке среди прочих теннисистов значатся два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев, а Андрей Рублёв снялся с соревнований из-за травмы. Через квалификацию пробуют пробиться в основу Михаил Южный и Евгений Донской. После отказа перспективного испанца Николы Куна сыграть на турнире его «уайлд-кард» была передана Стефаносу Циципасу. Юный грек с российскими корнями на прошлой неделе добрался до финала Барселоны, а сейчас пробился уже в полуфинал Эшторила и на квалификацию Мадрида при всём желании бы не успел.