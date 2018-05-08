За «врунью» пока не ответила. Новый шанс Шараповой поквитаться с Младенович

Теннисный торт для Касаткиной

7 мая Дарья Касаткина отметила 21-й день рождения. Россиянка встретила этот праздник на турнире в Мадриде, где она уже вышла во второй круг и сыграет с Сораной Кырстей. Организаторы соревнования подарили Дарье красивый торт в виде грунтового теннисного корта с мячами. Касаткина в третий раз играет в Мадриде, и в двух предыдущих случаях она уже завершила свои выступления к 7 мая, поскольку проигрывала в первом круге. В этом году она одержала свою дебютную победу в столице Испании (7:5, 7:6 (8:6) над Ван Цян).

Вихлянцева и Макарова поддерживают Шарапову

Успешно пока играет и другая россиянка, Мария Шарапова. Она прервала серию из четырёх поражений и вышла уже в третий круг. Накануне, во встрече с Михаэлой Бузэрнеску, на её матч пришла Екатерина Макарова. В понедельник игру с другой румынкой, Ириной Бегу, посетила Наталья Вихлянцева, которая ранее проиграла Кристине Плишковой. А Шарапова победила со счётом 7:5, 6:1.

Принципиальный матч Шарапова — Младенович

Шарапова же в третьем раунде сыграет с Кристиной Младенович. По личным встречам счёт 1-1, при этом второй матч состоялся чуть более года назад на турнире в Штутгарте. Именно в этом немецком городе россиянка возобновила свою карьеру после 15-месячной дисквалификации. Матч вызвал огромной ажиотаж из-за слов француженки после того, как Мария объявила о положительной допинг-пробе на мельдоний. Младенович и Эжени Бушар стали главными критиками Шараповой. Так, Кристина назвала Марию обманщицей и предательницей и обрадовалась, что россиянку отстранили.

«Проигрывать Младенович было неприятно»

Шарапова не стала опускаться до взаимных оскорблений и заявила, что у каждого человека есть право на своё мнение. В Штутгарте в прошлом году француженка добилась тяжёлой победы в трёх сетах, а Мария после игры пожала своей обидчице руку. «Прошло 12 месяцев, я уже не очень хорошо помню тот матч, но проигрывать было неприятно», — вспоминает Шарапова. «Мадридские корты подходят для игры Марии. Она постарается сократить количество розыгрышей и не вступать в длинные перестрелки, поскольку она должна знать, что я предпочитаю этот стиль игры», — ответила Кристина.

Шарапова выиграла 19 очков подряд

Младенович права в том, что мадридские корты действительно подходят Шараповой: с 2013 по 2015 год она неизменно доходила как минимум до полуфинала, а в 2014-м завоевала титул. В матче с Бегу россиянка во втором сете выиграла 19 очков подряд, о чём сама она не знала. «Ого!» — сказала Шарапова на пресс-конференции. «Это значимый успех», — ответил ей журналист. «Вы правы. Такое редко встречается. Особенно со мной». «Ну, это вы сказали, не я». «Да, но я знаю, о чём вы подумали», — закончила этот диалог Шарапова и рассмеялась.

Ракетки не долетели до Монфиса

В понедельник на «Мастерсе-1000» в Мадриде стартовал Гаэль Монфис, который одержал свою первую победу в течение европейского грунтового сезона (6:2, 3:6, 6:3 над Николозом Басилашвили). В Мюнхене на прошлой неделе французу помешало то, что его ракетки не долетели из Женевы. Во время перелёта они просто сломались. «Племянник жены моего тренера дал мне свои ракетки. У самого тренера тоже было пару ракеток, они меня выручили. Что касается авиакомпании, то я не буду их сильно критиковать. Они тоже расстроены, что так всё вышло».

Джокович запорол простой смэш

А Новак Джокович свой первый матч на грунте в текущем сезоне уже выиграл. Со счётом 7:5, 6:4 он в первом круге победил Кея Нисикори, 21-ю ракетку мира. Это самый значимый успех серба почти за год: с июня 2017-го. Джокович провёл вполне добротный матч, но одно слабое место в его игре остаётся: он очень плохо выполняет смэши. В прошедшей встрече он вновь грубо ошибся.

Джокович и Беккер не воссоединятся

После матча Джокович опроверг слухи о том, что он может возобновить сотрудничество с Борисом Беккером: «Нет, наши пути разошлись. Сейчас у каждого свои дела. В данный момент я доволен своей командой, в которую входят Мариан Вайда и Фил Гритш».

Лео Азаренко нравится Европа

7 мая Виктория Азаренко одержала первую победу на грунте с 2016 года, она оказалась сильнее Александры Крунич (6:3, 6:3). Белоруска заявила, что теперь может выступать в Европе как минимум до Уимблдона. В столицу Испании она приехала со своим сыном Лео.

«Ему нравится Европа, очень нравится. Мы прогулялись по парку, посетили несколько аттракционов. Тут столько всяких развлечений для детей, да ещё и всё бесплатно. Испанская кухня ему тоже пришлась по душе», — рассказала Виктория.

Азаренко не разрешили воспользоваться своим полотенцем

В понедельник белоруска встречалась с Каролиной Плишковой и уступила в трёх сетах — 2:6, 6:1, 5:7. Матч получился очень боевым, но при этом качество оставляло желать лучшего. Чешка заметила после игры, что давно не чувствовала себя так плохо на корте. А Виктория по ходу матча получила предупреждение от арбитра за то, что воспользовалась своим полотенцем, а не тем, что предоставляет спонсор турнира.

Гарсия сыграла с поваром в мини-теннис

В Мадриде есть развлечения не только для детей, но и для взрослых. Каролин Гарсия сыграла в мини-теннис вместе с известным шеф-поваром Мартином Берасатеги. В большой теннис француженка тоже играет хорошо: она не отдала до третьего круга ни одного сета (6:1, 7:5 против Доминики Цибулковой и 6:3, 7:5 против Петры Мартич).

Векич слишком рано пришла в ресторан

Правда, не все в восторге от Мадрида. Донна Векич пришла в ресторан в 20:27, но к её приходу ещё никто не был готов, поскольку в Испании так рано ещё не ужинают. В своём видеоролике хорватка выделила первые три буквы города Madrid. Mad в данном случае можно перевести как злость и досада. Во вторник вечером хорватка в ресторан вряд ли пойдёт: ей в прайм-тайм предстоит матч с Гарбинье Мугурусой.

Медина-Гарригес провела первый матч за два года

На турнире в Мадриде состоялось возвращение Анабель Медины-Гарригес. 35-летняя испанка завершила карьеру два года назад, но решила выступить в родной стране. Вместе с Арантой Парра-Сантонхой она уступила в первом круге Йоханне Конте и Чжан Шуай. Теперь капитана сборной Испании в Кубке Федеоации будет больше времени последить за местными теннисистками, чтобы понять, кого можно вызвать на следующий матч, который состоится в следующем году в Мировой группе II.

Рональдо пришёл на теннис

В Мадриде хватает и звёзд из других видов спорта. Знаменитый бразильский футболист Роналдо посетил матч Фелисьяно Лопеса и Пабло Андухара (7:6, 6:3 в пользу Лопеса). 41-летний форвард провёл в мадридском «Реале» пять лет.