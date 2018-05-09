Мадридский ливень не смыл боевой настрой Касаткиной

Мужская сетка

Женская сетка

В Мадриде продолжаются крупные турниры категорий «Мастерс-1000» и Premier Mandatory. Женский турнир стартовал чуть раньше, поэтому у девушек уже определены все участники 1/8 финала, а у мужчин некоторые ещё не провели ни одного матча. Во вторник на мадридские корты вышли три россиянина — Евгений Донской, Даниил Медведев и Дарья Касаткина. Дарья очень уверенно победила Сорану Кырстя (6:3, 6:1), Евгений в настоящем триллере обыграл Стефаноса Циципаса (5:7, 6:4, 7:6 (7:3)), а Даниил уступил Кайлу Эдмунду (4:6, 0:6).

Вердаско вступил в «Клуб 500»

Фернандо Вердаско 8 мая успешно стартовал на родных мадридских кортах. Он со счётом 7:5, 6:4 обыграл Паоло Лоренци и одержал свою 500-ю победу в ATP. До него до этой вершины доходили всего пять испанцев: Томми Робредо (533), Карлос Мойя (575), Мануэль Орантес (641), Давид Феррер (724) и, конечно, Рафаэль Надаль (889).

Надаль-мультифанат

Сам Надаль ещё не стартовал в Мадриде, ему предстоит матч с Гаэлем Монфисом. Француз накануне в матче с Николозом Басилашвили (6:2, 3:6, 6:3) после одного из длинных розыгрышей присел на стул для линейных, чем вызвал смех в зале. А Рафаэль уже дал предтурнирную пресс-конференцию, и на ней его спросили о походе на матч «Атлетико» — «Арсенал» в футбольной Лиге Европы. Дело в том, что Рафаэль болеет за «Реал», но в этом матче он в атрибутике «Атлетико» активно поддерживал именно эту мадридскую команду. «В нашем обществе существует проблема: ты можешь болеть только за одну команду, а все остальные должен ненавидеть. Да, я поддерживаю «Реал», но у меня есть друзья и в «Атлетико». Я просто пришёл на стадион поболеть за испанскую команду против английской и насладиться хорошей игрой. Президент подарил мне футболку «Атлетико». Было холодно, поэтому я использовал её как шарф».

Большая победа Донского

Если Надалю ещё предстоит провести дебютный матч в Мадриде, то Стефанос Циципас, находящийся сейчас в отличной форме (финал в Барселоне и полуфинал в Эшториле тому доказательство), уступил уже в стартовом матче. Сражение с Евгением Донским длилось 2 часа 44 минуты. Но самая поразительная статистика другая: на двоих теннисисты реализовали всего два брейк-пойнта из 30 (1 из 10 Донской, 1 из 20 — Циципас). После матча грек даже спросил у ATP, какой рекорд по упущенным брейк-пойнтам (28 у Седрика Пьолина на US Open-1993, реализация 7 из 35). Благодаря этому успеху Донской одержал в текущем сезоне столько же побед на соревнованиях «Мастерс-1000», сколько за всю карьеру до того (по три).

Винус танцует под дождём

На территории комплекса Caja Magica сразу три корта с выдвижными крышами. Это очень кстати, поскольку второй день подряд дождь вмешивается в планы организаторов. А Винус Уильямс дождя не боится, она под ним даже танцует. Правда, турнир для неё уже закончен: в первом круге она уступила Анетт Контавейт 6:3, 3:6, 2:6.

Подарок для Касаткиной

В хорошем настроении пребывает Дарья Касаткина. 7 мая она отпраздновала 21-й день рождения, а 8 числа уверенно обыграла Сорану Кырстя. Отметим, что в начале второго сета, уже после того, как Дарья сделала брейк, пошёл дождь. Теннисистки прервались примерно на полтора часа, после чего Касаткиной завершила начатое до ливня. Накануне россиянка отметила своё 21-летие в компании Дарьи Гавриловой и Анастасии Павлюченковой.

Веснина подала вслепую

Гаврилова в паре с Се Шувэй во вторник должна была встретиться с Екатериной Макаровой и Еленой Весниной, но из-за дождя встречу перенесли на следующий день. Елена накануне приняла участие в WTA Blindfold Serve challenge. В этом конкурсе подающей требуется надеть повязку на глаза и выполнить подачу. Задача проста: сначала просто попасть по мячу, а ещё лучше — постараться направить его в нужный квадрат.

Младенович готовится к матчу с Шараповой

В среду, 9 мая, большой матч предстоит Кристине Младенович — она сыграет с Марией Шараповой. Игра начнётся не ранее 19:00 мск на второй по значимости арене, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию. В этот же день дебютную встречу проведёт её возлюбленный Доминик Тим, который встретится с Федерико Дельбонисом. Кристина и Доминик вместе пришли на вечеринку игроков.

Вандевеге в восторге от паэльи

В первом круге Младенович победила Коко Вандевеге (7:5, 6:0), но вкусная паэлья подняла американке настроение. К тому же в парном разряде Коко продолжает играть: во вторник она вместе с Эшли Барти вышла во второй круг.

Свитолина приготовила тапас

Если Вандевеге попробовала паэлью, то Свитолина отведала тапас (закуска, которая как правило подаётся к лёгким алкогольным напиткам), при этом приготовила его сама. Но турнир для украинки уже завершён. Карла Суарес-Наварро за последние 52 недели одержала всего две победы в 11 матчах с игроками топ-10. Обе — над украинкой. В марте испанка победила в Индиан-Уэллсе, а теперь выиграла и в Мадриде — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Матч получился очень драматичным и качественным, и Суарес-Наварро с пятого матчбола смогла склонить чашу весов в свою пользу, после чего расплакалась на корте.

Халеп-футболистка

Симона Халеп ураганом проходится по своим соперницам в первых раундах: за два матча она отдала всего четыре гейма. Во вторник под горячую руку попала Элизе Мертенс (6:0, 6:3). Симона отлично играет не только в теннис, но и в футбол.

Сёстры Плишковы идут друг на друга

В следующем круге соперницей румынки станет Кристина Плишкова. Если чешка сумеет сотворить сенсацию, то в четвертьфинале могут сыграть две сестры (Каролине для этого надо обыграть Слоан Стивенс). Интересно, что Каролина и Кристина должны были сыграть на прошлой неделе в первом круге в Праге, но Каролина снялась с турнира. Теперь сёстры находятся в двух шагах от первого очного матча за шесть лет. А во вторник Кристина и Юлия Гёргес провели матч в паре (победа 6:3, 7:5 над Сораной Кырстя и Сарой Соррибес-Тормо) и нашли общие темы для разговоров во время смены сторон.

Дель Потро верит в Джоковича

Во вторник свой первый матч более чем за месяц провёл Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинцу нужно было время «перезарядить батарейки» и подготовиться к грунтовому сезону. Первый матч с Дамиром Джумхуром прошёл успешно — 6:3, 6:3. Хуан-Мартин отлично знает, что такое возвращаться в теннис после серьёзных травм. Он считает, что Новаку Джоковичу удастся вернуться на свой прежний уровень: «Я оказывался в таких же ситуациях, у меня были травмы. Я думаю, что несколько игроков могут вернуться на свой уровень после травм, что пойдёт на пользу теннису. Джокович – один из них, также отмечу Маррея и Вавринку».