Римские каникулы. Касаткина и Шарапова не хотят покидать Вечный город

В Риме продолжается крупный турнир, в котором участвуют сильнейшие представители обоих полов. Для большинства ведущих игроков это соревнование является заключительным этапом подготовки к «Ролан Гаррос». Если во вторник выиграли все четыре россиянки, то в среду, 16 мая, процент побед упал до 50: дальше прошли Мария Шарапова и Дарья Касаткина, а Елена Веснина и Светлана Кузнецова сошли с дистанции.

Волевая победа Шараповой

Мария Шарапова, которая потерпела четыре подряд поражения в трёх сетах, на этой неделе выиграла уже два подряд трёхсетовика. Провалив первую партию матча с Доминикой Цибулковой, Мария смогла сократить количество ошибок и постепенно прибавить. Во второй половине матча преимущество Шараповой уже не вызывало вопросов — 3:6, 6:4, 6:2. Таким образом, россиянка вышла в третий круг и встретится там с победительницей матча Гарбинье Мугуруса — Дарья Гаврилова.

«Робот» перешёл в режим разрушения

Разговоры о том, что технология видеоповторов нужна и на грунте, ходят очень давно. 16 мая было получено очередное подтверждение того, что судьи ошибаются. Иногда в самых ответственных ситуациях. При счёте 5:5 в третьем сете матча с Марией Саккари Плишкова выполняла смэш. Даже при первом просмотре показалось, что мяч попал в корт с запасом, повтор это доказал. Тем не менее, линейный зафиксировал аут, а когда главный судья спустилась с вышки и спросила у своей коллеги про след от мяча, то та заявила, что уже потеряла его из виду.

«Каролина, я вас понимаю, но мы не можем найти след, а изначально линейная сказала «аут», — объяснила арбитр на вышке. Вместо «больше» счёт стал «меньше», Саккари реализовала брейк-пойнт, а затем и подала на матч — 3:6, 6:3, 7:5. Каролина, которая получила прозвище «Робот» за почти полное отсутствие эмоций на корте, пожала руку гречанке, затем вроде бы протянула руку в сторону главного арбитра, но затем поменяла решение и ракеткой проделала дыру в пластиковом ограждении судейской вышки. Саккари, стоявшая рядом, испугалась и сделала шаг назад, чтобы в неё не попали обломки.

Сестра заступилась

Римские зрители проводили Каролину под звук «бууу». Им, конечно, не понравилось, что чешка не пожала арбитру руку, да ещё и поломала вышку. Кстати, дыру так и не заделали, и она продолжила зиять на вечерних матчах. А за сестру заступилась Кристина Плишкова: «Это худшее, что я видела в матчах WTA. Я надеюсь, что Марта Мрозиньска больше никогда не будет судить ни мои матчи, ни Каролины. #навсегдавчёрныйсписок», — написала Кристина. С ней согласен известный аналитик Брэд Гилберт: «Судья заслуживает пожизненной дисквалификации». Наставник чешки Томаш Крупа поступил очень некрасиво и показал в камеру средний палец.

«Нам нужен Hawk-Eye на грунте»

Плишкова после ошибки арбитра говорила не только с ней, но и с Саккари, надеясь, что сама гречанка честно признается: мяч попал в корт. «Я не видела, куда приземлился мяч, потому что была на другой стороне корта. Я просто услышала, что линейный крикнула «аут». Рост Каролины — 190 см. Я отвернулась, поскольку была уверена, что она не промахнётся в этой ситуации. Теперь мы получили ещё одно подтверждение того, что и на грунте нужен Hawk-Eye», — рассказала после игры Саккари.

Веснина не подала на матч с Винус

Елена Веснина с победного для себя турнира в Индиан-Уэллсе-2017 выиграла всего один матч у теннисистки топ-10. Отличный шанс добыть ещё одну победу предоставился в матче с Винус Уильямс, поскольку по личным встречам россиянка была впереди 4-2. Американка провела хороший первый сет, но затем Елене удалось втянуть соперницу в длинный обмен на задней линии. В середине третьего сета Уильямс явно подустала. Сергей Веснин призывал дочь играть активнее, и его советы помогли: Веснина взяла восемь очков подряд, подавала на матч, но всё же уступила 2:6, 6:4, 5:7.

Контавейт остановила Кузнецову

Обидно проиграла и ещё одна россиянка — Светлана Кузнецова. Она уступила Анетт Контавейт 5:7, 5:7, хотя имела шансы в обоих сетах. Партии прошли как под копирку: брейк Светланы в самом дебюте, отданная подача при счёте 3:2, а затем ещё один проигранный «свой» гейм за шаг до тай-брейка.

Торт в лицо

В одном из самых напряжённых матчей дня Кей Нисикори вырвал победу у Григора Димитрова — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Нисикори немного подпортил настроение болгарину, который в этот день отмечал свой 27-й день рождения.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TennisTV.

Касаткина дошла до Свитолиной

Дарья Касаткина воспользовалась своей лёгкой сеткой на старте турнира. В первых двух матчах ей достались соперницы из квалификации, и в обоих случаях россиянка провела на корте около часа: победы 6:0, 6:4 над Айлой Томлянович и 6:2, 6:3 над Даниэль Коллинз позволили выйти в третий круг. Тут, правда, соперница будет куда опаснее: действующая чемпионка Элина Свитолина.

«Можно попробовать вашу выпечку?»

Новак Джокович не в первый раз вмешивается в интервью других игроков. На сей раз он решил задать несколько вопросов Йоханне Конте. Оба находились в хорошем настроении, поскольку легко выиграли свои матчи. Серб победил Николоза Басилашвили — 6:4, 6:2, а Конта — Се Шувэй (6:0, 6:4). «Я слышал вы говорили что-то про еду. Можно как-нибудь попробовать ваши творения?», — спросил Новак. «Ну, это ели только мои родители и мой молодой человек, а они субъективны. Сделаю что-то и для вас, но я должна знать, что вам противопоказано», — ответила Конта. «Всё, что угодно, но без глютена, молочного и сахара», — попросил Новак. «Вот блин. Ну ладно, что-нибудь придумаю».

«Кря-кря-кря»

Забавный диалог произошёл и на корте, во время матча Лукаса Пуи и Кайла Эдмунда. Француз пожаловался арбитру Джанлука Москарелле на слишком громкий крик чаек. «Как же они раздражают!», — сказал француз. «Ну, давай я попробую с ними поговорить. Кря-кря-кря», — ответил арбитр.

«Смотри, что я умею!»

Одним из героев дня стал Фабио Фоньни, который одержал победу над Домиником Тимом — 6:4, 1:6, 6:3. Игроков топ-10 итальянец не обыгрывал с прошлогоднего турнира в Риме и уступил шесть матчей кряду, при этом взял в них всего один сет. Но уставшего после финала в Мадриде Тима итальянец на родных кортах всё же победил. А накануне в парном матче итальянец показал свои цирковые умения в фокусе с бутылкой воды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rena.

Халеп встретилась с Бочелли

Очень уверенно стартовала в столице Италии Симона Халеп. Она в первом матче разгромила Наоми Осаку 6:1, 6:0 и далее сыграет с Мэдисон Кис. А несколько дней назад румынка, Андреа Главачкова, Хуан-Мартин дель Потро, Элисон Риске и другие теннисисты встретились с известным итальянским певцом, исполнителем классической и популярной музыки Андреа Бочелли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA.

Тим разбушевался

Тим обычно ведёт себя спокойно, но в концовках напряжённых матчей он может выйти из себя. Именно так произошло в игре с Фоньини. Если Плишкова всю злобу выплеснула на судейскую вышку, то австриец на тройном матчболе соперника разбил ракетку о корт и подарил её болельщику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» doublefault28.

Зверев-джентльмен

Александр Зверев помог подняться и проводил своего соперника, Маттео Берретини, к скамейке после того, как тот поскользнулся и рухнул на римский корт. Зрители оценили этот поступок аплодисментами. Сам же матч Зверев выиграл 7:5, 6:2 и продлил победную серию до девяти матчей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TennisTV.