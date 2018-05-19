Королева марафонов. Первый большой полуфинал Шараповой за три года

В Риме наступает пора решающих матчей. В пятницу, 18 мая, определились все полуфиналисты на турнирах «Мастерс-1000» и «Премьер-5». Настоящий триллер подарили зрителям Мария Шарапова и Елена Остапенко. Россиянка добилась победы и впервые за 2,5 года добралась до полуфинала на крупном соревновании.

Матч, которого все ждали

Мария Шарапова и Елена Остапенко наконец провели свою первую встречу. Они должны были сыграть в первом круге Цинциннати в прошлом году, но Мария снялась из-за травмы. На прошлой неделе в Мадриде они шли друг на друга во втором круге, но теперь уже Остапенко неожиданно проиграла Ирине Бегу. В Риме долгожданная встреча состоялась и оправдала все ожидания: теннисистки бились более трёх часов. Остапенко начала намного лучше и играла первым номером. Елена имела два шанса выиграть первый сет 6:2, что отражало бы соотношение сил, но Шарапова вцепилась, отыграла в сумме четыре сетбола и даже подавала на партию, но уступила подачу, а затем упустила сетбол на тай-брейке.

Однако в двух последующих сетах Мария в концовках играла куда более цепко. Россиянка постепенно наладила прицел, стал проходить её знаменитый приём, при этом в самых ответственных моментах Шарапова чуть притормаживала и не рисковала по полной, ожидая ошибки от соперницы. Мария добилась крайне сложной и важной победы — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Это её первый большой полуфинал (речь о «Большом шлеме», «Премьерах-5» и выше и Итоговых турнирах) с Итогового чемпионата — 2015. Впервые почти за четыре года Шарапова выиграла три трёхсетовые встречи на одном турнире (с победного «Ролан Гаррос»-2014). Шарапова провела в столице Италии четыре матча за четыре дня, и три матча длились более 2,5 часа.

«Всё ещё испытываю страсть к теннису»

После игры Мария была в приподнятом настроении и отметила заслугу Томаса Хогстедта, который несколько раз выходил по ходу матча и подбадривал свою подопечную. «Томас сумел привнести в команду много позитива. Я очень его уважаю. Что касается матча, то в дебюте я не так хорошо принимала, поэтому знала, что если смогу оказать на неё давление, то у меня появятся шансы. Я по-прежнему испытываю страсть к игре. Я

понимаю, что приближаюсь к концу карьеры, поэтому ценю такие моменты», — отметила Мария.

Остапенко отыгралась в паре

После марафона длиной в 3 часа 11 минут (третий самый длинный матч сезона в WTA) Елена смогла выйти на парную встречу и одержать победу. Вместе с Сораной Кырстей Остапенко обыграла Тимю Бабош и Кристину Младенович — 6:2, 7:5. Напомним, именно этот французско-венгерский дуэт в январе победил на Australian Open.

Пятеро на корте

Забавный эпизод произошёл в другом парном матче, мужском: Лукаш Кубот и Марсело Мело против Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фары. Во время розыгрыша на корт выбежала кошка. К счастью, в неё никто не попал.

Надаль в двух победах от возврашения на вершину

Рафаэль Надаль близок к тому, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Для этого ему надо выиграть турнир в Риме, то есть одержать ещё две победы. В пятницу он заставил немного поволноваться своих болельщиков, когда проиграл пять геймов подряд со счёта 4:1 в первом сете матча с Фабио Фоньини. Тем не менее, затем испанец собрался и отдал в сумме всего три гейма — 4:6, 6:1, 6:2. Несколько лет назад у теннисистов были натянутые отношения, но сейчас они заметно улучшились. Фабио назвал Рафаэля величайшим игроком на грунте и был уверен, что он выиграет все турниры на песке в этом сезоне. Все уже не выиграл, но третий титул близок.

Джокович вновь преградил путь Нисикори

Следующим соперником Надаля станет Новак Джокович. На прошлой неделе серб победил Кея Нисикори в Мадриде, теперь он это сделал и в Риме, а общий счёт противостояния стал 13-2 в пользу Новака. На сей раз Нисикори уверенно выиграл первый сет, но затем инициатива перешла к его сопернику. Третий сет, несмотря на лёгкий счёт, получился упорным и равным, однако в концовке у серба осталось просто больше сил — 2:6, 6:1, 6:3.

Надаль против Джоковича. Глава №51

Таким образом, в полуфинале Рима встретятся Джокович и Надаль, которые сыграют уже в 51-й раз. Новак — лишь один из двух действующих игроков, который имеет положительный баланс встреч с Надалем (второй — Дастин Браун). Серб впереди 26-24, он выиграл семь матчей из предыдущих восьми. В том числе он был сильнее в четвертьфинале Рима два года назад. Сейчас, правда, явным фаворитом является Рафаэль. Интересно, что после матча Джокович около 30 минут спорил с официальными лицами и просил поставить игру с Надалем на вечер, поскольку в противном случае у него будет слишком мало времени на подготовку (испанец завершил свою встречу примерно на шесть часов раньше). Однако блокбастер Джокович — Надаль пройдёт днём.

Первый грунтовый полуфинал Чилича

Марин Чилич пять раз доходил до полуфиналов на «Шлемах» и еще трижды на «Мастерсах-1000», но ни разу на грунте. Благодаря победе над Пабло Карреньо-Бустой хорват впервые в карьере вышел в большой полуфинал на грунте. Следующим соперником Чилича станет Давид Гоффен или Александр Зверев.

Контавейт шокировала Возняцки

Анетт Контавейт продолжает проводить шикарный грунтовый сезон. В Штутгарте она выиграла три матча и уступила только будущей чемпионке Каролине Плишковой, в Мадриде она прошла два круга и опять проиграла будущей чемпионке (Петре Квитовой), а в Риме она уже вышла в полуфинал. В любом случае мало кто ждал победы 6:3, 6:1, но Возняцки ничего не смогла противопоставить Анетт.

Свитолина продолжает идти к защите титула

Следующей соперницей Контавейт станет Элина Свитолина, которая находится в двух шагах от защиты титула. 18 мая украинка обыграла Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:4. Отметим, что победные дубли в Риме далеко не редкость. В последние 14 лет их было четыре (Амели Моресмо 2004-2005, Елена Янкович 2007-2008, Мария Шарапова 2011-2012, Серена Уильямс 2013-2014).

Халеп осталась первой ракеткой

После поражения Возняцки Симоне Халеп было достаточно выйти в полуфинал, чтобы остаться на первой строчке. Халеп с этой задачей легко справилась: она разгромила Каролин Гарсию 6:2, 6:3 и теперь встретится с Шараповой. Девушки играли восемь раз, Мария в семи случаях была сильнее, в том числе в двух матчах на грунте. Полуфинал в субботу начнётся примерно в 18:00 мск, «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию.