Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»

На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».

Турнир WTA/International. Страсбург (Франция). Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 20-26 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 9.04.2018): Эшли Барти (18), Дарья Гаврилова (24), Анастасия Павлюченкова (27), Доминика Цибулкова (WC), Тимя Бабош (39), Михаэла Бузэрнеску (40), Даниэль Коллинз (45), Зарина Дияс (47), Люси Шафаржова (WC), Ван Цян (56), Наталья Вихлянцева (81), Марина Мельникова (Q), Елена Рыбакина (LL).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ализе Корне (35), Елена Веснина (43), Катрин Беллис (44), Александра Крунич (50), Донна Векич (55), Камила Джорджи (59), Арина Соболенко (61), Беатрис Хаддад-Майя (64), Моника Пуиг (67), Эжени Бушар (WC).

Снялись с турнира: Моника Никулеску (65).

Действующий победитель: Саманта Стосур.

Женский турнир в Страсбурге разыгрывается с 1987 года. В 1999-м финалисткой тут была россиянка Елена Лиховцева, а в 2010-м титул завоевала Мария Шарапова. Действующей чемпионкой является австралийка Саманта Стосур, которая приехала защищать титул. А возглавили посев ещё две представительницы Австралии – Эшли Барти и Дарья Гаврилова, которых только что поочередно выбила из турнира Рима как раз Шарапова. В этом году в сетке Страсбурга четыре россиянки – Анастасия Павлюченкова (3), Наталья Вихлянцева, а также квалифай Марина Мельникова и лаки-лузер Елена Рыбакина, причём Вихлянцева и Рыбакина уже пробились во второй круг. Значилась в заявке и Елена Веснина, но она решила турнир пропустить.

Турнир WTA/International. Нюрнберг (Германия). Nürnberger Versicherungs Cup

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 20-26 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 9.04.2018): Слоан Стивенс (WC), Юлия Гёргес (11), Кики Бертенс (21), Чжан Шуай (31), Сорана Кырстя (34), Ирина Бегу (38), Элисон Ван Эйтванк (51), Катержин Синякова (54), Карина Виттёфт (57), Андреа Петкович (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ана Богдан (76), Полона Херцог (80).



Действующий победитель: Кики Бертенс.

Турнир в баварском городе Нюрнберге появился в календаре WTA в 2013 году, получив лицензию от обанкротившегося соревнования в Барселоне. Чемпионками становились Симона Халеп, Эжени Бушар, Карин Кнапп и Кики Бертенс (дважды), которая в этом году посеяна под 3-м номером. Возглавили сетку Слоан Стивенс и Юлия Гёргес.

Турнир АТР World Tour 250. Лион (Франция). Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon

Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 20–26 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 9.04.2018): Доминик Тим (7), Джон Иснер (9), Джек Сок (16), Чхун Хён (19), Адриан Маннарино (WC), Гаэль Монфис (42), Орасио Себальос (66), Гильермо Гарсия-Лопес (67), Жоау Соуза (70),



Полный список участников.

Снялись с турнира: Жо-Вильфрид Цонга (37), Карен Хачанов (40), Леонардо Майер (46), Даниил Медведев (48), Виктор Троицки (68), Маркос Багдатис (79), Денис Истомин (83), Ричардас Беранкис (84), Николоз Басилашвили (86), Иво Карлович (88).



Действующий победитель: Жо-Вильфрид Цонга.

Турнир в Лионе проводился с 1987 по 2009 год в зале, после чего переехал в Монпелье. В 2017-м ATP-тур вернулся в третий по численности населения город Франции, унаследовав лицензию от грунтового турнира в Ницце. Титул тогда выиграл Жо-Вильфрид Цонга, который отказался играть в нынешних соревнованиях, как и два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Сетку возглавили чемпион двух последних лет в Ницце австриец Доминик Тим и американец Джон Иснер.

Турнир АТР World Tour 250. Женева (Швейцария). Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 20–26 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 9.04.2018): Сэм Куэрри (14), Фабио Фоньини (WC), Стэн Вавринка (WC), Альберт Рамос-Виньолас (23), Давид Феррер (WC), Петер Гоёвчик (49), Джеред Доналдсон (50), Стив Джонсон (51), Райан Харрисон (54), Миша Зверев (55), Теннис Сандгрен (56).



Полный список участников.

Отказались от участия: Давид Гоффен (10), Филипп Кольшрайбер (34), Денис Шаповалов (45), Александр Долгополов (52), Паоло Лоренци (57), Вашек Поспишил (75), Душан Лайович (90).



Снялись с турнира: -

Действующий победитель: Стэн Вавринка.

Турнир в Женеве проводился с 1980 по 1991 год, после чего прекратил существование. В 2015-м он вернулся в календарь ATP-тура, получив лицензию у Дюссельдорфа. Соревнования проходят в Parc des Eaux-Vives – старейшем и крупнейшем теннисном клубе Швейцарии на берегу Женевского озера. В 2015 году чемпионом стал Томас Беллуччи, а затем – Стэн Вавринка (дважды). Швейцарец посеян под 3-м номером, а возглавили сетку американец Сэм Куэрри и итальянец Фабио Фоньини.