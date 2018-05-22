«Катастрофа, что детей в XXI веке обучают теннису 80-х годов»

Екатерина Бычкова в своей колонке – о том, что даже Федереру и Шараповой надо постоянно учиться, не говоря о тех, у кого с техникой беда.

Хочу в очередной раз «вызвать дьявола», то есть негодование своих коллег. Меня будут вновь ненавидеть, желать сжечь на корте или что там ещё обычно делают люди, которые плохо воспринимают критику в свой адрес.

«Мы все сумасшедшие, когда играем в теннис на корте» Екатерина Бычкова в своей колонке – о том, как жизнь всё переворачивает с ног на голову и вчерашний злейший враг может тебе очень помочь.

Скорее всего, многие из моих читателей помнят, что я третий год тружусь на тренерской службе. Тренирую в основном детей до 12 лет. Вообще, давно назвала себя именно детским тренером. И буквально на прошлой неделе я вновь поняла, почему для себя выбрала такое определение. Во-первых, дети – это единственные люди, с которыми я в целом могу найти общий язык (подростки слишком депрессивны, профессионалы чересчур капризны, любители слишком «всё знают»). Во-вторых, именно в детстве закладываются основные моменты, которые потом уже очень сложно исправлять, а исправлять что-то я не люблю, а когда оно ещё и очень сложно, тем более. Поэтому я детский тренер. Точка.

И вот на прошлой неделе меня попросили на одно занятие подменить тренера, который мне сразу сказал, что я буду очень сильно удивлена, ибо там всё очень плохо. Очень. Тренеру ученик достался из одной профессиональной теннисной школы. Чтобы уж совсем никого не обижать, конечно же, никаких имён называть не буду. Но что я увидела… – мне просто захотелось плакать кровью. Ребёнок, занимающийся в группе шесть лет кряду четыре раза в неделю, не умеет играть в теннис. Это катастрофа. И за ЭТО его родители платят деньги!

Катастрофа, что так обучают детей в XXI веке! Азам тенниса 80-х годов… Это просто мрак… Теперь ребёнку, чтобы обучиться хоть чему-то правильному, нужно потерять полгода и потом заново начать играть турниры. Хорошо, что сейчас этот ребёнок и его родители попали в нужные руки – тренер, который попросил меня провести одно занятие, очень толковый специалист.

И если спросить сейчас у того тренера, который учил в группе: «Вы в своём уме, в принципе? Вы где видели удары, которым вы учите детей? Вы давно вообще теннис современный смотрели?» — мне ответят: «Ну тот-то играет же с неправильной техникой, а вот эта вот стоит первой по детям, играя так-то». А половина скажет, что техника в детстве – это вообще ерунда. Как взял ракетку, так пусть и играет. И самое смешное, что их, скорее всего, послушают, а меня нет. Скажут, что техника не самое главное. И в чём-то будут правы. Конечно, чемпионами становятся не только из-за правильности ударов. Там должно совпадать всё. Ребёнок должен быть одарён, со спортивным характером, желанием его родителей сделать из него первого номера, зачатками трудолюбия и терпения, с правильными азами техники и обязательным везением. Если западает одна из зон, всегда можно выруливать на остальных. Но если западают две или три, становится сложнее. Значит, нужно ещё больше труда, желания и возможностей. Но знаете, как всё-таки печально видеть одарённого ребёнка с техническими проблемами, которые не позволяют ему развиваться в правильном направлении и приводят к бесконечному лишнему труду и постоянной головной боли. Потому что чем взрослее ребёнок и чем больше он играет турниров, тем сложнее заставить его самого и его родителей что-то менять. Там уже включена гонка постоянных вооружений за очками и титулами, и убедить в необходимости что-то исправить не представляется возможным. А сил на неправильные удары тратится всё больше…

«Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?» Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.

Немногие замечают, как на самом деле исправляют разные нюансы в предсезонную подготовку топовые теннисисты. Даже Федерер, и тот занимается, казалось бы, усовершенствованием совершенного. Все работают над моментами, которые незаметны непрофессиональному глазу. У кого-то это получается, у кого-то нет, но то, что все без исключения пытаются, это факт. Даже простой пример из последних – Каролина Возняцки. Как только смогла она добавить в скорости ударов в начале сезона, сразу покорился первый «Шлем». Так же Мария Шарапова работала над подачей, Энди Маррей над ударом справа, Надаль подтянул свои две руки, и дальше можно перечислять до бесконечности. Не знаю, помнят ли ещё болельщики, как мучилась с подачей в своё время Елена Дементьева. Сколько сил, времени и нервов она потратила, пытаясь исправить ранее не ей(!) совершённые ошибки. Поверьте, менять что-то в зрелом возрасте труднее в разы. Всё нужно делать в своё время.

Я очень не хочу каждый раз проводить параллели, но в то же время хочу спросить/донести до таких тренеров один момент. Представьте, как однажды ваш ребёнок захочет научиться прыгать с вышки в бассейн, водить правильно карт или опять-таки прыгать с парашютом. И его так же «здорово» научат «правильным» вещам.

Просто подумайте об этом, и, возможно, в другой раз вам захочется разобраться в том виде спорта, в котором вы преподаёте и за деньги учите детей неправильно играть в теннис. Даже если это дети, которые изначально не собираются становиться профи. Они не должны страдать от вашей некомпетентности.