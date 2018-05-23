Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера

Турнир серии «Мастерс» в Риме назвал имя не только чемпиона, но и новой первой ракетки мира. И накануне главных сражений на грунте самое время вернуться к нашей традиционной рубрике «Табель о рангах».

Федерер на троне до Индиан-Уэллса, а Возняцки прощается с «единичкой» Роджер Федерер вернулся на вершину рейтинга в рекордные 36 лет, но ему нужно обороняться от Надаля. А Возняцки первое место уже не уберегла.

«Единичка» как эстафетная палочка

Накануне старта главного грунтового турнира года «Ролан Гаррос» в мужском теннисе четвёртый раз за сезон произошла смена первой ракетки мира. Уже традиционно заветную единичку как своеобразную эстафетную палочку из рук в руки передавали Федерер и Надаль. И снова эта смена произошла в отсутствие одного из участников этой делёжки заветной «единички». Напомним, что в феврале Надаль взял паузу в выступлениях после Australian Open до грунтовой части сезона. В это время швейцарец попросил «уайлд-кард» на турнир ATP 500 в Роттердаме, завоевал титул, набрал недостающие ему очки и обогнал испанца, лидировавшего с августа 2017-го. Затем Федерер дошёл до финала в Индиан-Уэллсе и удержался на вершине, однако на турнире в Майами проиграл в первом же матче Танаси Коккинакису и пропустил вперёд Рафаэля.

Следом уже Федерер взял паузу в выступлениях, а Надаль вышел на грунт защищать прошлогодние очки. Задача была почти невыполнима, но он с ней практически справился – выиграл Монте-Карло и Барселону, а в Мадриде уступил в четвертьфинале Доминику Тиму и всё же пропустил вперёд Роджера. Впрочем, уже через неделю Рафаэль выиграл титул в Риме и снова вернулся на вершину – уже как минимум до конца «Ролан Гаррос». Если же испанец защитит в Париже титул, то останется лидером и дальше.

Специалист по «Мастерсам»

Надаль уже 6-й раз в карьере поднялся на вершину рейтинга ATP (впервые – 18 августа 2008 года) – больше, чем любой из его современников (Федерер – 5, Новак Джокович – 3, Энди Маррей – 1). Столько же раз прорывались в лидеры Андре Агасси и Бьорн Борг (по 6). Ещё больше восхождений было у Ивана Лендла (8), Джимми Коннорса (9), Пита Сампраса (11) и Джона Макинроя (14). Федерер на сей раз продержался первой ракеткой мира всего неделю, но его суммарный показатель вырос до рекордных 309 недель – это значит, что почти 6 лет швейцарец был сильнейшим теннисистом планеты. За ним следуют Сампрас (286), Лендл (270), Коннорс (268) и Джокович (223), а Надаль уже закрепился на 6-й позиции, уходя в отрыв от Макинроя (170). К концу «Ролан Гаррос» испанец будет лидером суммарно 176-ю неделю.

Титул в Риме стал для Рафаэля 78-м в карьере. Испанец вышел на чистое четвёртое место в карьере, обойдя Джона Макинроя (77). Впереди только Коннорс (109), Федерер (97) и Лендл (94). Это уже 32-й «Мастерс» в копилке испанца (41% всех титулов). По этому показателю Рафаэль чуть оторвался от Джоковича (30 побед на «Мастерсах») и Федерера (27). Из действующих теннисистов далее следуют Маррей (14) и Александр Зверев (3), который незаметно вырвался на роль главного преследователя «Большой четвёрки» в её классическом понимании. Хотя, конечно, Маррей не выступает на турнирах уже почти год, да и Джокович пока не достиг пика формы. Возглавил Надаль и список по количеству побед в матчах на «Мастерсах». После титула в Риме у него их стало 357, а у Федерера осталось 355. На третьем месте идёт Джокович (315). Вообще складывается такое ощущение, что Рафаэль поставил перед собой цель – побить все рекорды Роджера. Тем интереснее будет дальше наблюдать за их очно-заочной дуэлью.

Зверев обошёл Федерера

У Новака Джоковича тоже локальный успех – после всех проблем со здоровьем и пропуска соревнований серб впервые с прошлого Уимблдона смог сыграть пять матчей на одном турнире и добраться до полуфинала. Кстати, это 136-й полуфинал на уровне ATP в карьере Джоковича. По этому показателю он догнал Андре Агасси и Илие Настасе. Надаль пробивался в четвёрку сильнейших на 149 турнирах. Тройку лидеров возглавляют Коннорс (240), Федерер (195) и Лендл (189). Серб 22 мая отпраздновал 31-летие. Этого рубежа он достиг с 68 титулами в активе, из которых 12 «шлемов». Для сравнения у Надаля в 31 год было 72 титула, 14 «шлемов», а у Федерера – 75 и 17.

Ещё один полуфиналист Рима, а точнее даже, финалист Александр Зверев незаметно выбился в лидеры чемпионской гонки ATP, которую с самого Australian Open возглавлял Роджер Федерер. 21-летний немец российского происхождения набрал с начала года 3135 очков (титул в Мадриде – 1000, финалы в Майами и Риме – по 600, полуфинал в Монте-Карло – 360, титул в Мюнхене – 250, полуфинал Акапулько – 180, третий круг Australian Open – 90, второй круг Роттердама – 45, первый круг Индиан-Уэллса – 10). Федерер теперь второй (3110 очков) и стремительно к этой паре приблизился Надаль (3040). Тройку лидеров сейчас разделяют всего 95 очков. Попутно Зверев на турнире в Мадриде повторил уникальное достижение Федерера, выиграв турнир серии «Мастерс», не проиграв ни одной своей подачи за всю неделю. Швейцарец подобного добивался дважды (в Цинциннати-2012 и 2015), по ходу соревнований отыграв по 3 брейк-пойнта соперников. Александр этот рекорд перекрыл – он за весь мадридский турнир позволил соперникам лишь раз добраться до брейк-пойнта.

Страйк из победных финалов

В женском теннисе с начала года в лидерах побывали тоже два человека, правда, смен позиций было всего две, а не четыре. Одновременно с завоеванием титула на Australian Open в конце января на вершину рейтинга WTA поднялась Каролина Возняцки, однако через четыре недели первое место себе вернула Симона Халеп. С 26 февраля до конца «Ролан Гаррос» румынка будет первой ракеткой мира уже 15 недель подряд. За это время несколько раз Возняцки имела теоретические шансы сместить её с трона, но выступала неудачно. Симона выступала стабильнее, но без сильных всплесков. Титул в Мадриде она защитить не смогла, проиграв в четвертьфинале Каролине Плишковой, а в Риме повторила прошлогоднее достижение – финал. В итоге к началу «Ролан Гаррос» Халеп подошла с преимуществом всего в 335 очков. Впрочем, там ей защищать их аж целых 1300 за прошлогодний финал, а значит снова целая группа теннисисток будет по ходу крупного турнира разыгрывать не только главный трофей, но и звание первой ракетки мира.

Среди этих претенденток будет и чемпионка Рима Элина Свитолина, обыгравшая в финале Халеп. Начиная как раз с прошлогоднего турнира в столице Италии до нынешнего румынка проиграла последние 6 из 7 своих финалов. А вот у Элины накопился уже внушительный страйк из победных финалов. Восемь последних раз, когда украинка добиралась до решающих матчей, она неизменно завоёвывала титул (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто-2017, Брисбен, Дубай, Рим-2018). Всего у украинки на счету уже 12 титулов за карьеру. Кроме того, Свитолина 6-й раз подряд обыграла действующую первую ракетку мира. Второй раз досталось от неё Халеп, трижды она побеждала Анжелику Кербер и один раз – Серену Уильямс.

Прорыв Шараповой в посев «Ролан Гаррос»

Настоящий прорыв во время грунтового сезона совершила Мария Шарапова. Напомним, что после Индиан-Уэллса россиянка рассталась со своим тренером Свеном Грёнефельдом и на турнир в Штутгарт приехала с предыдущим наставником – Томасом Хогстедтом, с которым она выиграла в 2012 году недостающий ей до «Карьерного шлема» «Ролан Гаррос».

И если на турнире в Штутгарте Мария проиграла в первом круге, повторив свой печальный рекорд 15-летней давности – четыре поражения подряд, то связка Мадрид-Рим у россиянки вышла на славу: она дошла до четвертьфинала и полуфинала.

В итоге Шарапова ворвалась в топ-30 и попала в посев «Ролан Гаррос». Сейчас Мария занимает 29-е место рейтинга WTA и является второй ракеткой России.

А первое место среди россиянок уверенно удерживает 21-летняя Дарья Касаткина (14-я ракетка мира). После сенсационного финала в Индиан-Уэллсе Дарья на грунте дважды дошла до четвертьфинала (Чарльстон и Мадрид), а в Риме проиграла в третьем круге будущей победительнице Свитолиной. При этом Касаткина – единственная из соперниц украинки на турнире, которая сумела отобрать у неё сет, да ещё и с «баранкой». Теперь Дарья, как и многие другие теннисисты, готовится к старту «Ролан Гаррос», корты которого для неё счастливые – в 2014-м она становилась здесь чемпионкой среди юниорок.