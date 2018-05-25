10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»

Венцом грунтового сезона является «Ролан Гаррос». Самые длинные матчи, самые горячие споры игроков и судей (из-за отсутствия Hawk-Eye), самые непредсказуемые результаты — всё это Открытый чемпионат Франции. Расскажем, почему вам стоит следить за розыгрышем-2018.

Шарапова попала в посев

В прошлом году президент Федерации тенниса Франции отказался выдать Марии Шараповой «уайлд-кард» ни в основную сетку, ни в квалификацию. Это решение активно обсуждалось и разделило болельщиков на два лагеря. За год Мария сделала всё необходимое для того, чтобы от чиновников ничего не зависело. Россиянка не просто вернулась в топ-100, но и в топ-30, то есть попала в посев. Мария стала 28-й сеяной и получила все преимущества, которые есть у топ-игроков: удобную сетку на первые два круга. Первая серьёзная соперница — это Каролина Плишкова в третьем раунде.

Надаль против всех

Мужскую сетку болельщики ждали не с таким интересом, потому что при любых раскладах Рафаэль Надаль — главный и единственный фаворит, а жребий влияет лишь на то, чуть сложнее или чуть легче будет путь испанца к 11-му титулу в Париже. Оказалось второе. Почти все главные соперники расположились в нижней части сетки, прежде всего Александр Зверев, но это было известно ещё до жеребьёвки. Кроме того, внизу оказались Новак Джокович, Григор Димитров и, главное, Доминик Тим. Австриец — единственный игрок, который побеждал Надаля на грунте с мая 2016 года. При этом Тим сделал это дважды, в том числе в текущем сезоне (в Мадриде).

Самый непредсказуемый «Шлем»

Несмотря на то что мы только что практически вручили Надалю очередной трофей, «Ролан Гаррос» остаётся самым непредсказуемым турниром «Большого шлема». В XXI веке в Париже побеждали четыре «одношлемницы», то есть четыре девушки, которые больше не выиграли ни одного крупного трофея: Анастасия Мыскина, Ана Иванович, Франческа Скьявоне и Елена Остапенко. Для сравнения: на всех остальных «Шлемах» в сумме таких теннисисток тоже четыре. У мужчин ситуация иная, потому что «одношлемников» за последние 18 лет почти не было. Тем не менее до начала эры Рафаэля Надаля «Ролан Гаррос» подряд выигрывали Альберт Коста, Хуан-Карлос Ферреро и Гастон Гаудио — игроки, которые ни до, ни после «Шлемы» не брали. Да и до полуфиналов-финалов часто доходили не самые звёздные теннисисты.

«Ролан Гаррос». Грунт. Турнир «Большого шлема»

27 мая — 10 июня



Пары первого круга с участием россиян

Михаил Южный — Малек Жазири (Тунис).

Евгений Донской — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Даниил Медведев — Люка Пуи (Франция, 15).

Карен Хачанов — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR). Михаил Южный — Малек Жазири (Тунис).Евгений Донской — Ян-Леннард Штруфф (Германия).Даниил Медведев — Люка Пуи (Франция, 15).Карен Хачанов — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR).

Молодёжь наступает

«Ролан Гаррос» — наиболее физически затратный «Шлем», потому что именно на грунте проходят самые длинные матчи. Считается, что на песке преимущество получают уже опытные игроки, которые и окрепли физически, и имеют терпение выдерживать перекидки по 20-30 ударов на задней линии. Тем не менее в прошлом году выиграла Елена Остапенко, которая покорила всех своими пушечными и, главное, точными ударами с задней линии. Латвийка победила через день после своего 20-летия и едва не стала первым чемпионом-тинейджером на «Шлемах» за 11 лет (в 2006 году на US Open выиграла 19-летняя Мария Шарапова). А в 89-м титул сенсационно завоевал 17-летний Майкл Чанг и стал самым юным чемпионом «Шлемов» в Открытой эре.

Серена возвращается

Серена Уильямс не играла с марта, но на «Ролан Гаррос» она выступить планирует. Именно то, в какой ячейке сетки она окажется, стало главной интригой жеребьёвки, поскольку американка впервые с Australian Open 2007 не попала в посев на «Шлеме». Следовательно ей могла достаться любая соперница. Жребий был к ней достаточно благосклонен: она начнёт турнир игрой с Кристиной Плишковой, а дальше может встретиться с Натальей Вихлянцевой или Эшли Барти. Ближайшая сеяная — Юлия Гёргес, но немка на европейском грунте в этом сезоне совсем не впечатляет: всего два выигранных матча на трёх турнирах. Словом, если Серена в форме, она имеет шанс дойти как минимум до четвёртого круга, а там, кстати, возможна встреча с Шараповой. Напомним, прошлые выходные Уильямс провела на королевской свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл.

Шарапова — одна из фавориток

Букмекеры считают Марию одной из трёх главных фавориток. Это и неудивительно, ведь начиная с 2004 года Шарапова всего раз не дошла до четвёртого круга. Наилучшее соотношение побед и поражений среди всех «Шлемов» у россиянки именно на «Ролан Гаррос». При этом в начале карьеры Мария играла на грунте не слишком уверенно, но в этом десятилетии значительно прибавила, завоевала два титула, а между ними, в 2013 году, дошла до финала, где уступила Серене. В Мадриде и Риме Шарапова показала хороший теннис, поэтому есть основания рассчитывать на успех в Париже. Первый матч она проведёт с победителем квалификации, а затем — с Катериной Бондаренко или Донной Векич (ни с той, ни с другой Мария ещё не играла). А вот в третьем раунде её поджидает Каролина Плишкова, которая в этом грунтовом сезоне выиграла девять матчей, при этом подряд. Единственная очная встреча за Шараповой (финал Кубка Федерации — 2015), но если теннисистки встретятся снова, фавориткой будет считаться чешка.

Без касания сетки и три новых корта

«Ролан Гаррос» — самый компактный турнир «Большого шлема», если говорить о размерах теннисного комплекса. Всё очень кучно, зато уютно. Тем не менее разговоры о реконструкции ходили давно. Первый проект был предложен ещё в 2009 году, но всё шло очень медленно из-за недовольства местных жителей и властей. Против был и министр экологии. Однако сторонам всё же удалось договориться, и некоторое расширение уже произошло, а к 2020 году должен быть построен ещё один корт, а на центральной арене — имени Филиппа Шатрье — появится крыша. А уже в ближайшем турнире будут задействованы три новых корта — 7-й, 9-й и 18-й. Отметим, что в юниорских турнирах судьи не станут учитывать касание сетки при подаче.

Халеп и ещё пять претенденток на трон

Сразу шесть девушек будут биться на «Ролан Гаррос» в том числе и за первое место в рейтинге. Фаворитом этой гонки является не первая ракетка мира Симона Халеп, а Каролина Возняцки, потому что ей надо защищать меньше очков (румынка дошла год назад до финала, а датчанка — до четвертьфинала). Если Каролина завоюет титул, то в любом случае станет первой по итогам «Ролан Гаррос». В теории она может стать первой, даже если проиграет на самом старте, но для этого должны провалиться Халеп, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина, Каролин Гарсия и Каролина Плишкова. У испанки есть теоретические шансы возглавить рейтинг при выходе в четвертьфинал, у Гарсии и Плишковой — только в случае победы. Что касается мужчин, то тут всё проще. После «Ролан Гаррос» на первой строчке окажется или Надаль, или не играющий в Париже Роджер Федерер. Если Рафаэль защитит титул, то останется на вершине; если нет, лидером станет швейцарец.

Без Рублёва, но с Медведевым, Хачановым, Донским и Южным

Непосредственно перед жеребьёвкой «Ролан Гаррос» стало известно, что Андрей Рублёв не сможет принять участие в турнире из-за травмы спины. Первая ракетка России в прошлом году проиграл в Париже в стартовом круге, поэтому о защите очков ему беспокоиться не стоит. Аналогичная ситуация и с Михаилом Южным, он не может выиграть ни матча на французских кортах уже три года подряд. Возможно, ему удастся прервать эту тенденцию в розыгрыше-2018: его стартовым соперником станет Малек Жазири. В случае успеха Южный наверняка сыграет с Ришаром Гаске, ну а если и здесь удастся добиться победы, то в третьем раунде его ждёт Рафаэль Надаль.

Коэффициенты букмекеров

Мужчины

1. Рафаэль Надаль — 1,4.

2.

2. Новак Джокович — 11,0.

4.

5. Хуан-Мартин дель Потро — 70,0.

6. Давид Гоффен — 75,0.

7. Кей Нисикори — 80,0. 1. Рафаэль Надаль — 1,4.2. Александр Зверев — 11,0.2. Новак Джокович — 11,0.4. Доминик Тим — 16,0.5. Хуан-Мартин дель Потро — 70,0.6. Давид Гоффен — 75,0.7. Кей Нисикори — 80,0.

В теории в третьем круге в самом низу сетки мы можем увидеть российское дерби Хачанов — Медведев. Даниилу для этого для начала надо пройти хозяина корта Люка Пуи, что будет очень непросто. У Карена стартовый соперник проходимый — Андреас Хайдер-Маурер, а вот затем наверняка куда более сложная встреча со Стэном Вавринкой. Неплохая стека на первые два раунда у Евгения Донского: Ян-Леннард Штруфф, а затем Адриан Маннарино или Стив Джонсон. В третьем раунде кто-то из них наверняка встретится с третьим сеяным Марином Чиличем.

Суперматч двух чемпионок Мугуруса — Кузнецова

Для Светланы Кузнецовой «Ролан Гаррос» является самым успешным турниром «Большого шлема». На нём она одержала 52 победы, что на 17 больше, чем в Австралии и США и на 22, чем на Уимблдоне. Чемпионке-2009 очень не повезло со жребием: уже в первом раунде ей предстоит игра с чемпионкой-2016 Гарбинье Мугурусой. Россиянка, которая делает только первые шаги после операции на запястье, сейчас занимает 42-е место в рейтинге, поэтому ей очень нужны очки, чтобы вернуться в топ-30 и попадать в посев. Год назад Кузнецова дошла на «Ролан Гаррос» до четвёртого круга, и с точки зрения защиты очков уступать на самом старте ей крайне нежелательно, но Мугуруса — одна из главных фавориток.

Есть и приятные новости. Отметим удачную сетку первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Она вполне способна дойти до четвёртого круга, где возможна игра с Возняцки, но датчанка крайне неудачно играет по ходу грунтового сезона. Кроме того, стоит сказать про личные встречи: в этом году Дарья и Каролина играли дважды, и россиянка выиграла все четыре сета. Касаткину по праву называют «убийцей фаворитов», поэтому дойти как минимум до четвертьфинала ей вполне по силам.

