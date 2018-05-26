Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня

В воскресенье, 27 мая, стартует главный в сезоне грунтовый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день пройдут половина матчей в нижних половинах сеток (32) – по 16 у мужчин и женщин. В числе прочих это и представители топ-10 посева – Александр Зверев (2), Григор Димитров (4), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Давид Гоффен (8), Винус Уильямс (9), Слоан Стивенс (10) и Пабло Карреньо-Буста (10). Сыграют в воскресенье и трое россиян – Даниил Медведев, Екатерина Макарова и Екатерина Александрова. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 1-й. 27 мая, воскресенье. Начало матчей – в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Виктор Троицки (Сербия) — Григор Димитров (Болгария, 4)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-3 (Сидней, «Ролан Гаррос»-2016 – Базель-2012, Брисбен-2016, София-2017).
Рейтинг: 89-5.
Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.
Ализе Корне (Франция, 32) — Сара Эррани (Италия)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 3-4 (Чарльстон-2008, Уимблдон-2016, Рим-2017 – Монтеррей-2012, Акапулько, Торонто-2013, Париж-2014).
Рейтинг: 33-74.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эррани в трёх сетах.
Люка Пуи (Франция, 15) — Даниил Медведев (Россия)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 2-0 (Марсель, Шанхай-2017).
Рейтинг: 16-53.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Елена Остапенко (Латвия, 5) — Катерина Козлова (Украина)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-2 (Грабо-ITF-2014, Хертогенбосх-2016).
Рейтинг: 5-66.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 6.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Айла Томлянович (Австралия) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1/1-2 (Fed Cup-юн-2009 – Индиан-Уэллс-кв-2013, Брисбен-2015).
Рейтинг: 68-4.
Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Ван Цян (Китай) — Винус Уильямс (США, 9)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-2 («Ролан Гаррос», Уимблдон-2017).
Рейтинг: 91-9.
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Ричардас Беранкис (Литва) — Александр Зверев (Германия, 2)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-3.
Прогноз букмекеров: 12.75 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Court 1
Йоханна Конта (Великобритания, 22) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 1. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Оэйраш-кв-2013, Рим-2017).
Рейтинг: 22-93.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Робин Хасе (Нидерланды)
Court 1. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 4-1 (Майами-2013, Доха, Роттердам-2017, Мадрид-2018 – Гштаад-2017).
Рейтинг: 9-44.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Court 3
Мэдисон Бренгл (США) — Анетт Контавейт (Эстония, 25)
Court 3. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-2 (Ноттингем-ITF-2014, US Open-2015).
Рейтинг: 99-25.
Прогноз букмекеров: 4.80 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в двух сетах.
Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10)
Court 3. 2-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Мальорка-ф-2013).
Рейтинг: 147-11.
Прогноз букмекеров: 4.75 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в трёх сетах.
Court 6
Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Екатерина Макарова (Россия)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 130-35.
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Магдалена Фрех (Польша, Q) — Екатерина Александрова (Россия)
Court 6. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-1 (Брауншвайг-ITF-2014 – Верндрин-ITF-2013).
Рейтинг: 137-102.
Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 7
Магда Линетт (Польша) — Зарина Дияс (Казахстан)
Court 7. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Токио-2015, Цинциннати-кв-2017).
Рейтинг: 67-53.
Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.
Court 18
Грегуар Баррер (Франция, WC) — Раду Албот (Молдавия)
Court 18. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 196-97.
Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в четырёх сетах.
Аранча Рус (Нидерланды, LL) — Слоан Стивенс (США, 10)
Court 18. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-1 (Акапулько-2018).
Рейтинг: 106-10.
Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.