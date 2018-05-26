Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня

Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».

В воскресенье, 27 мая, стартует главный в сезоне грунтовый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день пройдут половина матчей в нижних половинах сеток (32) – по 16 у мужчин и женщин. В числе прочих это и представители топ-10 посева – Александр Зверев (2), Григор Димитров (4), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Давид Гоффен (8), Винус Уильямс (9), Слоан Стивенс (10) и Пабло Карреньо-Буста (10). Сыграют в воскресенье и трое россиян – Даниил Медведев, Екатерина Макарова и Екатерина Александрова. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 1-й. 27 мая, воскресенье. Начало матчей – в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Виктор Троицки (Сербия) — Григор Димитров (Болгария, 4)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-3 (Сидней, «Ролан Гаррос»-2016 – Базель-2012, Брисбен-2016, София-2017).

Рейтинг: 89-5.

Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Ализе Корне (Франция, 32) — Сара Эррани (Италия)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 3-4 (Чарльстон-2008, Уимблдон-2016, Рим-2017 – Монтеррей-2012, Акапулько, Торонто-2013, Париж-2014).

Рейтинг: 33-74.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эррани в трёх сетах.



Люка Пуи (Франция, 15) — Даниил Медведев (Россия)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-0 (Марсель, Шанхай-2017).

Рейтинг: 16-53.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.



Текстовая трансляция



Елена Остапенко (Латвия, 5) — Катерина Козлова (Украина)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-2 (Грабо-ITF-2014, Хертогенбосх-2016).

Рейтинг: 5-66.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Айла Томлянович (Австралия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1/1-2 (Fed Cup-юн-2009 – Индиан-Уэллс-кв-2013, Брисбен-2015).

Рейтинг: 68-4.

Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.



Ван Цян (Китай) — Винус Уильямс (США, 9)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-2 («Ролан Гаррос», Уимблдон-2017).

Рейтинг: 91-9.

Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Ричардас Беранкис (Литва) — Александр Зверев (Германия, 2)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 92-3.

Прогноз букмекеров: 12.75 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Court 1

Йоханна Конта (Великобритания, 22) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Оэйраш-кв-2013, Рим-2017).

Рейтинг: 22-93.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.



Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Робин Хасе (Нидерланды)

Court 1. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 4-1 (Майами-2013, Доха, Роттердам-2017, Мадрид-2018 – Гштаад-2017).

Рейтинг: 9-44.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Court 3

Мэдисон Бренгл (США) — Анетт Контавейт (Эстония, 25)

Court 3. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-2 (Ноттингем-ITF-2014, US Open-2015).

Рейтинг: 99-25.

Прогноз букмекеров: 4.80 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в двух сетах.



Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10)

Court 3. 2-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Мальорка-ф-2013).

Рейтинг: 147-11.

Прогноз букмекеров: 4.75 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в трёх сетах.

Court 6

Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Екатерина Макарова (Россия)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 130-35.

Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Магдалена Фрех (Польша, Q) — Екатерина Александрова (Россия)

Court 6. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-1 (Брауншвайг-ITF-2014 – Верндрин-ITF-2013).

Рейтинг: 137-102.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 7

Магда Линетт (Польша) — Зарина Дияс (Казахстан)

Court 7. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Токио-2015, Цинциннати-кв-2017).

Рейтинг: 67-53.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.

Court 18

Грегуар Баррер (Франция, WC) — Раду Албот (Молдавия)

Court 18. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 196-97.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в четырёх сетах.



Аранча Рус (Нидерланды, LL) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court 18. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-1 (Акапулько-2018).

Рейтинг: 106-10.

Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.