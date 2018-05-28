Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»

Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».

В понедельник, 28 мая, на втором в сезоне турнире «Большого шлема», «Ролан Гаррос», продолжатся матчи стартового круга. В этот день пройдёт 56 матчей – по 28 у мужчин и женщин: будут доиграны все встречи в нижних половинах сеток и начаты поединки в верхних половинах. В числе прочих в этот день выйдут на корт и представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Каролина Плишкова (6), Доминик Тим (7), Петра Квитова (8) и Джон Иснер (9). Сыграют в понедельник и пятеро россиян – Дарья Касаткина (14), Мария Шарапова (28), Елена Веснина, Карен Хачанов и Михаил Южный. Предлагаем вашему вниманию расписание 20 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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«Ролан Гаррос». День 2-й. 28 мая, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Петра Квитова (Чехия, 8) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 8-87.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.



Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 20)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2012).

Рейтинг: 132-22.

Прогноз букмекеров: 8.50 – 1.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Даниэль Коллинз (США) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 44-2.

Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Симоне Болелли (Италия, LL)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 5-0 (Роттердам-2009, Доха-2010, «Ролан Гаррос»-2012, Базель-2014, Мадрид-2015).

Рейтинг: 1-130.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария, 23)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 3-7/3-9 (Гамбург-2009, Мадрид-2011, «Ролан Гаррос»-2014 – Барселона-ч-2004, Барселона, Париж-кв-2005, Australian Open-2010, Касабланка, Хертогенбосх-2013, Australian Open, Роттердам-2015, Ченнай-2016).

Рейтинг: 71-28.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Мария Шарапова (Россия, 28) — Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2015).

Рейтинг: 29-134.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.



Текстовая трансляция

Court 1

Доминик Тим (Австрия, 7) — Илья Ивашко (Беларусь, Q)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0 (Кубок Дэвиса-2018).

Рейтинг: 8-119.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 7.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.



Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-1 (Братислава-ITF-2011).

Рейтинг: 141-6.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Court 3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 3. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-0 (Индиан-Уэллс-2015, Гштаад-2017).

Рейтинг: 14-98.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.

Court 7

Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Табернер (Испания, Q)

Court 7. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Истр-юн-2014).

Рейтинг: 40-194.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.

Court 8

Бернарда Пера (США) — Елена Веснина (Россия)

Court 8. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-43.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Court 9

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Кайя Канепи (Эстония)

Court 9. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-2 (Сен-Мало-ITF-2015 – US Open-2017, Брисбен-2018).

Рейтинг: 14-51.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 12

Карен Хачанов (Россия) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR)

Court 12. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-412.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.



Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 31) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Court 12. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1 (Куала-Лумпур-2011 – Касабланка-2015).

Рейтинг: 36-83.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.



Катерина Бондаренко (Украина) — Донна Векич (Хорватия)

Court 12. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 79-50.

Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Векич в трёх сетах.

Court 14

Леся Цуренко (Украина) — Стефани Фёгель (Швейцария)

Court 14. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-1/5-1 (Australian Open-кв-2011, Мадрид-кв, Хертогенбосх-2013, Сидней-кв-2015, Акапулько-2018 – Катовице-2016).

Рейтинг: 40-100.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 15

Анастасия Севастова (Латвия, 20) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q)

Court 15. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-1/2-2 (Страсбург-2010, Мальорка-2016 – Эшторил-кв-2008, Марсель-ITF-2015).

Рейтинг: 20-113.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.



Малек Жазири (Тунис) — Михаил Южный (Россия)

Court 15. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-0/3-0 (Дубай-2016, Шанхай-кв-2017, Рим-кв-2018).

Рейтинг: 63-99.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Жазири в четырёх сетах.

Court 18

Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR)

Court 18. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 57-82.

Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.



Джон Иснер (США, 9) — Ноа Рубин (США, WC)

Court 18. 4-й запуск (17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 10-173.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в трёх сетах.