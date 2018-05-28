Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было

«Ролан Гаррос». Женская сетка

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

21:05. Что ж, на этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!

21:00. Все матчи перенесены на завтра. Пять мужских матчей и один женский были прерваны, а ещё одна встреча и вовсе не началась: речь об игре Марии Шараповой и Рихел Хогенкамп. Они должны сыграть примерно в 13:30 во вторник.

20:55. Кристина Младенович уже завершила свои выступления на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, но, во-первых, она вместе с Тимя Бабош посеяна под первым номером в паре, да ещё и надо болеть за возлюбленного Доминика Тима. Ну а пока можно потренировать растяжку и позаниматься йогой.

20:50. Все матчи прерваны. Сильный дождь в Париже.

20:45. Симоне Болелли — первый игрок с "Ролан Гаррос"-2015, который взял у Рафаэля Надаля более восьми геймов в Париже. В третьем сете итальянец повёл 3:0. Первые два выиграл испанец — 6:4, 6:3.

20:40. Официально подтверждено, что матч Шараповой и Хогенкамп состоится во вторник. Корт Сюзанн Ленглен накрыли, продолжается дождь, да и к тому же в Париже уже темно.

20:37. Елена Веснина проиграла четвёртый одиночный матч из предыдущих пяти: она не справилась с Бернардой Пера 3:6, 2:6.

20:35. Пока не выпускают Марию на корт. Довольно сильный дождь в Париже.

20:30. Надаль взял уже два сета у Болелли — 6:4, 6:3.

20:25. Цуренко одержала волевую победу над Фёгель — 4:6, 6:2, 6:2. Куда сложнее должен быть следующий матч украинки против Коко Вандевей.

20:20. Итак, совсем скоро начинается заключительный матч женской программы дня: Мария Шарапова против Рихел Хогенкамп. У нас запланирована текстовая трансляция.

20:15. Пять матчболов(!) отыграла Белинда Бенчич и всё же прошла Кьезу — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5. После игры швейцарка рухнула на корт и расплакалась, а затем тепло обняла итальянку.

20:10. Плишкова с трудом взяла первый сет у Крейчиковой 7:6 (8:6), но во втором сете она уступает 0:3.

20:05. Веснина неудачно начала матч с Пера и уже уступила сет 6:3, а Шарапова должна выйти на корт минут через 15-20. Отметим, что обе теннисистки из Сочи и находятся в хороших отношениях. Перед началом турнира они вместе потренировались.

20:00. В Париже стало немного темнее, а некоторые на трибунах даже пооткрывали зонтики. Чуть-чуть накрапывает дождь.

19:55. Карен Хачанов порадовался своему удачному дебюту на "Ролан Гаррос".

19:50. Жазири в пятом сете всё же добился победы над Южным — 2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2. Михаил в четвёртый раз подряд в Париже в первом круге.

19:40. Гаске уверенно взял и второй сет у Болелли — 6:0, 6:2. После этого матча на корте появятся Шарапова и Хогенкамп.

19:35. Дарья Касаткина рада успешному старту "Ролан Гаррос". Ранее она заявила, что всегда с нетерпением ждёт этого турнира. Кирстен Флипкенс станет следующей соперницей Дарьи.

19:25. Все мужские матчи дня уже начались, а у женщин на корт ещё не вышли участницы двух встреч. В обеих играют россиянки — Елена Веснина с Бернардой Пера и Мария Шарапова с Рихел Хогенкамп.

19:20. Южный добился пятого сета матча с Жазири. Он выиграл четвёртую партию 6:3. Уже три часа теннисисты провели на корте.

19:10. В американском дерби Куэрри в трёх партиях обыграл Тиафо — 6:1, 6:2, 7:6 (8:6). Сэм, кстати, с опозданием появился на корте, поскольку не знал, как именно на него попасть. Конечно, Куэрри извинился перед соотечественником. С ним в Париж приехала его невеста и модель, которая наслаждается видами столицы Франции.

19:05. Гаске всего за 20 минут выиграл первый сет у Сеппи — 6:0. Почему нам это важно? Потому что после них на корте появятся Мария Шарапова и Рихел Хогенкамп.

18:55. А вот и король грунта! Рафаэль Надаль готов начать первый матч в Париже. 10-кратный чемпион "Ролан Гаррос" встретится с лаки-лузером Симоне Болелли.

18:50. Очень хорошо начинался матч для Южного против Жазири, но после уверенно выигранного первого сета Михаил взял всего четыре гейма в двух следующих партиях — 6:2, 2:6, 2:6. В четвёртом сете пока 2:2.

18:45. Альберт Рамос уверенно вышел во второй раунд в Париже, переиграв Михаила Кукушкина — 7:6 (7:0), 6:4, 6:1.

18:40. Достойно поборолся Николоз Басилашвили, но Жиль Симон прошёл дальше: 6:4, 6:0, 6:7 (4:7), 6:4. Фрэнсис Тиафо или Сэм Куэрри будет следующим соперником Басилашвили.

18:35. Каролина Возняцки провела тяжёлый первый сет, но во втором всё сложилось куда легче — 7:6 (7:2), 6:1 против Даниэлль Коллинз. Напомним, датчанка — главная фаворитка на звание первой ракетки мира по окончании турнира. В случае её победы в Париже она при любых раскладах будет первой.

18:25. Петкович победила Младенович 7:6 (12:10), 6:2, хотя в первой партии у француженки было четыре сетбола, в том числе тройной. Таким образом, Кристина не защитила прошлогодние очки за четвертьфинал и теперь выпадет за пределы топ-50.

18:20. Виктория Азаренко, которая неожиданно уступила Катержине Синяковой 5:7, 5:7, заявила, что не сомневается в своих возможностях снова стать одной из ведущих теннисисток мира. "Я даже не сомневаюсь. Ну, может не сегодня, но в принципе конечно да".

18:15. Давид Феррер в 16-й раз выступал на "Ролан Гаррос" в основной сетке и впервые потерпел поражение. Ведя 2-0 по сетам, он сенсационно проиграл Хауме Мунару.

18:10. Комментарий Дарьи Касаткиной после матча: "Я очень рада вернуться в Париж. Мне всегда приятно здесь играть. Вообще я люблю грунт, но, конечно, Открытый чемпионат Франции я ждала особенно. Отлично, что мне удалось уверенно стартовать".

18:00. Жазири и Южный обменялись выигранными сетами со счётом 6:2, в третьей партии Малек впереди 4:1.

17:50. Младенович вела 6:3 на тай-брейке, затем имела ещё один сетбол, но Петкович всё-таки выиграла крайне упорную первую партию более чем за час — 7:6 (12:10).

17:45. Самая яркая история этого "Ролан Гаррос" на данный момент. "Лаки-лузер" Марко Трунгеллити 24 часа назад был в Барселоне, а сегодня он выиграл матч первого круга. "Моя бабушка была в душе. Я сказал ей: "Так, ну что, мы едем в Париж!".

17:35. Борна Чорич за 2 часа 39 минут победил Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. В четвёртый раз подряд он выиграл первый круг в Париже.

17:25. Начался матч Зигмеунд и Вандевеге, американка ведёт 2:1 с брейком. Отметим, что 27 мая тренеру Коко Пэту Кэшу исполнилось 53 года.

17:20. Эмоциональная победа для Роберто Баутиста-Агута. Он спустя неделю после кончины матери выиграл у Дениса Истомина — 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.

17:10. Краткий комментарий Доминика Тима после победы: "Всегда непросто играть против соперников, которых ты не очень хорошо знаешь. Что касается Парижа и самого турнира, то мне всё очень нравится. Я наслаждался столицей Франции ещё когда приезжал сюда будучи юниором. Кроме того, приятно, когда тебе узнают зрители".

17:05. На арену Филипа Шатрье третьим запуском вышла Каролина Возняцки. Она поборется с американкой Даниэлой Коллинз. Датчанка сейчас является промежуточным лидером рейтинга. Ей достаточно выступить не хуже, чем все остальные претендентки — Халеп, Плишкова, Свитолина, Мугуруса, и тогда она станет по итогам турнира первой ракеткой мира. Накануне турнира Возняцки, как и Джокович, пообщалась с дочкой Серены Алексис-Олимпией и подарила ей свои очки. Кажется, малышка оценила это презент.

17:00. Австриец Доминик Тим разгромил в трёх сетах белоруса Илью Ивашко — 6:2, 6:4, 6:1. Дальше он сыграет со Стефаносом Циципасом.

16:55. В трёх сетах чемпион-2016 Новак Джокович справился с бразильцем Дутра-Сильвой — 6:3, 6:4, 6:4. Его следующий соперник определится в паре Мунар — Феррер.

16:50. На корт Сюзанн Ленглен вышли на матч Кристина Младенович и Андреа Петкович. Выглядят они как близнецы.

16:45. Трагедия Маркоса Багдатиса. Травма у него, плачет, ломает ракетки — не может продолжить борьбу. Второе снятие по ходу сегодняшнего игрового дня.

16:40. Отличный старт удался Дарье Касаткиной. За 1 час 11 минут она победила Кайю Канепи и уверенно прошла во второй круг "Ролан Гаррос". Дальше ей играть с победительницей пары Татьяна Мария — Кирстен Флипкенс.

16:25. Россиянин Карен Хачанов прокомментировал удачный старт на турнире.

Хачанов: рад, что всё хорошо сложилось и выиграл матч в трёх сетах

16:20. Начался матч россиянина Михаила Южного с Малеком Жазири из Туниса. За его ходом можно следить в нашем онлайн-табло.

16:05. 42 минуты длилась первая партия. Уверенно Дарья Касаткина держала свою подачу, не позволила сопернице ни разу добиться брейк-пойнтов. Сама же в двух чужих геймах сделала по 2 брейк-пойнта, один из которых реализовала. Следим, что будет дальше.

16:00. Ну а Новак Джокович тем временем выиграл и второй сет у Дутра-Силвы, уступая в начале с брейком — 6:3, 6:4, началась 3-я партия.

15:50. Грек Стефанос Циципас выиграл в четырёх сетах у Табернера — 7:5, 6:7, 6:4, 6:3. Дальше ему играть с победителем пары Тим — Ивашко.

15:45. Чемпион турнира-2015 Стэн Вавринка сошёл с дистанции уже в первом круге. Проиграл он испанцу Гильермо Гарсии-Лопесу. Именно он теперь сыграет во втором круге с Кареном Хачановым. Ну а Вавринке теперь остаётся на этом турнире только поддерживать свою девушку Донну Векич.

15:25. Выиграл Новак первый сет — 6:3. Возможно, его вдохновляет, что приехал он сюда всей семьёй.

15:20. За матчем россиянки с Кайей Канепи следите в нашей текстовой трансляции. Кстати, эстонка тоже была чемпионкой юниорского "Ролан Гаррос", правда, было это очень давно — в 2001-м.

15:15. Ну а следом на этот корт выйдет Дарья Касаткина, которая выигрывала уже в Париже в 2014 году юниорский "Ролан Гаррос".

15:10. Также в четырёх сетах победил лаки-лузер Марко Трунгеллити. Он справился с австралийцем Бернардом Томичем — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Уехал он давно с турнира после поражения в квалификации, но откликнулся на призыв организаторов и вернулся в Париж на машине вместе со всей семьёй. И не прогадал!

15:05. Латыш Эрнест Гулбис выиграл в четырёх сетах у Жиля Мюллера — 2:6, 6:4, 6:4, 6:3. Дальше он сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

14:53. На корте номер 1 в трёх сетах Бенуа Пэр выиграл у испанца Карбальеса-Баэна в четырёх сетах — 6:3, 6:7, 7:6, 6:1. Дальше на эту арену выйдут австриец Доминик Тим и белорус Илья Ивашко. Доминик только что завоевал титул в Лионе и отправился в Париж с корабля на бал.

14:30. А вот 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс вступит в борьбу только во вторник. Её дочка Алексис-Олимпия, кстати, «выигравшая» один «шлем» (Australian Open-2017), когда её мама была беременна, на руках у Новака Джоковича чувствует себя комфортно.

14:25. Вторым запуском на корте Филипа Шатрье будет играть серб Новак Джокович против бразильца Рожериу Дутра-Силвы. Вот так экс первая ракетка мира и чемпион 12 турниров «Большого шлема» готовился к матчу прямо на ступеньках трибун.

14:20. Волевую победу одержала Петра Квитова над Вероникой Сепеде-Ройг. Дальше чешке играть с испанкой Ларой Арруабарреной.

14:10. Первым из мужчин, выигравшим сегодня полноценные 3 сета, стал россиянин Карен Хачанов. Он справился с австрийцем Андреасом Хайдером-Маурером — 7:6, 6:3, 6:3.

14:05. Выиграла свой матч и Мария Саккари у ещё одной мамочки в туре — Мэнди Минеллы — 7:6, 6:2. Следующая соперница гречанки — Карла Суарес-Наварро.

14:00. За 1 час 49 минут Катержина Синякова выиграла у Виктории Азаренко — 7:5, 7:5. Дальше чешка с русскими корнями будет играть с украинкой Катериной Козловой, которая вчера выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку Елену Остапенко.

13:55. Есть первый победитель и в мужском турнире — британец Кэмерон Норри вёл в начале второго сета у немца Петера Гоёвчика — 6:1, 2:0, когда тот снялся из-за травмы. Любопытно, что играли спортсмены на том же корте №6, где сегодня раньше всех выиграла Карла Суарес-Наварро. Таким образом, здесь раньше всех начнётся 3-й запуск — Чилич — Кольшрайбер, тогда как на многих площадках вовсю идёт только 1-й запуск.

13:50. Для 19-летней Кэролайн Доулхайд это первый турнир «Большого шлема» в карьере, причём она пробилась в основу через квалификацию. И вот сегодня американка одержала первую победу. Дальше ей играть с победительницей пары Кис — Викери.

13:40. Пять женских матчей сегодня уже завершились. Пока без сенсаций.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:0, 6:1.

Лара Арруабаррена (Испания) — Тимя Бабош (Венгрия) — 7:6, 6:3.

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4.

Камила Джорджи (Италия) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:3, 6:2.

Наоми Осака (Япония, 21) — Софья Кенин (США) — 6:2, 7:5.

13:35. Уже два сета выиграл россиянин Карен Хачанов у австрийца Хайдер-Маурера — 7:6, 6:3, началась третья партия. Напомним, что на этом турнире из-за травмы не играет лучший друг Карена и первая ракетка России — Андрей Рублёв.

13:30. Вышла во второй круг Наоми Осака, обыграв Софью Кенин — 6:2, 7:5. Дальше японке играть с Зариной Дияс из Казахстана.

13:20. Выиграла сет на тай-брейке гречанка Мария Саккари у Мэнди Минеллы — 7:6 (7:5). Кстати она сейчас работает с известным в прошлом теннисистом Томасом Юханссоном (справа).

13:10. Целый час потребовалось греку Стефаносу Циципасу, чтобы взять первый сет у квалифаера Карлоса Табернера — 7:5. Кстати у Циципаса, как у Кенин и Синяковой, тоже русские корни — его мама Юлия Сальникова — известная советская теннисистка, как и её сестра-близнец — Алла. А их отец и дед Стефаноса — Сергей Сальников — знаменитый советский футболист.

13:05. Потрясающая история случилась на турнире с многочисленными отказами. Для первых 7 снявшихся теннисистов нашли замену в лице 7 лаки-лузеров, а точнее всех оставшихся на турнире или в близкой доступности спортсменов. После того, как снялся 8-й теннисист, Ник Кирьос, организаторы стали искать теннисистов, отъехавших не так далеко от Париже. В итоге такой спортсмен нашёлся — аргентинец Марко Трунгеллити. Ему пришлось спешно возвращаться на «Ролан Гаррос» на машине, причём с большой группой сопровождающих, включая бабушку, и сегодня он уже вышел на корт, и даже уже взял партию у Бернарда Томича — 6:4, 1:2, идёт второй сет.

13:00. Ещё одна теннисная мамочка, Виктория Азаренко, сражается сейчас с Катержиной Синяковой, и там до сих пор продолжается первый сет — 6:5. А вот так Вика поучаствовала в традиционном детском дне перед началом турнира.

12:57. Кстати, Мэнди Минелла — одна из нескольких действующих теннисисток, которые вернулись в тур после родов. В её матче с Саккари идёт упорная борьба — 5:4. А вот как представительница Люксембурга устроила свой быт вместе с мужем и дочкой.

12:52. За 43 минуты Карла Суарес-Наварро разгромила Ану Конюх — 6:0, 6:1 и стала первой сегодняшней победительнице матча. Во втором круге испанка сразится с победительницей пары Минелла — Саккари.

12:45. Японская теннисистка Наоми Осака взяла первый сет у американки с русским корнями Софьи Кенин — 6:2. Накануне турнира Осака попала в модный журнал.

12:40. На центральном корте комплекса «Ролан Гаррос», который носит имя Филипа Шатрье, сражаются сейчас Петра Квитова и Вероника Сепеде-Ройг. Счёт пока 3:4, идёт первый сет. К старту турнира наконец-то произошли подвижки в расследовании о бандитском нападении на чешскую теннисистку. Читайте подробности:

Чешская полиция арестовала грабителя, ранившего ножом Квитову

12:35. Сувенирная продукция «Ролан Гаррос» на любой вкус.

12:30. Сегодня матчи идут на 15 кортах. Раньше всех выиграла первый сет Карла Суарес-Наварро. Испанка навесила «баранку» Ане Конюх из Хорватии за 21 минуту — 6:0.

12:25. Расписание второго игрового дня.

Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».

12:20. Самые интересные события первого игрового дня.

Остапенко сложила полномочия на «Ролан Гаррос». Макарова идёт дальше Макарова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Остапенко сенсационно проиграла, восьмой «лаки-лузер» турнира едет в Париж на машине.

12:15. Ознакомьтесь пока с нашим материалом о самом турнире.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

12:10. И один из интереснейших матчей первого круга начинается сейчас на корте 18. В нём сразятся бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, возвращающаяся в тур после рождения ребёнка и перспективная теннисистка из Чехии с русскими корнями Катержина Синякова.

12:05. Вовремя начинается игровой день сегодня, в котором запланировано 56 матчей по графику и ещё два женских поединка, несыгранных накануне. На корт номер 12 вышли россиянин Карен Хачанов и австриец Андреас Хайдер-Маурер. За ходом этого поединка можно следить в нашем онлайн-табло.

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует второй игровой день второго турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Виктория Азаренко, Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Петра Квитова и другие. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.



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