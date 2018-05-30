Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже

В Париже набирает ход Открытый чемпионат Франции. Все матчи первого круга были завершены только за четыре дня, но в среду, 30 мая, начались и игры второго раунда. Дарья Касаткина и Карен Хачанов прошли дальше, Екатерина Макарова завершила выступления в одиночке.

Макарова сосредоточится на паре

Екатерина Макарова в первом круге прервала серию из пяти поражений, но всё равно россиянка сейчас находится не в лучшей форме. Барбора Стрыцова перед «Ролан Гаррос» и вовсе уступила восемь встреч подряд, однако к Парижу она нашла свой теннис. Победа над Макаровой далась чешке довольно легко — 6:4, 6:2. Екатерина теперь может сосредоточиться на парном разряде вместе с Анастасией Калинской.

Веснина поддерживала Макарову

Между Еленой Весниной и Екатериной Макаровой нет никакого конфликта. Об этом накануне заявила сама Елена, которая подтвердила, что теннисистки решили не рисковать и не заявляться вместе на «Ролан Гаррос», поскольку участие Екатерины было под вопросом из-за травмы. На Уимблдоне лучший российский дуэт должен снова играть вместе. А в Париже Елена пришла на игру Макаровой и очень громко её поддерживала.

Остапенко и Веснина проиграли в одиночке и паре

В одиночке Веснина и Елена Остапенко проиграли в стартовом раунде, а в паре они тоже завершили совместное выступление уже в первом матче. Удачно начав игру против Сораны Кырстя и Сары Соррибес-Тормо, российско-латвийский дуэт затем позволил соперницам перехватить инициативу. Румынка и испанка победили 1:6, 6:3, 6:4.

Победное возвращение сестёр Уильямс

Серена и Винус Уильямс в последний раз выиграли в паре на Уимблдоне-2016. Затем сёстры провели ещё две игры, на Олимпиаде-2016 и в Кубке Федерации-2018, но потерпели поражения. В Париже они не без труда прошли японок Шуко Аояму и Мию Като — 4:6, 6:4, 6:1. Отметим, что должен был состояться очень интересный парный матч между Викторией Азаренко / Арины Соболенко и Светланой Кузнецовой / Люси Шафаржовой, но белоруски снялись до матча. Кузнецова и Шафаржова уверенно прошли Белинду Бенчич и Маркету Вондроушову — 6:2, 6:4.

Кафельников + Сафин = пара мечты

Ещё пару слов о парном разряде. На следующей неделе на «Ролан Гаррос» состоится Турнир легенд, и в нём примут участие самые титулованные российские теннисисты — Евгений Кафельников и Марат Сафин. Они сыграют вместе в парном разряде. Кафельников выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночке («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре паре. Сафин завоевал два титула на самых престижных турнирах в одиночном разряде (US Open-2000 и Australian Open-2005).

Касаткина успела до заката

Дарья Касаткина и Кирстен Флипкенс изначально должны были сыграть на первом корте, затем их матч перенесли на пятый, а потом и на девятый, потому что на пятом были каике-то сложности с покрытием. Теннисистки начали матч в 20:10 по местному времени, так что у них было около полутора часов, чтобы выяснить отношения до заката. Дарья в концовке упустила пять матчболов, но всё же не позволила Флипкенс зацепиться — 6:3, 6:3. В следующем раунде россиянка встретится с гречанкой Марией Саккари.

Тяжёлая победа Хачанова

Карен Хачанов тоже вечером играл против Гильермо Гарсия-Лопеса и добился трудовой победы за 3 часа 12 минут — 6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3. Карен мог выиграть и в трёх сетах, поскольку, уступая 2:5 с двойным брейком в третьем сете, дошёл до тай-брейка, но там не взял ни очка. Кроме того, Хачанова беспокоила нога, он вызывал на корт врача, а после матча сообщил, что ему ещё предстоит понять причину этих болевых ощущений.

Бердых завершил сезон без грунтовых побед

Томаш Бердых никогда не был мастером игры на грунте, но всё же у него есть хорошие результаты на этом покрытии, в том числе два четвертьфинала и полуфинал на «Ролан Гаррос». Однако в сезоне-2018 чех совсем неудачно действует на песке. Он принял участие в четырёх турнирах и во всех проиграл в первом круге. В Париже он сравнял счёт, уступая 0-2, однако всё же уступил Жереми Шарди — 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 6:1, 7:5, 2:6.

«Я понимаю вас, а вы поймите меня»

Накануне Джек Сок позволил себе хамский комментарий в общении с арбитром-женщиной: «Я могу делать всё, что я хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я». 30 мая споры возникли уже у Бердыха с Марьяной Велджович, но тут всё было в рамках приличия. «Томаш, правила едины для всех», — заявила Марьяна. «Я понимаю вашу точку зрения, но если вы посмотрите на это с моей стороны, то мы поймём друг друга».

Зверев избежал очередного провала

То, что Александр Зверев плохо играет на «Шлемах», известно давно. В его карьере пока всего один выход в четвёртый круг на «Шлеме», а в Париже он не проходил дальше третьего раунда. Душан Лайович был очень близок к победе, но Зверев, уступая 1-2 по партиям, всё же сумел пройти дальше — 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2. В третьем круге немец встретится с Дамиром Джумхуром.

Сказка Трунгеллити

Главным ньюсмейкером первых дней турнира среди игроков второго эшелона стал Марко Трунгеллити. Напомним, что он не должен был играть в основе, но из-за повального отказа (снялись сразу восемь теннисистов), аргентинцу предложили вернуться в Париж. Он девять часов добирался на машине из Барселоны и на следующее утро выиграл матч первого круга у Бернарда Томича, но во втором раунде уступил тёзке Чеккинато — 1:6, 6:7 (1:7), 1:6. На трибунах его поддерживала бабушка, которая не очень хорошо разбирается в теннисе. В первом круге она поняла, что её внук выиграл только тогда, когда все стали аплодировать, а сам Марко начал радоваться. Радоваться есть чему. Аргентинец уехал из Парижа в пятницу, завоевав за всю карьеру до того момента 21 тысячу евро. Теперь его призовые составляют 79 тысяч.

Димитров заставил поволноваться

Изрядно заставил поволноваться своих болельщиков Григор Димитров, который уступал 1-2 по сетам. Но, как и Зверев, болгарин избежал поражения. Джейми Дональдсон навязал серьёзное сопротивление и был в двух очках от победы, но Димитров всё-таки дожал соперника. У американца в конце матча начались судороги и он даже пробовал подавать снизу, чтобы не подпрыгивать при подаче. Григор выиграл за 4 часа 22 минуты — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8.

Волевая победа Халеп

Матч Симоны Халеп и Элисон Риске завершал программу первого круга. Румынка, видимо, слишком долго ждала своего выхода на корт, потому что начало матча она провалила. Однако в двух оставшихся сетах Риске взяла всего по гейму — 2:6, 6:1, 6:1 в пользу первой сеяной. Куда легче выиграли другие фаворитки, но это уже матчи второго круга: Петра Квитова обыграла Лару Арруабаррену — 6:0, 6:4, Эдина Свитолина прошла Викторию Кужмову 6:3, 6:4, а Каролина Возняцки разгромила Георгину Гарсия Лопес — 6:1, 6:0.