Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня

В четверг, 31 мая, на «Ролан Гаррос» должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будут сыграны 32 матча в верхних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, а также два мужских поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. Среди представителей топ-10 посева в последний день лета сыграют Рафаэль Надаль (1), Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Доминик Тим (7) и Джон Иснер (9). Выступят в четверг и две россиянки – Мария Шарапова (28) и Анастасия Павлюченкова (30). Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.

«Ролан Гаррос». День 5-й. 31 мая, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, Q)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-188.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.



Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2017).

Рейтинг: 1-72.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Жюльен Беннето (Франция) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-2 (Роттердам-2013, Базель-2017).

Рейтинг: 62-6.

Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.



Серена Уильямс (США, SR) — Эшли Барти (Австралия, 17)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2014).

Рейтинг: 451-17.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция, WC)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-257.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гидо Пелья (Аргентина)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 1-78.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Пэн Шуай (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 7)

Court Suzanne-Lenglen.4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-1 (Чарльстон-2014, Майами-2017 – Пекин-2016).

Рейтинг: 41-7.

Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Court 1

Денис Шаповалов (Канада, 24) — Максимильян Мартерер (Германия)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 25-70.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.



Мария Шарапова (Россия, 28) — Донна Векич (Хорватия)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 30-50.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 5

Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30)

Court 5. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 3-4/4-4 (Бирмингем-кв-2008, Индиан-Уэллс-2010, София-2013, Мадрид-2018 – Мадрид-2011, Рим-2015, Сидней, Рим-2017).

Рейтинг: 90-28.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 6

Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) — Юрген Зопп (Эстония, LL)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 110-136.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бемельманса в пяти сетах.



Леся Цуренко (Украина) — Коко Вандевей (США, 15)

Court 6. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-1 (Москва-2017 – Ухань-2015).

Рейтинг: 39-15.

Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевей в трёх сетах.

Court 7

Пабло Куэвас (Уругвай) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6)

Court 7. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-2 (Барселона-2011, US Open-2014).

Рейтинг: 75-7.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах.

Court 9

Сергей Стаховский (Украина, LL) — Миша Зверев (Германия)

Court 9. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-2/1-4 (Барселона-2010 – Днепропетровск-ч-2007, Штутгарт, Шанхай-2010, Индиан-Уэллс-кв-2013).

Рейтинг: 127-64.

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.



Александра Саснович (Беларусь) — Кики Бертенс (Нидерланды, 18)

Court 9. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1 (Кань-сюр-Мер-ITF-2015 – Fed Cup-2017).

Рейтинг: 55-22.

Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в трёх сетах.

Court 18

Доминик Тим (Австрия, 7) — Стефанос Циципас (Греция) – доигрывание при счёте 6:2, 2:6, 6:4, 0:0, идёт 4-й сет

Court 18. 2-й запуск (не ранее 14:00).

Личные встречи: 2-1 (Доха, Индиан-Уэллс-2018 – Барселона-2018).

Рейтинг: 8-39.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.25 – 3.70.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Тима в четырёх сетах.



Текстовая трансляция



Люси Шафаржова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Court 18. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 2-6 (Прага-ITF-2012, Прага-2016 – Антверпен, Дубай-2015, Штутгарт, Ухань, Пекин-2016, Australian Open-2018).

Рейтинг: 53-6.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.



Джон Иснер (США, 9) — Орасио Себальос (Аргентина)

Court 18. 4-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 3-0 (Рим-2010, Хьюстон-2011, 2012).

Рейтинг: 10-103.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.