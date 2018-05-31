Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня

В четверг, 31 мая, на «Ролан Гаррос» должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будут сыграны 32 матча в верхних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, а также два мужских поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. Среди представителей топ-10 посева в последний день лета сыграют Рафаэль Надаль (1), Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Доминик Тим (7) и Джон Иснер (9). Выступят в четверг и две россиянки – Мария Шарапова (28) и Анастасия Павлюченкова (30). Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 5-й. 31 мая, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 2-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, Q)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-188.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2017).
Рейтинг: 1-72.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Жюльен Беннето (Франция) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-2 (Роттердам-2013, Базель-2017).
Рейтинг: 62-6.
Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, SR) — Эшли Барти (Австралия, 17)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2014).
Рейтинг: 451-17.
Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция, WC)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-257.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гидо Пелья (Аргентина)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2017).
Рейтинг: 1-78.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Пэн Шуай (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 7)
Court Suzanne-Lenglen.4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 2-1 (Чарльстон-2014, Майами-2017 – Пекин-2016).
Рейтинг: 41-7.
Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Court 1
Денис Шаповалов (Канада, 24) — Максимильян Мартерер (Германия)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 25-70.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.
Мария Шарапова (Россия, 28) — Донна Векич (Хорватия)
Court 1. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 30-50.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 5
Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30)
Court 5. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 3-4/4-4 (Бирмингем-кв-2008, Индиан-Уэллс-2010, София-2013, Мадрид-2018 – Мадрид-2011, Рим-2015, Сидней, Рим-2017).
Рейтинг: 90-28.
Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 6
Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) — Юрген Зопп (Эстония, LL)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 110-136.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бемельманса в пяти сетах.
Леся Цуренко (Украина) — Коко Вандевей (США, 15)
Court 6. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-1 (Москва-2017 – Ухань-2015).
Рейтинг: 39-15.
Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевей в трёх сетах.
Court 7
Пабло Куэвас (Уругвай) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6)
Court 7. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-2 (Барселона-2011, US Open-2014).
Рейтинг: 75-7.
Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах.
Court 9
Сергей Стаховский (Украина, LL) — Миша Зверев (Германия)
Court 9. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-2/1-4 (Барселона-2010 – Днепропетровск-ч-2007, Штутгарт, Шанхай-2010, Индиан-Уэллс-кв-2013).
Рейтинг: 127-64.
Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.
Александра Саснович (Беларусь) — Кики Бертенс (Нидерланды, 18)
Court 9. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-1 (Кань-сюр-Мер-ITF-2015 – Fed Cup-2017).
Рейтинг: 55-22.
Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в трёх сетах.
Court 18
Доминик Тим (Австрия, 7) — Стефанос Циципас (Греция) – доигрывание при счёте 6:2, 2:6, 6:4, 0:0, идёт 4-й сет
Court 18. 2-й запуск (не ранее 14:00).
Личные встречи: 2-1 (Доха, Индиан-Уэллс-2018 – Барселона-2018).
Рейтинг: 8-39.
Прогноз букмекеров (до матча): 1.25 – 3.70.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Тима в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Люси Шафаржова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Court 18. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 2-6 (Прага-ITF-2012, Прага-2016 – Антверпен, Дубай-2015, Штутгарт, Ухань, Пекин-2016, Australian Open-2018).
Рейтинг: 53-6.
Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Джон Иснер (США, 9) — Орасио Себальос (Аргентина)
Court 18. 4-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 3-0 (Рим-2010, Хьюстон-2011, 2012).
Рейтинг: 10-103.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.