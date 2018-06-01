Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»

В пятницу, 1 июня, на «Ролан Гаррос» начнётся третий круг в одиночном разряде. С этого момента возможны встречи друг с другом двух сеяных теннисистов. Будут сыграны 16 матчей в нижних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин. Среди представителей топ-10 посева в первый день лета сыграют Александр Зверев (2), Каролина Возняцки (2), Элина Свитолина (4), Григор Димитров (4), Доминик Тим (7), Давид Гоффен (8), Петра Квитова (8), Слоан Стивенс (10) и Пабло Карреньо-Буста (10). Выступят в пятницу и двое россиян – Карен Хачанов и Дарья Касаткина (14). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

5-й день «Ролан Гаррос». Шарапова победила Векич. Как это было Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Павлюченкова, Квитова, Плишкова и другие.

«Ролан Гаррос». День 6-й. 1 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) — Александр Зверев (Германия, 2)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Шэньчжэнь-2017).

Рейтинг: 29-3.

Прогноз букмекеров: 8.25 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.

Полин Пармантье (Франция, WC) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-3 (Стамбул-2018 – Амелия-Айленд-2008, Копенгаген-2012, Бостад-2017).

Рейтинг: 74-2.

Прогноз букмекеров: 6.50 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.



Люка Пуи (Франция, 15) — Карен Хачанов (Россия)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1 (Дубай-2018 – Марсель-2018).

Рейтинг: 16-38.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-1 (Монреаль-2016, Сидней-2018 – Цинциннати-2012).

Рейтинг: 57-10.

Прогноз букмекеров: 2.25 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Мэдисон Кис (США, 13) — Наоми Осака (Япония, 21)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-0 (US Open-2016, Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 13-20.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.



Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Новак Джокович (Сербия, 20)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-6 (Шанхай-2016 – Дубай-2013, 2014, US Open-2015, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2016, Рим-2017).

Рейтинг: 13-22.

Прогноз букмекеров: 4.40 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.



Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 32)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-1/2-2 (Шанхай-2016, US Open-2017 – Бордо-ч-2013, Торонто-2016).

Рейтинг: 9-37.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.



Петра Квитова (Чехия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 25)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-0 (Цинциннати-2017, Мадрид-2018).

Рейтинг: 8-24.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Court 1

Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-2 (Бостад-2013, Индиан-Уэллс-2018 – Пекин-2014, Монте-Карло-2015).

Рейтинг: 35-5.

Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 33-4.

Прогноз букмекеров: 4.90 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Доминик Тим (Австрия, 7) — Маттео Берреттини (Италия)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 8-96.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Court 7

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Цян (Китай)

Court 7. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Fed Cup-2014).

Рейтинг: 98-85.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Катержина Синякова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 26)

Court 7. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-2 (Прага-2015 – Трнава-ITF-2013, Прага-2017).

Рейтинг: 54-26.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.

Court 18

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Мария Саккари (Греция)

Court 18. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Бухарест-кв-2015).

Рейтинг: 14-38.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Кей Нисикори (Япония, 19) — Жиль Симон (Франция)

Court 18. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0 (Париж-2012-отказ Нисикори).

Рейтинг: 21-65.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 3.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Марко Чеккинато (Италия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10)

Court 18. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1/0-2 (Перуджа-ч-2015, Рио-де-Жанейро-2018).

Рейтинг: 72-11.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.