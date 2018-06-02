Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»

Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».

В субботу, 2 июня, на «Ролан Гаррос» должен быть доигран третий круг в одиночном разряде. Будут сыграны 16 матчей в верхних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин, а также ещё по два матча из нижних половин, недоигранные накануне из-за дождя. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют Рафаэль Надаль (1), Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Петра Квитова (8), Давид Гоффен (8), Джон Иснер (США, 9) и Слоан Стивенс (10). Выступят в субботу и двое россиян – Карен Хачанов и Мария Шарапова (28). Мария сразится с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Касаткина — впервые в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Хачанов не доиграл из-за дождя Касаткина вышла в четвёртый круг, сенсационные поражения Свитолиной и Димитрова, на звание первой ракетки претендуют только три девушки.

«Ролан Гаррос». День 7-й. 2 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Саманта Стосур (Австралия)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-1 («Ролан Гаррос»-2016, Брисбен-2017 – Мадрид-2014).

Рейтинг: 3-90.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Люка Пуи (Франция, 15) — Карен Хачанов (Россия) – доигрывание при счёте 3:6, 5:7, 1:1

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (не ранее 13:00).

Личные встречи: 1-1 (Дубай-2018 – Марсель-2018).

Рейтинг: 16-38.

Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.70 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Хачанова в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Мария Шарапова (Россия, 28) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 1-0 (Fed Cup-2015).

Рейтинг: 30-6.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ришар Гаске (Франция, 27)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 15-0/15-1 (Эшторил-2004, Монте-Карло, «Ролан Гаррос»-2005, Tennis Masters Cup-2007, Торонто, Мадрид-2008, US Open-2009, Монте-Карло, Рим, Кубок Дэвиса-2011, US Open, Париж-2013, Пекин-2014, Базель-2015, Цинциннати-2017 – Сен-Жан-де-Луж-ч-2003).

Рейтинг: 1-32.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 11.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 31) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)

Court Philippe-Chatrier. 5-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2013).

Рейтинг: 36-6.

Прогноз букмекеров: 3.80 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Фабио Фоньини (Италия, 18) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 16)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 18-17.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в пяти сетах.

Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 32) – доигрывание при счёте 3:6, 5:7, 1:1

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (не ранее 13:00).

Личные встречи: 2-1/2-2 (Шанхай-2016, US Open-2017 – Бордо-ч-2013, Торонто-2016).

Рейтинг: 9-37.

Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.35 – 3.00.

Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Гоффена в четырёх сетах.

Ирина Бегу (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция, 7)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-3/2-3 (Нью-Хэйвен-кв-2014, Чарльстон-2016 – Нью-Хэйвен-2014, 2016, Бостад-2017).

Рейтинг: 40-7.

Прогноз букмекеров: 2.90 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Юлия Гёргес (Германия, 11) — Серена Уильямс (США, SR)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-2 («Ролан Гаррос»-2010, Торонто-2011).

Рейтинг: 11-451.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Джон Иснер (США, 9) — Пьер-Юг Эрбер (Франция)

Court Suzanne-Lenglen. 5-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 2-0 («Ролан Гаррос»-2014, US Open-2017).

Рейтинг: 10-87.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Court 1

Петра Квитова (Чехия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 25)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-0 (Цинциннати-2017, Мадрид-2018).

Рейтинг: 8-24.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Миша Зверев (Германия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1/0-2 (Лас-Вегас-кв-2008, Мюнхен-2010).

Рейтинг: 64-7.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Стив Джонсон (США)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 4-0 (Токио-2015, Лондон-2016, Акапулько (отказ), Уимблдон, Шанхай-2017).

Рейтинг: 4-46.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Анжелика Кербер (Германия, 12) — Кики Бертенс (Нидерланды, 18)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-1 (Майами-2016 – «Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 12-22.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Court 7

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) — Леся Цуренко (Украина)

Court 7. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Днепропетровск-ITF-кв-2007, Уимблдон-2017).

Рейтинг: 18-39.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рыбариковой в трёх сетах.

Максимильян Мартерер (Германия) — Юрген Зопп (Эстония, LL)

Court 7. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 70-136.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мартерера в четырёх сетах.

Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16)

Court 7. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-3 (Рабат-2017 – «Ролан Гаррос»-2017, Кубок Хопмана, Australian Open-2018).

Рейтинг: 25-16.

Прогноз букмекеров: 3.05 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

Court 18

Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court 18. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-1 (Монреаль-2016, Сидней-2018 – Цинциннати-2012).

Рейтинг: 57-10.

Прогноз букмекеров: 2.25 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Борна Чорич (Хорватия)

Court 18. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-2 (Уинстон-Сэйлем-2015, Марракеш-2017).

Рейтинг: 12-40.

Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шварцмана в пяти сетах.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Андреа Петкович (Германия)

Court 18. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 6-0/6-1 (Нюрнберг, Токио-2013, «Ролан Гаррос», Пекин-2014, Цинциннати-2015, Fed Cup-2016 – Бухарест-ITF-2009).

Рейтинг: 1-107.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.