Касаткина и Хачанов бьются со 2-ми ракетками. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»

Касаткина сыграет с Возняцки, Хачанов – со Зверевым, а также Джокович, Стивенс, Гоффен, Тим и Нисикори начнут 4-й круг «Ролан Гаррос».

В воскресенье, 3 июня, на «Ролан Гаррос» начнётся четвёртый круг в одиночном разряде. Будут сыграны 8 матчей в нижних половинах сеток – по 4 у мужчин. Игроков в сетках остаётся всё меньше, и их поединки уже умещаются на двух центральных аренах. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют Каролина Возняцки (2), Александр Зверев (2), Доминик Тим (7), Давид Гоффен (8) и Слоан Стивенс (10). Выступят в воскресенье и двое россиян – Карен Хачанов и Дарья Касаткина (14). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Касаткина — впервые в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Хачанов не доиграл из-за дождя Касаткина вышла в четвёртый круг, сенсационные поражения Свитолиной и Димитрова, на звание первой ракетки претендуют только три девушки.

«Ролан Гаррос». День 8-й. 3 июня, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Court Philippe-Chatrier

Мэдисон Кис (США, 13) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 13-33.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.



Доминик Тим (Австрия, 7) — Кей Нисикори (Япония, 19)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-2 (Галле-2015, Рим-2016).

Рейтинг: 8-21.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в пяти сетах.

Анетт Контавейт (Эстония, 25) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-10.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.



Новак Джокович (Сербия, 20) — Фернандо Вердаско (Испания, 30)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 10-4/11-4 («Ролан Гаррос», Мадрид-2007, Монте-Карло, US Open, Пекин-2009, Кубок Хопмана, Пекин-2013, Australian Open-2015, Доха-2016, Доха, Australian Open-2017 – US Open-2005, Гамбург-2006, Монте-Карло, Рим-2010).

Рейтинг: 22-35.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 3.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Карен Хачанов (Россия) — Александр Зверев (Германия, 2)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Санкт-Петербург-2016).

Рейтинг: 38-3.

Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверев в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Барбора Стрыцова (Чехия, 26) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Бьелла-ITF-2012, Бирмингем-2017).

Рейтинг: 26-98.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Марко Чеккинато (Италия)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Касабланка-кв-2014, Рим-2018).

Рейтинг: 9-72.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.



Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-1 (Санкт-Петербург, Индиан-Уэллс-2018 – Дубай-2017).

Рейтинг: 14-2.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Текстовая трансляция