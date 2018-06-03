Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»

После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.

В понедельник, 4 июня, на «Ролан Гаррос» завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Будут сыграны 8 матчей в верхних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют Рафаэль Надаль (1), Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролин Гарсия (7) и Джон Иснер (9). Но главный матч дня состоится между теннисистками, которые находятся за пределами топ-20, однако каждая из них была и первой ракеткой мира и многократной чемпионкой турниров «Большого шлема» — Серена Уильямс и Мария Шарапова, которые вернулись в тур после длительных пауз. Это будет 22-я очная встреча звёздных соперниц. Счёт пока явно в пользу американки – 19-2. Россиянка не побеждала аж с 2004 года. Не сомневаемся, что впереди у них ещё много потрясающих битв. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Касаткина — впервые в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Хачанов не доиграл из-за дождя Касаткина вышла в четвёртый круг, сенсационные поражения Свитолиной и Димитрова, на звание первой ракетки претендуют только три девушки.

«Ролан Гаррос». День 9-й. 4 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Court Philippe-Chatrier

Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2018).

Рейтинг: 1-16.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Текстовая трансляция

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Каролина Возняцки (Дания, 2) — доигрывание при счёте 7:6, 3:3

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-1 (Санкт-Петербург, Индиан-Уэллс-2018 – Дубай-2017).

Рейтинг: 14-2.

Прогноз букмекеров (перед матчем): 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Возняцки в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максимильян Мартерер (Германия)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-70.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Серена Уильямс (США, SR) — Мария Шарапова (Россия, 28)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 19-2 (Майами-2004, Australian Open-2005, Australian Open, Майами-2007, Чарльстон-2008, Уимблдон-2010, Стэнфорд-2011, Мадрид, Олимпиада, Итоговый чемпионат WTA-2012, Доха, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2013, Брисбен, Майами-2014, Australian Open, Уимблдон-2015, Australian Open-2016 – Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2004).

Рейтинг: 451-30.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Марин Чилич (Хорватия, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 18)

Court Philippe-Chatrier. 5-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-1 (Умаг, Пекин-2011 – Монте-Карло-2009).

Рейтинг: 4-18.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-2 (Australian Open-2015, Ницца-2016).

Рейтинг: 12-7.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шварцмана в пяти сетах.

Анжелика Кербер (Германия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 7)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 4-2 (Монреаль-2014, Брисбен, Гонконг-2015, Индиан-Уэллс-2018 – Мадрид-2014, Ухань-2017).

Рейтинг: 12-7.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.



Джон Иснер (США, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 4-6 (Цинциннати-2013, Лондон-2016, Париж-2017, Майами-2018 – Вашингтон-2008, Индиан-Уэллс-2009, Мемфис-2011, Вашингтон-2013, Стокгольм-2016, Монреаль-2017).

Рейтинг: 10-6.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.



Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Леся Цуренко (Украина)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-1 (Ухань-2017 – Торонто-2015).

Рейтинг: 3-39.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.