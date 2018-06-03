Тушите свет. Касаткина не успела выиграть у Возняцки до заката

«Ролан Гаррос» вступает в решающую стадию. В воскресенье, 3 июня, определились первые четвертьфиналисты. Карен Хачанов в пяти сетах проиграл Александру Звереву, а матч Дарьи Касаткиной и Каролины Возняцки был остановлен в середине второго сета из-за темноты.

Зверев поставил пятисетовики на поток

До Открытого чемпионата Франции Александр Зверев провёл девять пятисетовых матчей и выиграл только четыре. Интересно, что две первые победы он одержал над россиянами на Уимблдоне — над Теймуразом Габашвили в 2015-м и Михаилом Южным в 2016-м. На этом «Ролан Гаррос» Зверев победил уже в двух пятисетовиках, при этом в обоих случаях отыгрывался с 1-2. 3 июня он выиграл третий матч подряд в одном и том же стиле — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3. На сей раз он обыграл Карена Хачанова и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Шлеме».

Тим и Зверев определят полуфиналиста

Соперником Александра по четвертьфиналу станет Доминик Тим. Менее чем за час он выиграл два сета у Кея Нисикори, но затем японец всё-таки сумел навязать борьбу, взял один сет, но всё же австриец оформил выход в четвертьфинал — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4. Совсем недавно Тим и Зверев играли в финале Мадрида, а вообще за два года с небольшим они провели уже шесть матчей, в том числе на «Ролан Гаррос»-2016. Тогда оба появились в полосатых майках, а болельщики шутили, что играют две зебры. Доминик ведёт по личным встречам 4-2, но в столице Испании победу праздновал Зверев.

«На самом интересном месте»

Настоящую битву устроили Каролина Возняцки и Дарья Касаткина. Их соперничество уже можно назвать принципиальным. Девушки играли трижды, в том числе дважды в этом году. В текущем сезоне Касаткина одержала две победы, в Санкт-Петербурге и Индиан-Уэллсе, а сейчас она близка и к третьей. Очень упорный и нервный первый сет длился 66 минут и завершился в пользу россиянки. В начале второй партии Возняцки сама подошла к арбитру и спросила про возможный перенос встречи. Дарья тоже была не против, и на корт позвали супервайзеров (да, именно двух), и они сказали, что надо продолжать встречу. Через 20 минут стало ещё темнее, и встреча была прервана при счёте 7:6 (7:5), 3:3 в пользу россиянки.

Кис завершила сказку Бузэрнеску

30-летняя Михаэла Бузэрнеску начала раскрываться только в прошлом сезоне. Серьёзные травмы плеча и колена долгое время не позволяли ей выходить на корт, а на колене ей и вовсе пришлось сделать две операции. Но сейчас румынка играет в отличный теннис. На «Ролан Гаррос» она не ограничилась первой победой в основных сетках турниров «Большого шлема», а сразу вышла в четвёртый круг, обыграв на пути одну из главных фавориток — Элину Свитолину. После этого Мэдисон Кис уже не казалась непреодолимым препятствием, но румынка слишком много ошибалась и позволили Кис выиграть достаточно уверенно — 6:1, 6:4.

Путинцева раскрывается в Париже

Следующей соперницей Кис станет Юлия Путинцева. Представительница Казахстана на трёх «Шлемах» из четырёх всего один раз доходила до третьего круга — на Australian Open 2016. В Париже она третий год подряд играет как минимум в третьем раунде, а во второй раз — в четвертьфинале. Юлии повезло с сеткой: всего одна сеяная соперница до четвёртого матча — Барбора Стрыцова. До «Ролан Гаррос» чешка потерпела восемь поражений подряд, так что обыгрывать её можно, что, собственно, Юлия и сделала. Она лучше держала мяч в корте, была более терпеливой, тогда как Барбора слишком торопилась. 6:3, 6:4 в пользу Путинцевой.

Как Чеккинато удивил теннисный мир

Главной сенсацией дня стало поражение Давида Гоффена. В третьем раунде бельгиец спасся с четырёх матчболов в игре с Гаэлем Монфисом и, видимо, не сумел восстановиться физически. При всём уважении к Марко Чеккинато, Гоффен провёл плохой матч, медленно передвигался и допускал слишком много ошибок. Итальянец одержал сенсационную победу 7:5, 4:6, 6:0, 6:3 и вышел в четвертьфинал, хотя ещё неделю назад у него не было ни одной победы на «Шлемах».

200-й успех Джоковича на грунте

Соперником Чеккинато станет Новак Джокович, который в будничном стиле победил Фернандо Вердаско — 6:3, 6:4, 6:2. Для серба было важно выиграть легко, потому что в предыдущем раунде он промучился около четырёх часов с другим испанцем, Роберто Баутиста-Агутом. Вердаско же испытывал проблемы с левой ногой, вызывал врача, ему перебинтовали ступню, но навязать настоящее сопротивление Новаку испанец не сумел. В девятый раз подряд серб вышел как минимум в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Кроме того, он одержал свою 200-ю победу на грунте.

Стивенс с пятой попытки вышла в четвертьфинал

Слоан Стивенс четыре года подряд доходила до 1/8 финала, в 2013-2016 годах, но неизменно уступала на этой стадии. Казалось, что и на сей раз ей будет тяжело пройти дальше. Во всяком случае, у букмекеров Анетт Контавейт, несмотря на более низкий рейтинг, считалась фавориткой. Тем не менее Стивенс выиграла очень уверенно — 6:2, 6:0. Таким образом, теперь в активе американки есть четвертьфиналы на всех турнирах «Большого шлема».

«Вы ждёте момента, когда кто-то подвернёт лодыжку?»

Как мы уже говорили, Джокович выиграл у Вердаско очень уверенно, но в его матче всё равно был спорный момент. В начале встречи серб подошёл к арбитру и пожаловался на скользкое покрытие: «Вы ждёте того момента, когда кто-то подвернёт лодыжку, чтобы прервать матч?» — спросил Новак. К счастью, теннисисты доиграли матч без эксцессов.

День рождения Короля

Рафаэль Надаль 3 июня отметил 32-летие. Французские телевизионщики, которым он давал интервью, поздравили его с днём рождения и подарили торт. Интересно, что он пришёл в телевизионную студию во время матча Тима и Нисикори, и зрители заметили Рафаэля. Прямо по ходу встречи некоторые болельщики стали хором петь знаменитую песню Happy Birthday.

Сёстрам повесили «баранку»

Сёстры Серена и Винус Уиляьмс проводили свой первый совместный турнир с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Да, они несколько месяцев назад сыграли в парном матче Кубка Федерации, но в полноценных турнирах не выступали вместе с августа 2016-го. Американки выиграли в Париже две встречи, но в третьем уступили Андреа Клепач и Мария-Хосе Мартинес-Санчес — 6:4, 6:7 (4:7), 0:6. Не смогла выйти в четвертьфинал и Ирина Хромачёва, она вместе с Далилой Якупович проиграла Ларе Аррубаррена и Катарине Среботник — 3:6, 1:6.

Злопамятная Серена

Спорил с арбитрами в этот день не только Джокович. В 2009 году Серена Уильямс играла против Мартинес-Санчес в одиночке и обвинила испанку в «читерстве». Дело в том, что, по мнению Серены, Мария-Хосе в одном из розыгрышей сыграла не ракеткой, а рукой, и сама она об этом знала. То очко испанка выиграла. Мартинес-Санчес назвала это обвинение глупым. 3 июня история получила продолжение. «Если мяч попадает в тело игрока, розыгрыш ведь заканчивается?» — спросила Серена. «Да», — ответил арбитр. «Хорошо, тогда объясните это Санчес, чтобы она понимала, что играть в теннис можно только ракеткой, а то у нас уже был похожий момент в прошлом», — объяснила Уильямс.