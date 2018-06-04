9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова-Серена. 1-я битва после возвращения. LIVE

LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – битва Шараповой и Серены, доигрывание матча Касаткина – Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.

«Ролан Гаррос». Женская сетка

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

13:20. А у всезнающих букмекеров тоже есть своё мнение.

Букмекеры оценили шансы Шараповой победить Серену Уильямс на «Ролан Гаррос»

13:10. Бывшая теннисистка, а ныне известны телекомментатор Анна Дмитриева надеется на удачный исход для Шараповой.

Дмитриева: это хороший шанс для Шараповой остановить победную серию Серены

13:00. Заслуженный тренер России Виктор Янчук напоминает о факторе психологии:

Янчук: Шарапова в лучшей форме, чем Уильямс, но есть фактор психологии, памяти

12:50. Ну а матч дня Шарапова — С.Уильямс будет сегодня 4-м запуском на центральном корте после матчей Халеп — Мертенс, доигровка Касаткина — Возняцки и встречи Надаль — Мартерер. Вот что думают эксперты о предстоящей битве.

Чакветадзе: настало время, когда Шарапова наконец-то может победить Серену

12:40. На корте Сюзанн Ленглен встречаются Шварцман — Андерсон.

12:30. Уже стартовал первый запуск на обоих центральных аренах комплекса «Ролан Гаррос». На корте Филиппа Шатрье Симона Халеп сражается с Элисе Мартенс не только за выход в четвертьфинал, но и за первое место в рейтинге. Ей нельзя проигрывать, иначе её сразу обгонит Каролина Возняцки, поскольку в Париже она защищает гораздо меньше очков, чем румынка за финал-2017. Следите за ходом этого матча в нашем онлайн-табло.

12:20. Среди прочих будет и доигрывание вчерашнего матча Касаткина — Возняцки, который не успел завершиться из-за наступления темноты. Обо всех событиях вчерашнего дня читайте в нашем материале.

Тушите свет. Касаткина не успела выиграть у Возняцки до заката Хачанов не дожал Зверева, Касаткина и Возняцки доиграют 4 июня, Серена припомнила старые обиды, Гоффен сенсационно уступил Чеккинато.

12:10. Начинается игровой день. Главное внимание на корт Филипа Шатрье. А это полное расписание дня:

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует 9-й игровой день второго турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Серена Уильямс, Марин Чилич, Хуан-Мартин дель Потро, Каролина Возняцки, Дарья Касаткина и другие. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.



На нашем сайте состоятся текстовые трансляции: