9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова-Серена. 1-я битва после возвращения. LIVE

«Ролан Гаррос». Женская сетка
«Ролан Гаррос». Мужская сетка
13:20. А у всезнающих букмекеров тоже есть своё мнение.
13:10. Бывшая теннисистка, а ныне известны телекомментатор Анна Дмитриева надеется на удачный исход для Шараповой.
13:00. Заслуженный тренер России Виктор Янчук напоминает о факторе психологии:
12:50. Ну а матч дня Шарапова — С.Уильямс будет сегодня 4-м запуском на центральном корте после матчей Халеп — Мертенс, доигровка Касаткина — Возняцки и встречи Надаль — Мартерер. Вот что думают эксперты о предстоящей битве.
12:40. На корте Сюзанн Ленглен встречаются Шварцман — Андерсон.
12:30. Уже стартовал первый запуск на обоих центральных аренах комплекса «Ролан Гаррос». На корте Филиппа Шатрье Симона Халеп сражается с Элисе Мартенс не только за выход в четвертьфинал, но и за первое место в рейтинге. Ей нельзя проигрывать, иначе её сразу обгонит Каролина Возняцки, поскольку в Париже она защищает гораздо меньше очков, чем румынка за финал-2017. Следите за ходом этого матча в нашем онлайн-табло.
12:20. Среди прочих будет и доигрывание вчерашнего матча Касаткина — Возняцки, который не успел завершиться из-за наступления темноты. Обо всех событиях вчерашнего дня читайте в нашем материале.
12:10. Начинается игровой день. Главное внимание на корт Филипа Шатрье. А это полное расписание дня:
12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует 9-й игровой день второго турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Серена Уильямс, Марин Чилич, Хуан-Мартин дель Потро, Каролина Возняцки, Дарья Касаткина и другие. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.
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