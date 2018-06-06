«Игроки – не машины. Нельзя вернуться, просто щёлкнув переключателем»

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992 в парном разряде, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер, комментатор турнира «Ролан Гаррос» на каналах Eurosport, в интервью «Чемпионату» поделился своим мнением о том, как выступают на главном грунтовом соревновании лучшие теннисисты мира – Шарапова, Касаткина, Серена Уияльмс, Джокович, Надаль; как ему самому не хватило единственной победы именно на грунте, чтобы завоевать «Карьерный шлем» и как он достиг этой цели вместе со своим подопечным.

— Борис, для многих поклонников тенниса стало откровением выступление Марии Шараповой на нынешнем «Ролан Гаррос»…

— Мне нравится, как она играет. Мария вернулась давно, по сравнению с Сереной. Она играла больше, чем Серена, но у неё не получалось это делать отлично. Люди думают, что вернуться легко – достаточно щёлкнуть переключателем, просто потому, что вы носите то же самое имя. Они полагают, что вы будете играть так же, как раньше. Но игроки – не машины. Нужно много тренировок, много матчей, чтобы появился шанс сыграть лучше. Она заплатила сполна, и она снова играет хорошо.

Борис Бекер Фото: Eurosport

— Если взять за скобки несостоявшийся матч Уильямс – Шарапова, какой вы находите нынешнюю форму Серены Уильямс?

— Я думаю, что она готовится к Уимблдону. Не знаю, сможет ли она вернуться на первое место в мире. Для этого нужно играть регулярно, каждую неделю или близко к этому. Вряд ли она слишком много об этом думает – скорее всего, она хочет выиграть больше турниров «Большого шлема». Но для этого она должна играть в них. Для неё очень здорово, что она сыграла на «Ролан Гаррос» — это был самый жёсткий физический тест. Неважно, что она уже не играет в Париже. Она провела три полноценных матча и выглядела здоровой. А трава не за горами. Я вижу, как она возвращается, и знаю, что она очень хорошо играет на Уимблдоне.

— Ещё одна россиянка, 21-летняя Дарья Касаткина, впервые в карьере добралась до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». За счёт чего?

— Дарья – умный игрок. Она не самый физически внушительный игрок, но она знает, куда положить мяч, и знает, как выиграть очки. Это очень важно. На примере с Халеп видно, что необязательно быть самым сильным игроком для того, чтобы быть номером один в мире.

— В таком случае, в чём сила Симоны Халеп и что ей нужно сделать, чтобы наконец-то выиграть турнир «Большого шлема»?

— Она проиграла в Мельбурне Возняцки, которая уже пережила опыт поражений в финалах турниров «Большого шлема», прежде чем его выиграть. В конечном счёте, тут главное – вера, и в итоге у вас появляется новая возможность оказаться в новом финале «шлема». Лично я считаю, что грунт – это лучшее для неё покрытие, и меня не удивит, если она в этот финал попадёт. Тут нет секретов, нет коротких путей, в прошлом году у неё уже был здесь большой шанс, но она его не использовала. Она может винить только себя в том, что упустила эту возможность. И ей нужно снова оказаться на этом месте и в конечном итоге добиться своего.

— Карен Хачанов повторил на «Ролан Гаррос» свой прошлогодний рекорд на «шлемах» – четвёртый круг. Что скажете о нём, как о теннисисте?

— Он очень сильный. Когда люди говорят об игроках следующего поколения Next Gen, они почему-то никогда не говорят о Карене Хачанове, что является ошибкой. Я думаю, у него есть всё, что нужно, чтобы стать игроком топ-10. Он сильный, у него плотные удары, мощная игра. У него отличный возраст, которые на его стороне. Так что для него прорыв наверх – это всего лишь вопрос времени. Ему просто нужен опыт и стойкость, научиться проходить через тяжёлые матчи, которые иногда необходимы, чтобы оказаться на более поздних этапах турнира. Он замечательный игрок.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

— Вам вообще понравилось, как было устроено всё это продвижение Next Gen?

— Думаю, ATP пыталась обратить внимание людей на тех теннисистов, которые находятся за пределами «большой четвёрки». На этих 19 или 20-летних по сути детей не обращали никакого внимания. И вот прошла ускоренная перемотка вперёд, и теперь некоторые из этих 19/20-летних настолько хороши, что их уже нельзя называть Next Gen. Многие спортивные СМИ совершают сейчас ошибку, используя это клише. По сути, они отстали в терминологии. Ведь эти ребята уже здесь, а не в будущем. Тим уже здесь, Зверев здесь и Хачанов тоже здесь. Нужно быть более точными при описании игроков. Кроме того, все должны привыкнуть, что «большой четвёрки» больше нет. Нужно придумывать новые термины.

— Что должен сделать Александр Зверев, чтобы вывести свою игру на новый уровень?

— Люди думают, что раз он был хорош во время серии «Мастерсов», то должен выступить так же на «Большом шлеме». Но «шлемы» — это совсем другая игра, совершенно другой турнир. Это только его третий «Ролан Гаррос», но раз он занимает третье место в мире, то должен делать что-то правильно. Нет. Он только прорывается. Скажите, когда в последний раз вы видели, как игрок выиграл три пятисетовых матча подряд? Я не помню. Всегда было много вопросов к его физической форме, но я думаю, что на эти вопросы он ответил. Дайте этому парню немного времени и посмотрим, где он будет, допустим, через 18 месяцев. В любом случае, у Александра отличный сезон, он лидер гонки на попадание в Лондон. В этом году он пока выиграл больше всех очков, даже больше, чем Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Возможно, это изменится после «Ролан Гаррос». За долгое время он лучший немецкий теннисист, который добился успеха в раннем возрасте. У него есть реальный шанс стать номером один в мире.

— Как вы думаете, кто-нибудь сможет повторить достижение Рафаэля Надаля – 10 титулов на одном турнире «Большого шлема»?

— Хороший вопрос. Думаю, что это маловероятно. При этом обратите внимание, что он не только завоевал в Париже 10 титулов, но и сделал это за 10 финалов. Большинство игроков проигрывает один или два финала, но он не отдал ни одного. И это выдающаяся статистика.

— Как вы относитесь к тому, что Роджер Федерер, один из лучших игроков всех времён, находящийся в отличном состоянии, не играет второй год подряд на этом турнире «Большого шлема»?

— Он имеет право сделать свой выбор. Я думаю, он так много сделал для игры, что мы не должны ставить под сомнение его амбиции или тот факт, что он должен заботиться о себе, прежде всего, чтобы он смог удачно сыграть на Уимблдоне. Ему 36 лет, поэтому он должен принести некоторые жертвы. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы он сыграл на «Ролан Гаррос». Но вы должны уважать его возраст. И большинство игроков согласятся со мной – мы бы сделали то же самое, если бы смогли.

— Можете сравнить эпоху Макинроя, Лендла, Коннорса, Виландера и так далее с самой последней эпохой Джоковича, Маррея, Федерера и Надаля?

— Я бы не хотел говорить, что одна эра лучше, чем другая. В 80-е годы мы играли деревянными ракетками и даже в разном виде обуви. Каждое поколение великолепно. Я бы никогда не сказал, что такие теннисисты, как Лендл, Макинрой и так далее не имели бы шансов против сегодняшних игроков. Вы просто не можете их объективно сравнить, нет никаких способов это измерить. Если вы спросите Рафу и Роджера, они тоже никогда не скажут, что они были лучше – даже если вернуться к Роду Лэйверу. Это было другое время, другой стиль игры, другой мир как таковой. Они были лучшими в своё время, и теперь Роджер и Рафа являются лучшими сегодня.

— Почему вы в своё время не смогли покорить «Ролан Гаррос» и завоевать «Карьерный шлем»?

— Я пробовал, я три раза доходил до полуфинала, но в конечном итоге должен признаться, что я был не достаточно хорош для победы в Париже. Тут речь не о нервах, а о ситуации. Я проиграл Виландеру (в 1987-м), проиграл Агасси (в 1991-м). Они играли лучше меня на грунте. У меня был один шанс против Стефана Эдберга в пяти сетах (в 1989-м) – это был реальный шанс пробиться в финал, чтобы сыграть с 17-летним Майклом Чангом. Но я выиграл так много равных матчей, что не должен жаловаться на те, которые проиграл.

— Какое у вас самое любимое воспоминание о том периоде, когда вы были тренером Новака Джоковича?

— Это была победа на Открытом чемпионате Франции в качестве тренера. Таков мой ответ. Я с гордостью могу сказать, что как игрок и тренер я выиграл все турниры «Большого шлема». Что касается Новака, то сейчас он на пути к возвращению. Если бы у него не было голода, желания вернуться, ничего бы не получилось. Главное – чтобы не было травм. Ему 31 год, так что возраст не должен быть проблемой. Думаю, на следующих турнирах «Большого шлема» мы увидим его возвращение на самый высокий уровень.