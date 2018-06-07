Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос»

Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.

В четверг, 7 июня, на «Ролан Гаррос» состоятся оба женских полуфинала Симона Халеп (1) — Гарбинье Мугуруса (3) и Мэдисон Кис (13) — Слоан Стивенс (10), а также должны завершиться отложенные накануне из-за дождя мужские четвертьфиналы Рафаэль Надаль (1) — Диего Шварцман (11) и Марин Чилич (3) — Хуан-Мартин дель Потро (5). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.

«Ролан Гаррос». День 12-й. 7 июня, четверг. Начало матчей в 12:00 (13:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) – доигрывание при счёте 4:6, 5:3

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 5-0 (Акапулько-2013, US Open-2015, Монте-Карло-2017, Australian Open, Мадрид-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 1-й круг (2015-2017);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – 1/4 финала (2017).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Болелли, LL (6:4, 6:3, 7:6) – Эмери, WC (6:1, 6:3, 6:1);

2-й круг: Пелья (6:2, 6:1, 6:1) – Павлашек, Q (6:1, 6:3, 6:1);

3-й круг: Гаске, 27 (6:3, 6:2, 6:2) – Чорич (7:5, 6:3, 6:3);

4-й круг: Мартерер (6:3, 6:2, 7:6) – Андерсон, 6 (1:6, 2:6, 7:5, 7:6, 6:2).



Рейтинг: 1-12.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.01 – 12.35.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Симона Халеп (Румыния, 1) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (не ранее 16:00).

Личные встречи: 1-3 (Штутгарт-2015 – Ухань-2014, Fed Cup-2015, Цинциннати-2017, Доха (отказ)-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) – 1/4 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) – титул (2016);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – титул (2017);

US Open: 1/2 финала (2015) – 4-й круг (2017).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Риске (2:6, 6:1, 6:1) – Кузнецова (7:6, 6:2);

2-й круг: Таунсенд, WC (6:3, 6:1) – Ферро, WC (6:4, 6:3);

3-й круг: Петкович (7:5, 6:0) – Стосур (6:0, 6:2);

4-й круг: Мертенс, 16 (6:2, 6:1) – Цуренко (2:0-отказ).

1/4 финала: Кербер, 12 (6:7, 6:3, 6:2) – Шарапова, 28 (6:2, 6:1).

Рейтинг: 1-3.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Мэдисон Кис (США, 13) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-2 (Майами-2015, US Open-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2015) – 1/2 финала (2013);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2016) – 4-й круг (2012-2015);

Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 1/4 финала (2013);

US Open: финал (2017) – титул (2017).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Викери (6:3, 6:3) – Рус, LL (6:2, 6:0);

2-й круг: Доулхайд, Q (6:4, 6:1) – Фрех, Q (6:2, 6:2);

3-й круг: Осака, 21 (6:1, 7:6) – Джорджи (4:6, 6:1, 8:6);

4-й круг: Бузэрнеску, 31 (6:1, 6:4) – Контавейт, 25 (6:2, 6:0).

1/4 финала: Путинцева (7:6, 6:4) – Касаткина, 14 (6:3, 6:1).



Рейтинг: 13-10.

Прогноз букмекеров: 2.45 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – доигрывание при счёте 6:6

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 2-10 (Australian Open-2010, Монреаль-2011 – Australian Open, US Open-2009, Мадрид-2011, Майами, Кубок Дэвиса, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2012, Париж-2013, Кубок Дэвиса-2016, Базель-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) – 1/4 финала (2009, 2012);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – 1/2 финала (2009);

Уимблдон: финал (2017) – 1/2 финала (2013);

US Open: титул (2014) – титул (2009).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Дакворт, SR (6:3, 7:5, 7:6) – Маю, WC (1:6, 6:1, 6:2, 6:4);

2-й круг: Хуркач, Q (6:2, 6:2, 6:7, 7:5) – Беннето (6:4, 6:3, 6:2);

3-й круг: Джонсон (6:3, 6:2, 6:4) – Рамос-Виньолас, 31 (7:5, 6:4, 6:1);

4-й круг: Фоньини, 18 (6:4, 6:1, 3:6, 6:7, 6:3) – Иснер, 9 (6:4, 6:4, 6:4).



Рейтинг: 4-6.

Прогноз букмекеров (до матча): 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа дель Потро в пяти сетах.