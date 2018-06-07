«Мы давно к этому шли». Веснина и Макарова возглавят парный рейтинг

Елена Веснина и Екатерина Макарова в понедельник, 11 июня, станут лучшей парой не только России, но и мира. По иронии судьбы, восхождение на первую строчку произошло именно тогда, когда девушки вынужденно прекратили совместные выступления. На «Ролан Гаррос» Веснина играла с Еленой Остапенко, а Макарова — с Анной Калинской. Оба дуэта проиграли в первом круге, но неудачно выступили и другие претендентки на первое место: Латиша Чань и Бетани Маттек-Сэндс уступили во втором раунде, а Тимя Бабош с Кристиной Младенович — в четвертьфинале. Именно после поражения венгерки стало известно, что россиянки взойдут на пьедестал. Можно сказать, что это ещё и подарок Екатерине Макаровой, которая сегодня отмечает день рождения.

Почему Веснина и Макарова не играли вместе в Париже? Новость о том, что они выступят на «Ролан Гаррос» с разными партнёршами, породила массу слухов. Неужели россиянки поссорились за шаг до первой строчки? Ничего подобного. В момент подачи заявок Макарова была больна, поэтому если бы она заявилась в паре с Весниной, то существовал риск того, что обе россиянки будут вынуждены пропустить турнир: Екатерина из-за болезни, а Елена из-за того, что уже не могла объединиться в дуэт с другой теннисисткой. Именно из этих соображений девушки разделились, чтобы как минимум Веснина сыграла точно.

В интервью «Чемпионату» Елена подтвердила, что во время травяного сезона лучший российский дуэт воссоединится. Кроме того, Веснина заявила, что считает восхождение на вершину заслуженным. «Мы очень долго шли к этому с Катей, и уже казалось, что эта цель никогда не будет достигнута, потому что постоянно происходили какие-то досадные поражения, травмы. Наверное, это одна из тех целей, я бы даже сказала мечта, которую хотелось достигнуть», — рассказала Елена.

Макарова и Веснина играют вместе ровно шесть лет: с мая 2012 года. Лишь изредка они выступают с другими партнёршами и, как и в случае с «Ролан Гаррос», вынужденно: если кто-то из них травмирован. До начала сотрудничества у Весниной было уже шесть титулов WTA, тогда как Макарова победила всего единожды.

Если быть совсем точным, то впервые пара Веснина/Макарова появилась в финале Кубка Федерации-2008. Сборная России выиграла тот финал у Испании досрочно, поэтому парная комбинация турнирного значения не имела. Тем не менее, Елена и Екатерина выиграли и положили начало беспроигрышной серии в матчах за сборную, которая длится до сих пор.

Основателем этого дуэта можно считать Сергея Веснина, папу Елены. Он предложил кандидатуру Макаровой, которую его дочь к тому моменту уже хорошо знала. «Я написала Кате смс, она сразу ответила, что согласна. Мы тут же почувствовали контакт», — вспоминает Веснина о начале сотрудничества.

К Олимпиаде-2016 россиянки подходили в статусе одних из главных фавориток и сумели его оправдать. Не помешало даже то, что девушки вылетели в Рио позже, чем хотели. Из-за поломки самолёта в Монреале они пропустили пересадку в Майами, а потом долго не могли найти билеты на следующий рейс. И всё же история закончилась благополучно, а в матче за золото Елена и Екатерина обыграли Тимю Бачински и Мартину Хингис.

Макарова и Веснина стали первой российской парой, которая победила на Олимпиаде, но на первом месте в рейтинге россиянки бывали и раньше. Так, в 2000 году Анна Курникова и Мартина Хингис возглавили табель о рангах благодаря серии успешных результатов: за два сезона российско-швейцарский дуэт завоевал девять титулов, при этом Анна ещё успевала выигрывать с другими партнёршами.

Веснина и Макарова покорили ещё не все высоты. Например, одержать победу на Australian Open пока не удаётся: россиянки дважды выходили в финал, в том числе и в этом году, но собрать «Большой шлем» они ещё не смогли. Прекрасная мотивация для того, чтобы продолжать играть.

А совсем скоро Елене и Екатерине предстоит защищать титул на Уимблдоне. Кстати, на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба они победили с третьей попытки после двух неудачных финалов. В решающем матче прошлого года девушки обыграли Чань Хаочин и Монику Никулеску за 53 минуты: 6:0, 6:0. Уимблдон такого разгрома в финале женского парного разряда не знал с 1953 года.

Девушки были приглашены на Бал чемпионов, и Весниной удалось немного поговорить и сфотографироваться с Роджером Федерером. По словам Елены, это был незабываемый вечер.

Поскольку Веснина и Макарова всё же не всегда играют вместе, они завершали сезоны в парном рейтинге с разным количеством очков. Интересно отметить, что с 2011 года Елена неизменно заканчивала год в десятке, но всё время под разными номерами: 10, 9, 5, 7, 8, 6, 3. «Свободными» остались только 1, 2 и 4. Первое, конечно, предпочтительнее.

Веснина отметила, что если другие дуэты выступают на многих турнирах, то она и Екатерина в основном играют только самые крупные соревнования. В этом плане нашим девушкам тяжелее бороться за первое место, потому что соперницы просто чаще набирают очки. Так, у Весниной из 19 титулов 13 — это соревнования Premier 5/Premier Mandatory или выше. В этом сезоне россиянки дошли до трёх финалов: AustralianOpen, Индиан-Уэллс и Мадрид. В столице Испании удалось взять реванш у Бабош и Младенович за поражение в Мельбурне.

Первый большой финал был сыгран ровно пять лет назад: на «Ролан Гаррос»-2013. Россиянки выиграли все матчи в двух сетах и с первой же попытки завоевали один из главных трофеев. Дальше — больше. В 2014-м был успех на US Open, в 2016-м — на Олимпиаде и Итоговом соревновании, а в прошлом году, напомним, Макарова и Веснина покорили Уимблдон.

Что дальше? Одна из ближайших целей: это продолжать успешное выступление в паре и в пятый раз сыграть на Итоговом турнире. Конечно, хочется отметить восхождение на вершину защитой титула на Уимблдоне. В последний раз это в 2009 году удавалось сёстрам Серене и Винус Уильямс. Веснина и Макарова в предыдущих трёх розыгрышах доходили как минимум до четвертьфинала, поэтому мы вправе ожидать успешного выступления и на сей раз. Ну а пока девушки могут отдохнуть и насладиться по-настоящему историческим достижением: Елена и Екатерина — лучшая пара мира!