Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос»

Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.

В пятницу, 8 июня, на «Ролан Гаррос» состоятся оба мужских полуфинала: Марко Чеккинато — Доминик Тим (7) и Рафаэль Надаль (1) — Хуан-Мартин дель Потро (5), а у женщин будет день отдыха перед субботним финалом. 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль продолжает борьбу по защите своего первого места в рейтинге. Для этого ему осталось выиграть в Париже два матча. И первым соперником будет Хуан-Мартин дель Потро, который не раз побеждал испанца, в том числе и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Там он обыграл Рафаэля в полуфинале, и в итоге Надаль остался без медали. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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«Ролан Гаррос». День 13-й. 8 июня, пятница. Начало матчей в 13:00 (14:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Марко Чеккинато (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 7)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (14:00).

Личные встречи: 0-0/1-1 (Модена-ф-2013 – Доха-2014).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1-й круг (2016) – 4-й круг (2017, 2018);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/2 финала (2016, 2017);

Уимблдон: 1-й круг (2017) – 4-й круг (2017);

US Open: 1-й круг (2015) – 4-й круг (2014, 2016, 2017).

Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Копил (2:6, 6:7, 7:5, 6:2, 10:8) – Ивашко, Q (6:2, 6:4, 6:1);

2-й круг: Трунгеллити, LL (6:1, 7:6, 6:1) – Циципас (6:2, 2:6, 6:4, 6:4);

3-й круг: Карреньо-Буста, 10 (2:6, 7:6, 6:3, 6:1) – Берреттини (6:3, 6:7, 6:3, 6:2);

4-й круг: Гоффен, 8 (7:5, 4:6, 6:0, 6:3) – Нисикори, 19 (6:2, 6:0, 5:7, 6:4);

1/4 финала: Джокович, 20 (6:3, 7:6, 1:6, 7:6) – А.Зверев, 2 (6:4, 6:2, 6:1).

Рейтинг: 72-8.

Прогноз букмекеров: 6.45 – 1.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (не ранее 16:30).

Личные встречи: 9-5 (Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид-отказ, Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013, US Open-2017 – Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 1/4 финала (2009, 2012);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 1/2 финала (2009);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 1/2 финала (2013);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – титул (2009).

Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Болелли, LL (6:4, 6:3, 7:6) – Маю, WC (1:6, 6:1, 6:2, 6:4);

2-й круг: Пелья (6:2, 6:1, 6:1) – Беннето (6:4, 6:3, 6:2);

3-й круг: Гаске, 27 (6:3, 6:2, 6:2) – Рамос-Виньолас, 31 (7:5, 6:4, 6:1);

4-й круг: Мартерер (6:3, 6:2, 7:6) – Иснер, 9 (6:4, 6:4, 6:4);

1/4 финала: Шварцман, 11 (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) – Чилич, 3 (7:6, 5:7, 6:3, 7:5).

Рейтинг: 1-6.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция