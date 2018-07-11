Битва чемпионов. Матчи 9-го дня Уимблдона

Надаль и дель Потро сразятся в 16-й раз. В четвертьфиналах Уимблдона сыграют также Федерер, Джокович, Раонич и другие.

В среду, 11 июля, на Уимблдоне в женском одиночном разряде будет выходной, зато в этот день будут проведены все мужские четвертьфиналы. Отметим, что до этой стадии соревнований добрались только сеяные теннисисты. Обращает на себя внимание сражение двух чемпионов турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (2) и Хуана-Мартина дель Потро (5). Теннисисты играли уже 15 раз, и счёт 10-5 в пользу испанца.

В том числе Рафаэль побеждал соперника в полуфиналах двух недавних «Шлемов» — US Open-2017 и «Ролан Гаррос»-2018, а вот предыдущая встреча на той же стадии – на Олимпиаде-2016 в Рио – завершилась чувствительным поражением Надаля, оставшегося в итоге без медали. Также в среду сразятся Джокович (12) — Нисикори (24), Федерер (1) — Андерсон (8) и Раонич (13) — Иснер (9). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.

Уимблдон. День 9-й

11 июля, среда. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Centre Court

Новак Джокович (Сербия, 12) — Кей Нисикори (Япония, 24)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 13-2 («Ролан Гаррос»-2010, Майами (отказ), Париж, ATP World Tour Finals-2014, Рим, ATP World Tour Finals-2015, Australian Open, Майами, Мадрид, Рим, Торонто, ATP World Tour Finals-2016, Мадрид-2017 (отказ), Мадрид, Рим-2018 – Базель-2011, US Open-2014).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) – 1/4 финала (2012, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 1/4 финала (2015, 2017);

Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015) – 4-й круг (2014, 2016);

US Open: титул (2011, 2015) – финал (2014).

Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Сандгрен (6:3, 6:1, 6:2) – К.Харрисон, Q (6:2, 4:6, 7:6, 6:2);

2-й круг: Себальос (6:1, 6:2, 6:3) – Томич, LL (2:6, 6:3, 7:6, 7:5);

3-й круг: Эдмунд, 21 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) – Кирьос, 15 (6:1, 7:6, 6:4);

4-й круг: Хачанов (6:4, 6:2, 6:2) – Гулбис, Q (4:6, 7:6, 7:6, 6:1).

Рейтинг: 21-28.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 5-10 (Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016 – Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид-отказ, Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013, US Open-2017, «Ролан Гаррос»-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2009, 2012) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2009, 2018) – титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018);

Уимблдон: 1/2 финала (2013) – титул (2008, 2010);

US Open: титул (2009) – титул (2010, 2013, 2017).

Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Гоёвчик (6:3, 6:4, 6:3) – Села (6:3, 6:3, 6:2);

2-й круг: Ф.Лопес (6:4, 6:1, 6:2) – Кукушкин (6:4, 6:3, 6:4);

3-й круг: Пэр (6:4, 7:6, 6:3) – де Минор (6:1, 6:2, 6:4);

4-й круг: Симон (7:6, 7:6, 5:7, 7:6) – Веселы (6:3, 6:3, 6:4).

Рейтинг: 4-1.

Прогноз букмекеров: 3.15 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 1

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 4-0 (Париж-2013, Индиан-Уэллс-2014, Рим, Цинциннати-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) – 4-й круг (2013-2015);

«Ролан Гаррос»: титул (2009) – 4-й круг (2013, 2014, 2017, 2018);

Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017) – 4-й круг (2014, 2015, 2017);

US Open: титул (2004-2008) – финал (2017).

Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Лайович (6:1, 6:3, 6:4) – Гомбош, Q (6:3, 6:4, 6:4);

2-й круг: Лацко (6:4, 6:4, 6:1) – Сеппи (6:3, 6:7, 6:3, 6:4);

3-й круг: Штруфф (6:3, 7:5, 6:2) – Кольшрайбер, 25 (6:3, 7:5, 7:5);

4-й круг: Маннарино, 22 (6:0, 7:5, 6:4) – Монфис (7:6, 7:6, 5:7, 7:6).

Рейтинг: 2-8.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Милош Раонич (Канада, 13) — Джон Иснер (США, 9)

Court 1. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-3 (Цинциннати-2016 – Торонто-2012, Цинциннати-2013, Майами-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2016) – 4-й круг (2010, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2014) – 4-й круг (2014, 2016, 2018);

Уимблдон: финал (2016) – 3-й круг (2014-2016);

US Open: 4-й круг (2012-2014) – 1/4 финала (2011).

Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Броэди, WC (7:5, 6:0, 6:1) – Маден, Q (6:2, 7:6, 7:5);

2-й круг: Миллман (7:6, 7:6, 7:6) – Бемельманс, Q (6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:5);

3-й круг: Новак, Q (7:6, 4:6, 7:5, 6:2) – Албот (6:3, 6:3, 6:4);

4-й круг: Макдональд (6:3, 6:4, 6:7, 6:2) – Циципас, 31 (6:4, 7:6, 7:6).

Рейтинг: 32-10.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в пяти сетах.