Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам

На Уимблдоне вслед за женскими четвертьфиналами настала пора мужских поединков аналогичной стадии. Один из них завершился громкой сенсацией – южноафриканец Кевин Андерсон, отыгравшись с 0-2 по сетам, взял верх над прошлогодним чемпионом, швейцарцем Роджером Федерером. Кстати, Роджер впервые с 2015 года играл не на Центральном корте – матч между ними состоялся на корте номер один.

Шоковая терапия Андерсона

Четыре предыдущих поединка между Роджером Федерером и Кевином Андерсоном завершались победами швейцарской легенды в двух сетах. В последний раз они играли друг с другом в Цинциннати – 2015, где Федерер и вовсе отдал Андерсону всего два гейма – 6:1, 6:1.

Роджер уверенно начал и четвертьфинальный матч Уимблдона, дважды взяв подачу соперника в первой партии. В начале второго сета уже Андерсон повёл с брейком, но Федерер быстро выровнял ситуацию и в итоге взял верх на тай-брейке. В третьей партии у швейцарца был матчбол на приёме, но Роджер его не реализовал и тут же проиграл свою подачу. Взяв подачу на сет с тройного брейк-пойнта, Андерсон почувствовал себя гораздо увереннее. Четвёртую партию Кевин провёл фактически безошибочно, блестяще подавал, и одного брейка ему вполне хватило. В пятом сете оба долго держали свои подачи, пока Роджер не дрогнул при счёте 11:11. Первая двойная ошибка швейцарца за матч привела к брейк-пойнту, отыграть который он не сумел. Кевин уверенно подал на матч и лишил Уимблдон его восьмикратного чемпиона.

Прерванные серии Федерера

Взглянем и на некоторые статистические выкладки, касающиеся этого матча. Андерсон в начале второй партии прервал серию Федерера из 85 выигранных геймов на подаче, которая началась с первого круга Уимблдона. Завершилась и серия Роджера, относящаяся конкретно к этому турниру – 34 взятые партии подряд. В прошлом году Федерер впервые в карьере стал чемпионом Уимблдона, не проиграв ни одного сета. При этом засчитали ему только 20 сетов – Александр Долгополов в первом круге отказался от продолжения борьбы в середине второй партии. В этом году Роджер добавил ещё 14 партий, повторив собственный рекорд образца 2005 – 2006 годов. Также Федерер в пятый раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам. Ранее такое дважды случалось в 2011 году – с Жо-Вильфридом Цонгой в четвертьфинале Уимблдона (6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 4:6, 4:6) и с Новаком Джоковичем в полуфинале US Open (7:6 (9:7), 6:4, 3:6, 2:6, 5:7). До того Роджер уступал Давиду Налбандяну в финале Tennis Masters Cup (тогдашнее название Итогового чемпионата ATP) в 2005 году со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (13:11), 2:6, 1:6, 6:7 (3:7) и Ллейтону Хьюитту в четвёртом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 2003 (7:5, 6:2, 6:7 (4:7), 5:7, 1:6).

Для Кевина Андерсона это второй полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере – и второй за год. В прошлом сезоне он стал финалистом US Open, в решающем матче уступив Рафаэлю Надалю. Интересно, что по пути к тому финалу Кевин не обыграл ни одного теннисиста из топ-5 рейтинга – до Роджера последним поверженным им соперником из первой пятёрки был Энди Маррей на US Open – 2015. Также Кевин стал первым южноафриканцем в полуфинале Уимблдона с 1983 года, когда до этой стадии добрался его тёзка — Кевин Каррен. Позже, в 1985-м, Каррен сыграл и в финале Уимблдона, но тогда он уже представлял США.

Поражения Федерера с 2-0 по сетам

Эпическая победа Надаля

Главный матч турнира и, возможно, всего сезона прошёл вторым запуском на центральном корте. От Рафаэля Надаля и Хуан-Мартина дель Потро ждали битвы, и она получилась. Теннисисты играли 15 раз между собой, в 10 случаях сильнее был испанец, в том числе и в двух встречах на траве. Отметим, что из семи предыдущих матчей только один завершался убедительной победой одного из игроков, а как правило испанец и аргентинец дарят зрителям настоящие триллеры. Так получилось и на сей раз. Самое интересное, что в пятом сете теннисисты даже смогли прибавить и показать невероятный уровень тенниса. Энди Маррей, к примеру, сказал, что такой зрелищной игры в пятой партии он, возможно, ещё никогда не видел. В решающем отрезке и Надаль, и дель Потро стали постоянно поскальзываться и падали на корт буквально каждые несколько минут, но при этом уровень всё равно оставался превосходным. В одном из эпизодов Рафаэль, пытаясь достать смэш дель Потро, даже забежал на трибуну и порадовал зрителей в первом ряду. Матч был абсолютно равным, но чуть точнее в ключевые моменты сыграл Надаль и сумел выйти в полуфинал после почти пяти часов невероятного спектакля — 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4. После игры два героя очень тепло обнялись. Далее Рафаэль встретится с Новаком Джоковичем.

Первый полуфинал Джоковича с 2016 года

А серб впервые за два года пробился в полуфинал на турнире «Большого шлема». Серб взял верх над японцем Кеем Нисикори в четырёх партиях – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2. Попав в полосу кризиса, проблем со здоровьем и с мотивацией после четвёртого выигранного «Шлема» подряд, «Ролан Гаррос» — 2016, Джокович ещё раз добрался до финала на US Open в том же году и больше хороших результатов на «мэйджорах» не показывал. На Уимблдоне – 2017 он добрался до четвертьфинала, где снялся в начале второй партии матча с Томашем Бердыхом из-за травмы локтя и больше на корт до конца сезона не выходил. В этом году Новаку для «перезагрузки» понадобилось несколько месяцев плюс смена тренера – точнее, возвращение к Мариану Вайде. На «Ролан Гаррос» сербу не удался четвертьфинал с проводившим лучший турнир в жизни Марко Чеккинато, но на Уимблдоне он пока здорово играет все матчи и уверенно дошёл до полуфинала, проиграв лишь два сета – Кайлу Эдмунду и Нисикори.

Новая глава отношений Иснера с Уимблдоном

Джон Иснер вошёл в историю Уимблдона ещё в 2010 году, когда провёл ставший легендарным матч с Николя Маю в первом раунде – тот самый, который длился больше 11 часов и завершился со счётом 70:68 в пятом сете в пользу американца. При этом удачных выступлений на травяном «Шлеме» у Иснера не было – он никогда не проходил дальше третьего раунда. Соответственно, уже четвертьфинал стал для Джона историческим достижением, но на этом он не остановился и победил Милоша Раонича в четырёх сетах – 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3. Это вообще первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере Иснера – раньше его лучшим результатом был четвертьфинал US Open в 2011 году.

Макарова остаётся в строю

Екатерина Макарова, последняя российская теннисистка во всех разрядах на этом Уимблдоне, вышла в четвертьфинал в миксте вместе с бразильцем Бруно Суаресом. Чемпионы US Open – 2012 одержали уверенную победу над Слоан Стивенс и Джеком Соком – 6:1, 7:5. Следующими соперниками Макаровой и Суареса будут Николь Меличар и Александр Пейя.

Майк Брайан станет самым возрастным лидером рейтинга

Сок, кстати, стал полуфиналистом Уимблдона в мужском парном разряде. Однако наибольшее значение этот результат имеет не для него, а для его партнёра – Майка Брайана. 40-летний Майк, брат-близнец которого, Боб, временно выбыл из тура в связи с травмой бедра, пока вынужден играть с другими партнёрами. Боб получил травму, когда братьям оставался один шаг до возвращения на первую строчку рейтинг-листа. В итоге Бобу этот шаг сделать пока не удалось, а вот Майк гарантировал себе первое место после завершения Уимблдона. 16 июля он станет самым возрастным игроком, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. В понедельник его возраст составит 40 лет и 78 дней. Прежний рекорд принадлежал канадцу Даниэлю Нестору — 40 лет и 5 дней.