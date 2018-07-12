С. Уильямс осталась одна победа до повторения рекорда Корт

В финале Уимблдона, как и два года назад, сыграют Кербер и С. Уильямс. Победа принесёт Серене 24-й титул на «Шлемах» в одиночном разряде.

В женском одиночном разряде на Уимблдоне состоится такой же финал, как и два года назад – Серена Уильямс против Анжелики Кербер. Можно сказать, что обе теннисистки вернулись в этом сезоне. Серена – после родов, а Анжелика – после провала в предыдущем году.

Возвращение Кербер

Анжелика Кербер блестяще провела сезон – 2016, став чемпионкой Australian Open и US Open, а также сыграв в финале Уимблдона. После победы в Нью-Йорке она поднялась и на первую строчку (хотя гарантировала её себе чуть раньше, когда Серена Уильямс проиграла Каролине Плишковой в полуфинале). Следующий год, однако, стал для Кербер провальным. Она выглядела очень зажатой, много ошибалась в простых ситуациях и никак не могла найти себя. В результате Анжелика не только не попала на Итоговый чемпионат, но даже вылетела из топ-20.

Зато нынешний сезон получается совсем другим. Начав его с новым тренером, Уимом Фиссеттом, Кербер сначала здорово сыграла на Кубке Хопмана, где помогла своей сборной выйти в финал, затем завоевала титул в Сиднее – первый после US Open. На Открытом чемпионате Австралии Анжелика дошла до полуфинала и там в упорнейшей борьбе, со счётом 7:9 в решающей партии, проиграла первой ракетке мира, Симоне Халеп. Весенняя часть сезона Кербер не очень удалась, хотя на «Ролан Гаррос» она повторила свой лучший результат шестилетней давности, выйдя в четвертьфинал (и вновь уступив Халеп).

А на Уимблдоне Кербер, как и два года назад, вышла в финал. По пути к полуфинальному матчу она проиграла всего один сет, да и то связано это было скорее с незнакомой соперницей и её недооценкой – американке Клэр Лю во втором круге. Всем остальным, включая двух россиянок, Веру Звонарёву и Дарью Касаткину, взять у Анжелики хотя бы партию не удалось. В полуфинале немка встретилась с Еленой (Алёной) Остапенко. Интересно, что раньше две чемпионки турниров «Большого шлема» никогда друг с другом не играли – впрочем, Остапенко не так давно выступает на высоком уровне.

С учётом разницы стилей игры было заранее понятно, что у Анжелики будет гораздо меньше и ударов навылет, и невынужденных ошибок. И действительно, многие розыгрыши быстро заканчивались либо неточными ударами Елены, либо её прострелами навылет. На протяжении половины первого сета это позволяло Остапенко держаться с Кербер на равных, но затем терпение Анжелики, её глубокие удары и контратаки принесли свои плоды. Немка выиграла семь геймов подряд, прежде чем латвийка сумела прервать своё падение. Вскоре Анжелика оказалась в шаге от победы, поведя со счётом 5:1. В этот момент Остапенко заиграла свободнее, вернула один брейк, но со второго матчбола Кербер дожала соперницу – 6:3, 6:3.

Лучший Уимблдон Остапенко

Полуфинальный матч, конечно, Остапенко не удался, но в целом она провела отличный турнир, не отдав соперницам ни сета по пути к полуфиналу. Елена показала свой второй лучший результат на турнирах «Большого шлема» — кроме победного «Ролан Гаррос» в прошлом году, она была в четвертьфинале Уимблдона (тоже год назад), а во всех остальных случаях не проходила дальше третьего круга. Кстати, за три выступления в Париже, не считая прошлогоднего, она и вовсе не выиграла ни одного матча. В целом стиль её тенниса больше подходит для быстрых покрытий, так что хорошие результаты на Уимблдоне можно назвать более закономерными, чем титул на «Ролан Гаррос».

Серена в шаге от рекорда Маргарет Корт

Теперь можно сказать точно: Серена Уильямс по-настоящему вернулась. В Индиан-Уэллсе и Майами она только пыталась найти свою форму, на «Ролан Гаррос» была история с травмой грудной мышцы аккурат перед матчем с Марией Шараповой, для которой это был лучший шанс победить Серену за многие годы. Проведя перед Уимблдоном месяц без соревновательной практики, Уильямс-младшая подошла к турниру в отличной форме. Конечно, некоторые проблемы были – непростой матч с Кристиной Младенович в третьем круге, проигранный первый сет Камиле Джорджи в четвертьфинале – но в целом Серена здесь выглядит очень убедительно.

Юлия Гёргес в полуфинале серьёзных проблем Серене не создала. В активности немка сопернице не уступала, однако Уильямс действовала более уверенно и напористо, а Гёргес время от времени терялась на корте. Нельзя сказать, что Юлия в этом матче провалилась, но преимущество Серены было заметным. Единственный брейк немка сделала, когда американка подавала на матч – и сразу после этого отдала свою подачу под ноль. 6:2, 6:4 – с таким счётом Уильямс взяла верх и вышла в свой десятый финал Уимблдона в одиночном разряде. Семь раз она становилась чемпионкой, причём в последний раз, два года назад, победила Кербер. В 2004 году Серена проиграла Марии Шараповой, а в 2008-м – своей старшей сестре, Винус. Кроме того, она шесть раз завоёвывала здесь титул в паре с Винус и один раз – в миксте вместе с Максимом Мирным. В 2012 году на этих же кортах Серена сделала золотой дубль на Олимпиаде в Лондоне. Если она вновь станет чемпионкой, то сравняется с Маргарет Корт по количеству выигранных «Шлемов» в одиночном разряде – по 24.

Выход в финал гарантирует Уильямс возвращение в топ-30 – при том, что начинала она турнир за пределами первой сотни. В лайв-рейтинге Серена занимает 28-ю строчку, а если она завоюет титул, то станет 19-й ракеткой мира.

Гёргес проиграла, но вернулась в десятку

Кстати, Гёргес в новом рейтинг-листе вернётся в топ-10 – впервые она попала в десятку лучших в начале февраля этого года. Она добилась своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Раньше Юлии никогда не удавалось пройти на «мэйджоре» дальше четвёртого круга, а на Уимблдоне её лучшим результатом был третий раунд. При этом в парном разряде она трижды добиралась до полуфинальной стадии, в 2015 и 2016 годах (в том числе один раз на Уимблдоне).

По пути к полуфиналу Гёргес одержала несколько тяжёлых побед, показав характер. В третьем круге она одолела чешку Барбору Стрыцову со счётом 10:8 в решающем сете, впервые пройдя во вторую неделю Уимблдона, а в четвертьфинале одержала волевую победу над Кики Бертенс – 3:6, 7:5, 6:1.

Макаровой и Суаресу пришлось сняться с Уимблдона

Екатерина Макарова завершила выступления на Уимблдоне, не выходя на корт. В четвертьфинале смешанного парного разряда она и Бруно Суарес должны были сыграть с Николь Меличар и Александром Пейей, но уже стало известно, что матч не состоится. Причиной отказа стала травма Суареса.

Майк Брайан и Сок упустили 6 матчболов, но пробились в финал

40-летний Майк Брайан, который в ближайший понедельник станет самой возрастной первой ракеткой мира в мужском теннисе за всю историю, вышел в финал Уимблдона в паре с Джеком Соком. Напомним, что брат-близнец Майка, Боб, сейчас не может играть из-за травмы бедра. Братья были в одном матче от того, чтобы вместе вернуться на вершину – травму Боб получил в финале «Мастерса» в Мадриде, победа в котором приносила им первую строчку. Перед этим Брайаны стали чемпионами «Мастерсов» в Майами и Монте-Карло, а также сыграли в финале Индиан-Уэллса. Интересно, что в Индиан-Уэллсе они уступили как раз Джеку Соку, выступавшему в паре с Джоном Иснером.

Брайан и Сок легко взяли два сета у Доминика Инглота и Франко Шкугора, оказавшись в шаге от финала Уимблдона – единственного турнира, где мужские парные матчи ещё проводятся в пятисетовом формате. В третьей партии у американцев было шесть матчболов, но в итоге они уступили тай-брейк со счётом 11:13. В четвёртом сете матчболов уже не было, и появилась реальная опасность проиграть с 2:0 по сетам. Однако в пятой партии Майк и Джек собрались и дожали соперников – 6:3, 6:1, 6:7 (11:13), 6:7 (4:7), 6:4. За титул американцы поспорят с Рэйвеном Клаасеном и Майклом Винусом.

Азаренко – в полуфинале микста с Марреем

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Уимблдона в миксте. Вместе с Джейми Марреем белоруска победила Деми Схурс и Жан-Жюльена Роже – 4:6, 7:5, 7:5. Матчболов у Схурс и Роже не было, но при счёте 5:5 во второй партии Азаренко и Маррей отыграли два брейк-пойнта. Дальше они сыграют с британской парой – Хэрриет Дарт и Джеем Кларком.

Напомним, что Азаренко в миксте становилась чемпионкой US Open — 2007 (с Максимом Мирным) и «Ролан Гаррос» — 2008 (с Бобом Брайаном), а также завоевала золотую медаль Олимпиады в Лондоне (тоже вместе с Мирным). Джейми – действующий чемпион Уимблдона в миксте; его напарницей год назад была Мартина Хингис. Вместе с ней британец победил и на US Open – 2017, а в 2007-м выиграл Уимблдон вместе с Еленой Янкович. Также в его активе есть два титула «Шлемов» в мужском парном разряде.