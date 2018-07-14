Шок по-немецки. Как фрау Кербер удивила Серену Уильямс

Сенсационный Уимблдон

Женский Уимблдон вошёл в историю как самый сенсационный. Ещё никогда 10 первых сеяных не проигрывали до четвертьфинала. Более того, до четвёртого раунда дошла всего одна теннисистка топ-10 – Каролина Плишкова. При этом ещё до старта турнира одной из главных фавориток была Серена Уильямс, которая в марте занимала 493-е место в рейтинге. В июле американка уже вошла в топ-200, но всё равно, если брать только её рейтинг, она не должна была попадать в посев. Однако Уимблдон для сбалансирования сетки иногда может пойти на исключения. Руководствуясь именно этим правилом, Серене выдали 25-й номер посева. Подвинуться пришлось Доминике Цибулковой, которая не скрывала своей досады по этому поводу. Словачка не понимала, почему Уильямс, не входящая в топ-32, должна занять её место. Тем не менее, Доминика выступила успешно в любом случае и дошла до четвертьфинала.

Уверенный выход Серены в финал

Как мы уже сказали, семикратная чемпионка Уимблдона Уильямс ещё до начала турнира входила в число основных фавориток. После первых нескольких раундов, в которых проиграли почти все игроки топ-10, мало кто сомневался, что Серена дойдёт как минимум до финала. Она и дошла, при этом сделала это достаточно уверенно. Да, на первой неделе был трудный матч с Кристиной Младенович. Да, в четвертьфинале она проиграла партию Камиле Джорджи, но всё же по-настоящему Уильямс проверить до решающего матча никто не сумел.

Кербер стала «Фрау Стабильностью»

Кербер после неудачного прошлого сезона в этом году возвращается на свой уровень. Если в 2017-м она только на двух турнирах категории Premier 5 и выше дошла до четвертьфинала, то в 2018-м таких соревнований уже восемь. При этом восемь из восьми. Да, всё верно: на важных стартах Анжелика становится «Фрау Стабильностью» и если и проигрывает, то только в самой концовке. Правда, побед до Уимблдона не было. На самом Уимблдоне немка, как и Уильямс, отдала до финала только одну партию (с Клэр Лью во втором круге), после чего разыгралась и достаточно убедительно прошла нескольких грозных соперниц, в том числе Дарью Касаткину в четвертьфинале и Елену Остапенко в полуфинале.

Третий очный финал на «Большом шлеме»

Кербер и Уильямс в девятый раз играли между собой. Серена была впереди 6-2, при этом только одна встреча состояла из трёх сетов. Речь идёт о финале Australian Open, в котором Анжелика победила со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Американка смогла взять реванш пару месяцев спустя в финале Уимблдона, однако Кербер всё равно завершила сезон с двумя титулами на «Шлемах» — в Нью-Йорке она покорила US Open. Кстати, именно на USOpen девушки впервые сыграли в 2007 году, когда Кербер было всего 19. Серена добилась победы, после чего теннисистки не встречались почти пять лет. В субботу, 14 июля, Уильямс и Кербер оказались на одном корте впервые ровно за два года – с уимблдонского финала-2016.

Одни ошибки Уильямс

Серена была фаворитом решающего матча, но свой лучший теннис она показать не смогла. С первых минут американка начала ошибаться и позволила сопернице повести 2:0. Затем, правда, Уильямс провела лучший отрезок в матче. Стали получаться хорошие приёмы, заработала подача, а в игре на задней линии она владела инициативой. Однако оказалось, что это лишь небольшой всплеск. Кербер действовала очень стабильно и ничего не дарила сопернице. Анжелика с удовольствием ввязывалась в долгие обмены, потому что имела большой перевес в таких розыгрышах. В целом же она предсказуемо играла вторым номером, и эта тактика принесла успех. В первом сете Анжелика ошиблась всего трижды, тогда как её соперница допустила 14 неточностей.

Надёжность и удар слева принесли Кербер титул

Во втором сете Уильямс стала играть жёстче и пыталась себя завести. В одном из эпизодов она со страшной силой пробила у сетки, едва не попав в Кербер. Серена даже не извинилась, а немка посмотрела на соперницу с некоторым недоумением. Американка злилась не на Анжелику, а в первую очередь на себя, потому что на задней линии она толком ничего не могла поделать с немкой. Её атаки или не ставили Кербер в тупик, или просто не достигали цели, потому что наладить прицел Серена так и не смогла. У Анжелики регулярно проходили разящие удары слева по линии и обводки, а ошибок по-прежнему было минимум. За весь финал она неточно пробила всего 5 раз! Судьбу второго сета и матча решил один брейк: Кербер хорошо провела седьмой гейм, а затем дважды довольно уверенно удержала свои подачи – 6:3, 6:3.

Кербер поднялась в топ-5, Уильямс – в топ-30

Анжелика сразу после реализованного матчбола улеглась на траву, а затем очень тепло обнялась с Сереной. За два года немка вплотную подобралась к «Карьерному шлему». Для полной коллекции ей не хватает только «Ролан Гаррос», на котором она дважды доходила до четвертьфинала. Конечно, Уильямс рассчитывала на большее, но по крайней мере на словах она довольна своим выступлением: Серена заявила, что провела отличный турнир. Что касается рейтинга, то она поднимется уже в топ-30, так что почти на всех соревнованиях должна попадать в посев. Кербер же переместится на четвёртую строчку. Кстати, Анжелика – всего вторая девушка, которая обыгрывала Серену в финале турнира «Большого шлема» дважды (первая – Винус Уильямс). А по разу Уильямс огорчали Мария Шарапова, Саманта Стосур и Гарбинье Мугуруса.

Женский Уимблдон завершён, но в воскресенье пройдёт главный матч мужского турнира: Новак Джокович против Кевина Андерсона.