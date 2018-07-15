Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона

В воскресенье, 15 июля, состоятся последние матчи Уимблдона – 2018. На Центральном корте должны пройти два матча – главный поединок, в котором сыграют южноафриканец Кевин Андерсон (8) и серб Новак Джокович (12), и финал в смешанном парном разряде с участием белоруски Виктории Азаренко. Вместе с действующим чемпионом турнира в этом разряде, британцем Джейми Марреем, Виктория будет противостоять американке Николь Меликар и австрийцу Александру Пейе (11).

По личным встречам Новак ведёт у Кевина со счётом 5-1, причём Андерсон выиграл самый первый матч между ними – на старте «Мастерса» в Майами в 2008 году. Дважды встречались они и на Уимблдоне, в 1/32 и в 1/8 финала. Последний поединок, в 1/8 Уимблдона в 2015 году, завершился волевой победой Джоковича – 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 7:5. За весь матч Кевин сделал всего один брейк.



Новак является трёхкратным (2011, 2014, 2015) чемпионом Уимблдона. Кевин впервые в карьере вышел в финал этого турнира и стал первым представителем ЮАР в решающем матче Уимблдона после Брайана Нортона, который в 1921 году потерпел поражение от знаменитого американца Билла Тильдена с 2:0 по сетам в свою пользу. Кевин Каррен, в финале Уимблдона-1985 проигравший 17-летнему немцу Борису Беккеру, к тому моменту уже представлял США, а не ЮАР.



Уимблдон. День 13-й. 15 июля, воскресенье. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, Центральный корт – 16:00 мск)



Мужчины. Финал. Сетка



Centre Court



Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Новак Джокович (Сербия, 12)

Centre Court. 1-й запуск (16:00).

Личные встречи: 1-5 (Майами-2008 – Майами, Мадрид, Уимблдон-2011, Индиан-Уэллс – 2012, Уимблдон-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:



Australian Open: 4-й круг (2013-2015) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2013, 2014, 2017, 2018) – титул (2016);

Уимблдон: финал (2018), ранее — 4-й круг (2014, 2015, 2017) – титул (2011, 2014, 2015);

US Open: финал (2017) – титул (2011, 2015).

Путь на Уимблдоне — 2018:



1-й круг: Гомбош, Q (6:3, 6:4, 6:4) – Сандгрен (6:3, 6:1, 6:2);

2-й круг: Сеппи (6:3, 6:7, 6:3, 6:4) – Себальос (6:1, 6:2, 6:3);

3-й круг: Кольшрайбер, 25 (6:3, 7:5, 7:5) – Эдмунд, 21 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4);

4-й круг: Монфис (7:6, 7:6, 5:7, 7:6) – Хачанов (6:4, 6:2, 6:2);

1/4 финала: Федерер, 1 (2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11) – Нисикори, 24 (6:3, 3:6, 6:2, 6:2);

1/2 финала: Иснер, 9 (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24) – Надаль, 2 (6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8).



Рейтинг: 8-21.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

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