Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул

После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.

Турнир WTA/International. Бухарест (Румыния)

BRD Bucharest Open

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 июля.

Разница во времени с Москвой: 0 часов.

Заявка на турнир (от 06.06.18): Анастасия Севастова (19), Лаура Зигемунд (32), Михаэла Бузэрнеску (33), Петра Мартич (35), Ирина Бегу (40), Сорана Кырстя (49), Полона Херцог (58), Ана Богдан (66), Екатерина Александрова (102), Вера Звонарёва (143).

Полный список участников

Отказались от участия: Карла Суарес-Наварро (23), Кайя Канепи (52), Моника Никулеску (60), Сара Эррани (75), Яфан Ван (82), Юлия Путинцева (98).

Действующий победитель: Ирина Бегу.

После Уимблдона традиционно начинается короткий отрезок летних грунтовых турниров в Европе, продолжающийся до конца июля. В этом году одно из соревнований пройдёт в Москве – Moscow River Cup, который заменит турнир в Бостаде (Швеция). Раньше в этом шведском городе проводились и мужской, и женский турниры, а теперь остался только мужской. Соревнования в Москве состоятся на следующей неделе, а откроется летний грунтовый сезон в женском туре стартами в Бухаресте и Гштааде.

В столице Румынии первой сеяной, как и год назад, стала Анастасия Севастова. Тогда латвийка дошла до четвертьфинала. Ирина Бегу, разумеется, приехала защищать свой титул на родной земле. В первом круге румынка сыграет с Онс Жабер, а во втором может встретиться либо с Верой Звонарёвой, либо с Екатериной Александровой – волей слепого жребия единственные россиянки в сетке встретятся друг с другом на старте турнира. При этом если Звонарёва только что выступала на Уимблдоне, то Александрова ещё в воскресенье, 15 июля, играла в финале турнира ITF в Будапеште, который также проводился на грунте, так что она уже перешла на песчаное покрытие после травяного.

Турнир WTA/International. Гштаад (Швейцария)

Ladies Championships Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 06.06.18): Ализе Корне (34), Юханна Ларссон (59), Карина Виттёфт (61), Тимя Бачински (63), Наталья Вихлянцева (79), Виктория Кужмова (87), Саманта Стосур (90), Лара Арруабаррена (91), Евгения Родина (116), Анна Калинская (157).

Полный список участников

Отказались от участия: Кики Бертенс (22), Даниэль Коллинз (42), Элисон Ван Эйтванк (46), Дженнифер Брэйди (86), Беатрис Хаддай-Майя (93).

Действующий победитель: Кики Бертенс.



Соревнования в Гштааде в WTA туре проводятся лишь в третий раз. В 2016 году чемпионкой стала местная теннисистка, Виктория Голубич, а в прошлом сезоне победила голландка Кики Бертенс. Кики, кстати, сделала дубль, выиграв и в паре со шведкой Юханной Ларссон. На этот раз Бертенс отказалась от участия, а Ларссон будет пробовать защитить свой титул в паре с канадкой Эжени Бушар.

Первый номер посева на турнире получила Ализе Корне. Никто из россиянок компанию француженке среди сеяных не составил, но российский десант здесь достаточно многочисленен – Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Анна Калинская попали в основную сетку напрямую, а Валентина Ивахненко и Вероника Кудерметова прошли через квалификацию.

Турнир ATP World Tour 250. Умаг (Хорватия)

Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд: € 561,345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 06.06.18): Кайл Эдмунд (17), Дамир Джумхур (29), Андрей Рублёв (31), Альберт Рамос-Виньолас (36), Робин Хасе (44), Мартон Фучович (45), Жоау Соуза (49), Бенуа Пэр (51), Евгений Донской (79).

Полный список участников

Отказались от участия: Филип Краинович (27), Андреас Сеппи (50), Гильермо Гарсия-Лопес (67).

Действующий победитель: Андрей Рублёв.

Турнир в Умаге представлен в календаре ATP с 1990 года. Чаще всех здесь побеждал испанец Карлос Мойя – экс-лидер мирового рейтинга выигрывал пять раз, в том числе трижды подряд (в 2001 – 2003). Из россиян на этом хорватском турнире титул завоёвывали Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв, являющийся действующим чемпионом. Для Андрея это пока единственный одиночный трофей ATP в карьере, причём выиграл он его, став «лаки-лузером», то есть потерпев поражение в финале квалификации. Сейчас Рублёв именно здесь совершит своё возвращение в тур – из-за травмы россиянин не выступал в туре после «Мастерс 1000» в Монте-Карло. Андрей получил четвёртый номер посева и стартует со второго круга. Ещё один российский теннисист, Евгений Донской, в первом раунде сыграет с итальянцем Паоло Лоренци.

Турнир ATP World Tour 250. Бостад (Швеция)

SkiStar Swedish Open

Призовой фонд: € 561,345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 06.06.18): Пабло Карреньо-Буста (11), Диего Шварцман (12), Фабио Фоньини (18), Ришар Гаске (32), Фернандо Вердаско (35), Давид Феррер (41), Леонардо Майер (42), Джон Миллман (59).

Полный список участников

Отказались от участия: Стэн Вавринка (30), Стефанос Циципас (39), Виктори Троицки (89), Пабло Андухар (105).

Действующий победитель: Давид Феррер.



Мужские соревнования в Бостаде ведут свою историю с 1948 года. В разное время здесь побеждали такие игроки, как Кен Роузволл, Рой Эмерсон, Мануэль Сантана, Илие Настасе, Бьорн Борг, Матс Виландерс, Магнус Норман (тренер Стэна Вавринки), Карлос Мойя, Рафаэль Надаль, Давид Феррер, Робин Сёдерлинг. Выигрывал здесь и советский теннисист, Александр Метревели – в 1966 году. Чаще всех первенствовал в Бостаде швед Магнус Густафссон – 4 раза в промежуток с 1991 по 1998 годы.

Никто из российских теннисистов в Бостад не поехал. Первым сеяным стал аргентинец Диего Шварцман, вторым – испанец Пабло Карреньо-Буста. Швейцарец Стэн Вавринка планировал сыграть на этом турнире, но врачи посоветовали ему не переходить слишком часто с одного покрытия на другое, поэтому он вернётся в тур уже на харде в США.

Турнир ATP World Tour 250. Ньюпорт (США)

Dell Technologies Hall of Fame Open

Призовой фонд: $623,710.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 июля.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 06.06.18): Адриан Маннарино (26), Жиль Мюллер (34), Стив Джонсон (46), Райан Харрисон (56), Миша Зверев (64), Мэттью Эбден (73), Маркос Багдатис (84), Вашек Поспишил (88).

Полный список участников

Отказались от участия: Джон Иснер (10), Михаил Кукушкин (83), Пьер-Юг Эрбер (87), Лукаш Лацко (99), Маккензи Макдональд (107).

Действующий победитель: Джон Иснер.

В Ньюпорте расположен Международный зал теннисной славы, и в первую очередь именно это, а не местный турнир, делает его известным местом в теннисном мире. Тем не менее, соревнования тут проводятся с 1976 года и давно являются единственным официальном стартом в США на траве. Хотя немногие сильные теннисисты едут в Ньюпорт, предпочитая брать паузу после Уимблдона, в своё время здесь побеждали Ллейтон Хьюитт, Грег Руседски, Марк Филиппуссис и Йохан Криек (двукратный чемпион Australian Open). Два раза подряд выигрывал этот турнир Фабрис Санторо. В 2016-м, после двух поражений в финале кряду, титул завоевал Иво Карлович – со счётом 14:12 на тай-брейке третьей партии.

Действующий чемпион, Джон Иснер, планировал приехать на домашний турнир и в этом году, но снялся после битвы с Кевином Андерсоном в полуфинале Уимблдона, которая продолжалась больше шести с половиной часов. В его отсутствие первый номер посева получил француз Адриан Маннарино.