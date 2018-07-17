Табель о рангах. Джокович в топ-10, Кербер – на 2-й строчке чемпионской гонки

Надаль обосновался на вершине

Череда смен первых ракеток мира в мужском одиночном разряде на ближайшее время закончилась. По ходу этого сезона Роджер Федерер трижды поднимался на вершину, сменяя там Рафаэля Надаля, и трижды Надаль возвращался обратно. При этом в половине случаев они получали звание первой ракетки в то время, когда сами не играли в туре – сначала испанец стал лидером после поражения швейцарца на старте «Мастерс 1000» в Майами, потом Федерер на неделю поднялся на вершину, когда Надаль оступился в Мадриде, а 25 июня Рафаэль вернулся на первую строчку благодаря поражению Роджера в финале турнира ATP 500 в Галле. После Галле их разделяло всего 50 очков, но чтобы швейцарец вновь стал первым по завершении Уимблдона, Надаль должен был не защитить прошлогодние очки за 1/8 финала, а Федерер – вновь завоевать титул.

В итоге не произошло ни того, ни другого. Рафаэль впервые с 2011 года прошёл дальше четвёртого круга, в четвертьфинале выиграл пятисетовую битву у Хуан-Мартина дель Потро, а в полуфинале лишь со счётом 8:10 в пятой партии проиграл Новаку Джоковичу. Федерер при этом с 2:0 по сетам и матчбола уступил в четвертьфинале Кевину Андерсону, набрав всего 360 очков против прошлогодних 2000, так что между ним и Надалем образовалась пропасть. Сейчас испанец впереди на 2230 баллов. Конечно, ему предстоит защита титула на US Open, где Федерер в прошлом году проиграл дель Потро в четвертьфинале и, соответственно, набрал те же 360 очков. Но перед этим Роджеру предстоит защищать 600 очков за финал «Мастерса» в Монреале, и до завершения US Open Рафаэль гарантированно останется первым.

Джокович снова в топ-10

По итогам Уимблдона, конечно, наиболее впечатляющий рывок совершил его чемпион. Новак Джокович в прошлом году дошёл здесь до четвертьфинала, снялся по ходу поединка с Томашем Бердыхом и больше на корт до конца сезона не выходил. На этот раз Новак завоевал титул – первый на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2016, которым он тогда завершил «Карьерный шлем». Если перед Уимблдоном серб был на 21-й строчке, то благодаря победе вернулся в топ-10 – как раз на 10-ю позицию. Подтянулся и Кей Нисикори, которого Новак обыграл в четвертьфинале – с 28-го места на 20-е.

Кевин Андерсон, вышедший во второй финал турниров «Большого шлема» за последний год, набрал достаточно очков, чтобы опередить Григора Димитрова и дебютировать в топ-5. Через полтора месяца южноафриканцу предстоит защищать очки за финал US Open, а пока он может насладиться заслуженным успехом. Помимо Андерсона, личные рекорды в рейтинге установили Джон Иснер, который проиграл Кевину марафонский полуфинал и впервые вошёл в топ-8, и Кайл Эдмунд – британец стал 16-й ракеткой мира. Близок к лучшему результату был дель Потро – выход в полуфинал позволял ему опередить Александра Зверева и впервые в карьере стать третьей ракеткой мира. Впрочем, Звереву скоро защищать титул в Канаде, так что у дель Потро ещё будет хороший шанс перед US Open.

Карен Хачанов стал первой ракеткой России, поднявшись на 6 позиций и опередив Андрея Рублёва, не выступавшего с апреля из-за травмы – Хачанов стал 34-м, а Рублёв опустился на 35-е место. Андрей, кстати, наконец-то возвращается в тур и будет защищать свой титул на грунтовом турнире в Умаге.

Также стоит отметить падение не защищавшего очки за полуфинал Уимблдона Томаша Бердыха (чех снялся с турнира из-за проблем со здоровьем) – он потерял 35 позиций и оказался на 59-й строчке. Эрнест Гулбис, прошедший квалификацию и добравшийся до 4-го круга, рванул на 29 позиций и оказался близко к топ-100 – на 109-м месте.

Майк Брайан – самый возрастной лидер в истории мужского тенниса

В мужском парном теннисе тем временем сменился лидер – им стал 40-летний Майк Брайан, который побил рекорд Даниэля Нестора как самый возрастной первый номер в истории. Брайану сейчас 40 лет и 79 дней, а Нестору был 40 лет и 5 дней, когда он потерял звание первой ракетки мира.

Майк впервые выиграл турнир «Большого шлема» не со своим братом-близнецом Бобом, который получил травму бедра во время финала на «Мастерс 1000» в Мадриде. При этом победа в том финале позволяла обоим братьям вернуться на вершину. Теперь у Боба шансов стать первым в ближайший год фактически нет – понятно, что после возвращения в тур играть пару с кем-то, кроме брата, он не будет. А напарником Майка на Уимблдоне был Джек Сок, который четыре года назад уже побеждал здесь в парном разряде, играя вместе с Вашеком Поспишилом. По иронии судьбы, тогда в финале Сок и Поспишил победили как раз братьев Брайанов.

Кербер рвётся наверх

В женском одиночном разряде (в отличие от парного, о котором поговорим чуть позже) перемен на вершине не произошло, но Анжелика Кербер, впервые завоевавшая титул на Уимблдоне, совершила рывок на шесть позиций и вернулась в топ-5, став четвёртой ракеткой мира. В чемпионской гонке, где считаются только очки за этот сезон, Кербер и вовсе поднялась на второе место, уступая Симоне Халеп всего 499 баллов. Таким образом, немка не так далека от того, чтобы повторить своё достижение 2016 года, когда после US Open она стала первой ракеткой мира.

Тем не менее, в рейтинге 52 недель Халеп пока уверенно лидирует, а Каролина Возняцки остаётся второй. Вообще сейчас вся четвёрка состоит из действующих чемпионок турниров «Большого шлема», что является редкостью в нынешнем женском туре. Халеп победила на «Ролан Гаррос», Возняцки – в Австралии, а Слоан Стивенс, ставшая третьей ракеткой мира, выиграла US Open – 2017. Американка на Уимблдоне проиграла в первом круге, но благодаря раннему поражению прошлогодней чемпионки, Гарбинье Мугурусы, впервые в карьере вошла в топ-3. Испанка стала седьмой ракеткой мира.

Дарья Касаткина, второй раз подряд вышедшая в четвертьфинал турнира «Большого шлема», поднялась всего на одну строчку и стала 13-й в мире. При этом Дарья сократила большое отставание от ближайших соперниц, и теперь от топ-10 её отделяет меньше 500 очков. В чемпионской гонке, кстати, россиянка уже седьмая, так что она всерьёз претендует на попадание в Сингапур, где проводится Итоговый чемпионат WTA. Вторая ракетка России, Мария Шарапова, тоже поднялась на одну позицию, хоть и проиграла в первом раунде Виталии Дьяченко. Мария сейчас занимает 21-е место.

Наиболее впечатляющий рывок совершила Серена Уильямс – она начинала турнир за пределами топ-100, а после выхода в финал стала 28-й ракеткой мира, поднявшись на 153 строчки! Камила Джорджи, в трёх сетах проигравшая Серене в четвертьфинале, поднялась на 17 позиций и стала 35-й. Кстати, она впервые добралась до 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

Се Шувэй, сенсационно выбившая в третьем раунде Симону Халеп, поднялась на 37-е место (+11 позиций). Элисон Ван Эйтванк, впервые дошедшая на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба до 4-го круга, вошла в топ-40 (тоже впервые), а Александра Саснович, добравшаяся до аналогичной стадии, впервые стала 41-й ракеткой мира. Елена Остапенко, несмотря на выход в полуфинал, не сумела вернуться в топ-10, поднявшись только на 11-ю строчку, а вот Юлия Гёргес, также сыгравшая в полуфинале, в топ-10 вновь вошла – и при этом показала свой лучший результат на «Шлемах».

Бабош сменила Веснину и Макарову

В женском парном разряде завершилось пятинедельное пребывание на вершине Елены Весниной и Екатерины Макаровой – первых россиянок после Анны Курниковой, ставших лидерами парного тенниса. Шансов остаться лидером у Елены в принципе не было – она не выступала на Уимблдоне из-за травмы, а в прошлом году девушки завоевали здесь титул. Екатерина сыграла вместе с Верой Звонарёвой, но они дошли только до второго круга. Первой ракеткой в итоге стала венгерка Тимя Бабош, которая претендовала на эту позиции одновременно с россиянками, на «Ролан Гаррос», но там не сумела пройти достаточно далеко. Чемпионками Уимблдона стали чешки Катержина Синякова и Барбора Крейчикова, которые выиграли и «Ролан Гаррос». Синякова поднялась на вторую позицию, расположившись всего в 275 очках позади Бабош, а Крейчикова – на четвёртую. Макарова и Веснина делят пятое место.