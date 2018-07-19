Гигантские успехи. Победы Андерсона, Иснера и других высокорослых игроков

В полуфинале Уимблдона сошлись два теннисиста, рост которых превышает два метра – южноафриканец Кевин Андерсон (203 см) и американец Джон Иснер (206 см). Они устроили битву на шесть с половиной часов (точнее, 6 часов 36 минут), в которой Андерсон одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:4, 26:24. В результате было установлено несколько рекордов – самый продолжительный матч решающих стадий на турнирах «Большого шлема», самое большое количество эйсов на Уимблдоне (214 у Иснера). В целом поединок стал вторым по продолжительности в личных турнирах, уступая только битве того же Иснера с французом Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010, и четвёртым за всю историю тенниса с тех пор, как продолжительность матчей стала фиксироваться. Ещё две более длинные игры состоялись в Кубке Дэвиса – одна в одиночном разряде и одна в парном.

Столь затянувшийся матч на столь поздней турнирной стадии спровоцировал волну разговоров о необходимости введения тай-брейка на всех турнирах «Большого шлема» — то есть организаторов призывают последовать примеру US Open. Кто-то был недоволен тем, что из-за затянувшихся мужских полуфиналов в итоге сдвинулся женский финал, кто-то жалел игроков, в том числе и победившего Андерсона, у которого осталось мало сил на финал, а кому-то наверняка просто надоело смотреть такой матч шесть с лишним часов. Посмотрим, к каким решениям придут организаторы «Шлемов» и будут ли эти решения одинаковыми – возможен, например, компромиссный вариант с тай-брейком при счёте 12:12 или, скажем, 16:16 – а пока поговорим об участниках этой битвы и других игроках гигантского роста.

И для Андерсона, и для Иснера последний год – лучший в карьере. Обоим уже за 30, но именно в этом возрасте, когда многие раньше уже уходили из тенниса, они добиваются своих лучших результатов. Кевин в 2017 пробился в финал US Open, но тот результат казался отчасти случайным – слишком открытой стала нижняя половина сетки после снятия Энди Маррея и ранних поражений Марина Чилича, Александра Зверева и других топ-игроков. В четвертьфиналах там играли, помимо Андерсона, Сэм Куэрри, Пабло Карреньо-Буста и Диего Шварцман, в то время как в верхней половине до этой стадии добрались Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Хуан-Мартин дель Потро и Андрей Рублёв. Заслуги Андрея неоспоримыми пока не назовёшь, а остальные трое годами доказывали свой высочайший уровень. Словом, отношение к Андерсону было скорее в духе «ведь должен же был кто-то из этих игроков второго эшелона выйти в финал».

Победа на Уимблдоне над Роджером Федерером, состоявшаяся в четвертьфинале, уже не позволяла говорить про Кевина в таком же ключе. Понятно, что это не единственный проигрыш швейцарца более слабому сопернику на турнире «Большого шлема», но при этом Андерсон отыгрался с 0:2 по сетам и матчбола, а это дорогого стоит. После битвы с Роджером, завершившейся со счётом 13:11 в пятой партии, у Кевина ещё хватило сил на марафонский матч с Джоном, и только к финалу он выдохся.

Иснер сейчас тоже устанавливает личные рекорды. Весной он впервые в карьере завоевал титул на «Мастерсе», при этом победив в Майами трёх игроков топ-10 – Марина Чилича, Хуан-Мартина дель Потро и Александра Зверева. До того Джон трижды проигрывал в финальных матчах «Мастерсов 1000». Кстати, за две недели до триумфа в Майами Иснер преуспел и в Индиан-Уэллсе, только в парном разряде. В финале первого в сезоне «Мастерс 1000» он и Джек Сок победили Боба и Майка Брайанов. Братья после этого выиграли два «Мастерса» подряд, затем Боб получил травму, а Майк вместе с тем же Соком стал чемпионом Уимблдона и самой возрастной первой ракеткой мира в мужском теннисе – но это уже совсем другая история.

Кстати, Андерсон и Иснер стали вторым и третьим теннисистами выше двух метров, побывавшими в топ-10 в одиночном разряде после появления компьютерного рейтинга. Первым был швейцарец Марк Россе (201 см), сумевший в 1995 году подняться на 9-е место. Сейчас оба уже превзошли результат Марка – Джон после Уимблдона стал восьмой ракеткой мира, а Кевин и вовсе забрался в топ-5. Иснер дебютировал в топ-10 19 марта 2012 года, а Андерсон – 12 октября 2015-го (правда, Кевин тогда провёл в десятке лучших всего одну неделю).

Из других теннисистов гигантского роста успешнее всех бразилец Марсело Мело. В принципе его достижения можно считать даже превосходящими достижения Андерсона и Иснера – это зависит от субъективного отношения к парному теннису. Если ставить одиночный и парный разряд приблизительно на одну ступень, то Мело, безусловно, добился больше – был первой ракеткой мира и выиграл два турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос» — 2015 и Уимблдон – 2017. А вот с карьерой в одиночном разряде у Марсело не заладилось – он не поднимался выше 273-й строчки и сейчас, разумеется, давно выступает только в паре. Кстати, если Мело является самой высокой первой ракеткой мира вообще, то в одиночном разряде это звание принадлежит Марату Сафину. Рост россиянина составляет 193 сантиметра.

Самым высокорослым теннисистом в нынешнем туре и одновременно единственным игроком с ростом выше 210 сантиметров, входившим в первую сотню, является хорват Иво Карлович. Собственно, Иво был и в топ-15; его лучший результат – 14-я позиция. На неё хорват поднимался почти 10 лет назад, после победы над Роджером Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати и выхода там в полуфинал. Но и после этого у Карловича были впечатляющие результаты, в том числе выход в четвертьфинал Уимблдона-2009 в одиночном разряде и в полуфинал Australian Open – 2010 в паре с сербом Душаном Вемичем. Затем у Иво были травмы и другие проблемы со здоровьем, но каждый раз он возвращался в тур и выступает до сих пор, хотя ему уже больше 39 лет. Сейчас хорват выпал из топ-100, однако находится недалеко от сотни, на 110-м месте.

Остальные теннисисты-гиганты стабильными выступлениями на высоком уровне не отличались. Сверкнул Ежи Янович (204 см), ставший в 2013 году первым поляком в полуфинале Уимблдона, но его замучили травмы. Они же заставили рано уйти из тенниса Александра Поппа (201 см) – немец завершил карьеру в 28 лет из-за травмы правого плеча. Недолго выступал на уровне ATP и австралиец Крис Гуччионе (201 см), который провёл лишь один сезон в топ-100. Был ещё Дик Норман (203 см), который не добился серьёзных успехов в одиночке, но неплохо играл в паре и на излёте карьеры, в 2009 году, добрался до финала «Ролан Гаррос».

В общем и целом плюсы и минусы высокорослых теннисистов понятны. Из плюсов, прежде всего, выделяется подача и возможность перекрывать сетку за счёт длины рук и высоты прыжка (плюс можно просто психологически давить на соперника, выходя вперёд). Минусы – меньшая скорость рывка с места, более тяжёлые развороты при ударах в противоход, большие проблемы при обработке низких мячей, большая травматичность в связи с повышенной нагрузкой на ноги. Тем не менее, в современном теннисе уже несколько игроков гигантского роста добилось серьёзных успехов, и уж точно никто не назовёт их лёгкими соперниками.