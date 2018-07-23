Рублёв пока не готов. Андрей выбыл в 1/4 финала Умага, чемпионом стал Чеккинато

После завершения Уимблдона теннисный тур в основном переезжает на грунт. Конечно, основная часть грунтового сезона уже позади – её венчает «Ролан Гаррос». Тем не менее этот грунтовый отрезок прочно занимает своё место в календаре, хотя и длится совсем недолго. В женском туре на песчаных кортах летом играют всего две недели, и то на второй из них параллельно проходит турнир на харде. У мужчин возможность выступать на грунте в рамках ATP-тура длится на неделю дольше – последнее соревнование проходит в Кицбюэле аккурат перед стартом «Мастерс 1000» в Канаде.

В Умаге состоялось долгожданное возвращение Андрея Рублёва, который не играл после «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы спины. Россиянин надеялся вернуться в тур во время травяного сезона, но в итоге пропустил все турниры на этом покрытии. Умаг год назад стал для Андрея счастливым местом – получив право сыграть в основной сетке после поражения в финале квалификации, он завоевал свой первый и пока единственный титул ATP в одиночном разряде. Заработанные рейтинговые баллы позволили Рублёву дебютировать в топ-50, а чуть позже он закрепил позиции, дойдя до четвертьфинала на US Open.

На этот раз Андрей получил в Умаге четвёртый номер посева, что позволило стартовать не с первого, а со второго круга. Соперником россиянина стал 17-летний Феликс Оже-Альяссим – канадец, которому организаторы предоставили «уайлд-кард». Рублёв хорошо начал матч, сделал брейк в стартовом гейме, и хотя затем соперник фактически выравнял игру, одного взятого гейма на приёме россиянину хватило. А вот во второй партии Андрей многовато ошибался, дважды отдавал свою подачу сразу после брейка и в итоге проиграл тай-брейк. Воодушевившийся Феликс повёл с брейком, но при счёте 1:3 Андрей собрался и взял пять геймов подряд.

В четвертьфинале россиянина ждал Робин Хасе. Голландец, в отличие от неопытного Оже-Альяссима, уже много лет в туре, и большого количества ошибок Рублёву он не простил. У Андрея, тем не менее, были реальные шансы взять как минимум второй сет, но Робин оказался чуть сильнее и удачливее.

С учётом вынужденного трёхмесячного простоя сложно было ожидать от Рублёва блестящей и уверенной игры. Ему удавалось немало классных ударов, но ошибок пока было слишком много. Скорее всего, россиянину потребуется ещё несколько матчей, чтобы почувствовать мяч и поймать игровой ритм. Следующий турнир он проведёт в Гштааде. Кстати, там он тоже получил четвёртый номер посева и пропуск во второй круг без игры. Что касается рейтинга, то пока Андрей, не защитив титул, опустится на 46-ю строчку.

А чемпионом Умага стал Марко Чеккинато, в финале в двух сетах победивший аргентинца Гидо Пелью – 6:2, 7:6 (7:4). Итальянцу наверняка хочется доказать, что его выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2018 не был случайностью, несмотря на то, что перед этим за всю карьеру он не выиграл на «Шлемах» ни одного матча. В травяной части сезона Марко сумел дойти до полуфинала в Истбурне (правда, сетка у него была несложной, но всё равно это успешный результат с учётом его грунтового стиля игры), а теперь завоевал второй титул в карьере. Первый турнир ATP Чеккинато выиграл в этом же году, став чемпионом Будапешта в апреле.

В Бостаде российских теннисистов не было. Прошлогодний чемпион Давид Феррер проиграл уже во втором круге, не справившись с молодым норвежцем Каспером Руудом. В результате испанец потеряет место в топ-50 и окажется на 62-й строчке. Если в ближайшее время игра у экс третьей ракетки мира не наладится, то вполне можно предположить, что он решит уйти из тенниса. Став отцом весной этого года, 36-летний Давид уже говорил, что будет принимать решение в зависимости от результатов своих выступлений, и пока они совсем не радуют.

Финал Бостада получился наиболее представительным среди всех турниров недели – в нём сошлись Фабио Фоньини и Ришар Гаске. Играть на грунте оба умеют, но если Гаске скорее универсальный игрок (во всяком случае, титулы он завоёвывал на всех типах кортов), то для Фоньини песчаное покрытие является любимым. В итоге именно Фабио оказался сильнее, взяв верх в трёх партиях – 6:3, 3:6, 6:1. Для него это седьмой титул в карьере, и все они завоёваны на грунте.

Турнир в Ньюпорте – единственный на этой неделе с быстрым покрытием. Когда-то практически все соревнования в США проводились на траве, которая тогда была наиболее распространённым теннисным покрытием, но уже много лет вместо травы лежит хард. Ньюпорт остался единственным соревнованием ATP на американском континенте, где по-прежнему уложена трава. Здесь же расположен Зал теннисной славы, в который в этом году ввели немца Михаэля Штиха и чешку Хелену Сукову.

На самом турнире главной звездой должен был стать его трёхкратный чемпион Джон Иснер, но более чем шестичасовая битва с Кевином Андерсоном в полуфинале Уимблдона заставила его отказаться от выступления здесь. В результате первым сеяным стал француз Адриан Маннарино, который в четвертьфинале неожиданно легко проиграл Марселю Гранольерсу. Марселя затем остановил Стив Джонсон. Американец и стал чемпионом, но нельзя не отметить отличное выступление его соперника по финалу. Рамкумар Раманатан впервые в карьере дошёл до финала турнира ATP и дал бой опытному Джонсону, проиграв лишь в третьей партии. Если бы он завоевал титул, то стал бы первым игроком из Индии с 1998 года, победившим на турнире ATP в одиночном разряде. На данный момент последним чемпионом из этой страны является Леандер Паес, ровно 20 лет назад выигравший как раз в Ньюпорте. С тех пор Паес завоевал множество титулов в парном разряде, но в одиночке больше не побеждал.

Пока весь теннисный мир обсуждает возвращение Серены Уильямс после родов и предоставление ей определённых привилегий (например посева на Уимблдоне, вопреки рейтингу).

Другая теннисная мама, Мэнди Минелла, показывает лучший теннис в жизни – во всяком случае с точки зрения результата это была её лучшая неделя в туре. Мэнди родила дочь прошлой осенью, вернулась в тур в феврале, выиграла несколько турниров ITF, а теперь стала финалисткой турнира в Гштааде. До этого лучшим достижением Минеллы на турнирах WTA был полуфинал. По пути к финалу Мэнди, игравшая по защищённому рейтингу, прошла Терезу Мартинцову, Юханну Ларссон, которая была второй сеяной, Сару Соррибес-Тормо и Маркету Вондроушову. Вондроушова, кстати, перед этим победила ещё одну теннисную маму – Евгению Родину. Россиянка сейчас тоже играет здорово, и после первого в карьере выхода в четвёртый круг Уимблдона здесь она выбила из турнира немок Карину Виттёфт и Мону Бартель.

А Минелла в финале уступила первой сеяной Ализе Корне. Француженка на этом турнире не отдала соперницам ни одной партии, причём у Мэнди на тай-брейке второй партии был двойной сетбол. Всего Корне выиграла в Гштааде девять сетов – Эжени Бушар, добравшаяся до полуфинала впервые после Сиднея-2017, после проигрыша первого сета на тай-брейке снялась из-за травмы. Затем канадка отказалась от выступления и на турнире в Наньчане, который проходит сразу после Гштаада и играется на харде.

В Бухаресте чемпионкой стала Анастасия Севастова. После победы латвийка назвала этот турнир одним из своих любимых, сказав, что всегда приезжает сюда после того, как побывает дома, благодаря чему успевает зарядиться положительными эмоциями. Два года назад она дошла здесь до финала, в котором не взяла ни гейма у Симоны Халеп, а на этот раз уверенно завоевала титул. В финале Анастасия в двух сетах победила Петру Мартич – 7:6 (7:4), 6:2. А самым сложным для неё стал матч первого круга с Далилой Якупович, который она выиграла на тай-брейке третьей партии.

Из россиянок в Бухаресте выступали Вера Звонарёва и Екатерина Александрова, которые в результате жеребьёвки попали друг на друга в первом круге. Вера, много лет (с 2012 года) не игравшая официальных турниров WTA на грунте, разгромила свою соотечественницу, отдав ей всего три гейма, но во втором раунде уступила Онс Жабер. На этой неделе и Звонарёва, и Александрова, и многие другие россиянки сыграют на домашнем грунтовом турнире – дебютирующем в календаре Moscow River Cup, который заменил соревнования в Бостаде. Московский турнир станет последним грунтовым стартом на уровне WTA в этом сезоне.