«Тур заждался молодых звёзд, ярких, харизматичных, как Серена и Шарапова»

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В Национальном теннисном центре имени Хуана-Антонио Самаранча, что находится в зелёной прибрежной зоне канала им. Москвы на Ленинградское шоссе, проходит первый в истории теннисный турнир Moscow River Cup. Первый блин вышел явно не комом – теннисистки сражаются, зрителей постепенно становится всё больше, погода в Москве день ото дня всё больше напоминает летнюю – самое время для тенниса. Среда на турнире был объявлена детским днём – вход для всех посетителей в возрасте до 12 лет был бесплатным. Ну а вечером на корте №1 прошёл мастер-класс для многочисленной детворы, который с радостью провели Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Уже поздно вечером, после завершения игрового дня, директор Moscow River Cup Александр Островский поделился с «Чемпионатом» своим новым опытом.

Третий — пошёл! В июле 2018 года в Москве состоится новый турнир WTA Директор Moscow Open Александр Островский — о новом российском турнире WTA, повышенном призовом фонде, грунте и возможном приезде Шараповой.

«Удалённая фишка нашего турнира»

— Александр, учитывая воскресную квалификацию, турнир достиг экватора. Какие у вас впечатления от этого события, как всё для вас складывается?

— Впечатления, мне кажется, всё больше и больше положительные. Отходят уже не то что на второй план, но немножко в сторону эмоции, связанные непосредственно с организацией, а больше появляется эмоций, связанных собственно с теннисом, потому что наши спортсменки играют хорошо и проходят всё дальше по сетке, показывают хорошие результаты и радуют нас. С точки зрения организации, мне кажется, наша команда сейчас втянулась в процесс. Первые дни давались довольно тяжело – у нас были сложности определённого рода, потому что когда делаешь что-то впервые, всегда возникает много нюансов, которые ты изначально не мог предусмотреть. Там, например, были вопросы технического плана, связанные с аккредитацией. Но сейчас это мелочь, и нет смысла, наверное, о них детально говорить. Потихоньку команда встроилась, сработалась, и сейчас, мне кажется, таких глобальных сложностей уже нет.



— Нет ли какого-то разочарования, что на каком-то этапе вы неправильно выбрали партнёров, локацию, какие-то ещё моменты?

— Нет. Вы знаете, с точки зрения локации я считаю, что Национальный теннисный центр – это, как бы громко ни прозвучало, Мекка российского тенниса. Во всяком случае, с претензиями на такую позицию. И действительно, очень сложно в Москве, в частности, найти место подобное НТЦ, в котором есть теннисный дух, который живёт здесь, и в этом смысле, мне кажется, локация для нашего турнира выбрана удачно. Я уже об этом говорил и могу повторить, что мы до финала ещё не определились, где будем проводить турнир на следующий год, но мне кажется, что всё больше шансов у этой площадки. Да, были сложности в подготовке, много нюансов было связано с работой, взаимодействием с текущей командой, которая управляет Национальным теннисным центром. Но в целом могу сказать, что все сложности преодолены, и нам удалось достойно подготовиться.

— Какие отзывы о турнире доходят до вас от игроков?

— До меня, честно говоря, доходят только положительные отзывы. Что, может быть, не очень хорошо, поскольку хочется слышать в том числе и какие-то моменты, которые стоит улучшать. Это всегда правильно, с моей точки зрения. Единственный момент, который я слышал, связан с погодой и влажностью, которая здесь, у реки, чувствуется. Но от этого недостатка очень сложно как-то избавиться, к сожалению, тут мы зависимы от погодных условий. А так в целом, мне кажется, все довольны уровнем организации, особо все отмечают встречу игроков. Действительно, мы этот момент продумывали очень давно. Три месяца назад мы начали подготовку именно в части встречи – это был отдельный блок вопросов. Я не знаю, может быть, вы слышали, что на турнире в Майами мы делали специальные приглашения игрокам, то есть специально их здесь приготовили, в Москве, отвезли туда, и Лина Красноруцкая вместе с командой нашего агентства их презентовала каждому игроку по отдельности, тем самым приглашая каждую на наш турнир. Ну а здесь, в Москве, мы встречаем игроков в аэропорту, делаем специальные подарки для игроков и в отеле, и в аэропорту. Мне кажется, что это очень важно.



— Этот способ приглашения вы где подглядели?

— Вы знаете, это идея Лины Красноруцкой. Она какое-то время назад, по-моему, в конце прошлого года, предложила мне. Мы рассмотрели, подумали, что это действительно будет уникально. Какая-то фишка нашего турнира удалённой степени. Мы делаем это в первый раз, и будет круто, если игроки узнают о нас таким образом, им будет приятно. На игроков это не накладывает никаких обязательств. Мы в данном случае просто проявляли уважение, внимание к игрокам, ну а игрок, конечно, волен принимать решение по поводу участия самостоятельно. Это просто оформленное приглашение и знаки внимания игрокам.

«Вмешались причины политического характера»

— У вас несколько игроков были заявлены лицами турнира, но некоторые играть в итоге отказались. Как вы на это реагировали?

— Если говорить об отказниках, то Елену Веснину я ни в коем случае не хочу называть отказником, потому что есть объективная причина её неучастия. Она очень хотела принять участие в нашем турнире, и если бы не состояние здоровья, я думаю, что она бы сто процентов приехала. По состоянию на сегодня те договорённости, которые были достигнуты с игроками, которых мы хотели здесь видеть, все выполнены, и это не секрет. Мы договаривались о Юлией Гёргес, у нас подписанный контракт с Дашей Касаткиной. Также мы хотели видеть Наташу Вихлянцеву.

— На первом этапе в числе звёзд ещё значилась Элина Свитолина.

— Да. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, к сожалению, командой Элины и ей самой было принято решение в Россию не лететь. Нам очень жалко. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину и в будущем также будем готовы её здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось.

— Какая реакция зрителей на ваш турнир? Что вы слышите от них и что, допустим, можно было бы ещё улучшить?

— Во-первых, хотелось бы, чтобы зрителей было побольше на трибунах. Я надеюсь, что ближе к уик-энду так и произойдёт. Уже есть все основания для того, чтобы говорить о том, что у нас будут аншлаги в субботу и воскресенье. Билеты именно на эти дни продаются очень хорошо. Обычно ощущения аншлага возникают тогда, когда люди начинают запрашивать в каком-то лавинообразном варианте возможность сделать аккредитации, проходки и прочее. И вот это сейчас происходит ещё за три дня до собственно субботы. Я думаю, что конечно, очень много будет зависеть от того, будет ли играть там Даша Касаткина, пройдёт ли в субботу Юлия Гёргес, потому что на неё, кстати, московская публика идёт очень хорошо. У нас зачастую бытует мнение, что россияне болеют только за своих. Я могу сказать, что на нашем мероприятии такого нет. Да, безусловно, у нас переживают за российских игроков. Сегодня на трибунах поддерживали Настю Потапову. Это обусловлено тем, что пришло очень большое количество наших «академиков», было очень много детей в силу того, что они её знают, видят, как она рядом тренируется на корте. Но в целом, мне кажется, тенденция меняется, я вижу, что очень сильно поддерживают немку Юлию Гёргес и вообще, иностранных игроков, звёзд. Сегодня француженка Ализе Корне получила соответствующую поддержку на центральном корте, хоть она в итоге и проиграла. В целом был интересный матч Анастасии Севастовой из Латвии, вторым запуском, у неё была очень упорная борьба с француженкой Пармантье, и, мне кажется, московская публика поддерживала обеих теннисисток, было тоже очень интересно.

Кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу о том, что мы в всё-таки в рамках нашей маркетинговой программы определили несколько лиц турнира: мне кажется это правильным, потому что в первую очередь звёзды привлекают зрителей на трибуны. Это важно, чтобы поднять дополнительный интерес, сделать акцент на личностях, чего, кстати, WTA в текущем моменте не хватает. На мой взгляд, тур в текущем состоянии заждался молодых звёзд, ярких, харизматичных личностей, какими, безусловно, до сих пор являются Серена Уильямс и Маша Шарапова. Понятно, что они сейчас на сходе, не знаю, сколько они ещё будут играть на высоком уровне. Но, на мой взгляд, молодые звёзды, которые идут следом и уже где-то рядом, должны привнести в тур новые нотки и дополнительно поднять интерес к теннису. Добавлю, что в нашей стране подходит очень сильное поколение, возможно, одно из лучших за всю историю. Я очень надеюсь, что уже не за горами успехи наших девчонок.



— В этой связи что вы думаете о турнире в Милане для лучших теннисистов в возрасте до 21 года? Как вы думаете, этот маркетинговый ход сработал? Можно ли что-то подобное предпринять в WTA?

— Я считаю, что это очень удачная идея. И коммерчески это получилось достаточно успешно на уровне ATP, насколько я знаю. Мне кажется, у девчонок было бы здорово организовать нечто подобное. Кстати, я знаю, что разговоры такие ведутся. Возможно, это будет организовано – безусловно, не в этом году, а возможно, через год. Это начинание я бы поддержал двумя руками.

«Конфликта интересов не вижу»

— Вопрос, который наверняка вам уже задавали, но тем не менее вы являетесь директором турнира и одновременно агентом одного из игроков, который здесь выступает. Не видите ли вы в этом конфликта интересов этих двух должностей? Не делаете ли вы своей протеже Анастасии Потаповой преференции?

— Во всяком случае я стараюсь этого не делать. Действительно, со стороны может показаться, что есть конфликт интересов. Но по сути своей директор турнира – это функция больше организационная, мы организуем всё, чтобы провести турнир на должном уровне. Но вопросы, связанные, допустим с судейством, с составлением расписания, с какими-то моментами по взаимодействию с игроками в чисто спортивном плане – все решаются на уровне WTA. У нас есть рефери турнира, есть супервайзер, которые от меня не зависят и сами принимают решения. Безусловно, мы с ними обсуждаем те или иные вопросы, не буду скрывать, но финальное решение всегда за ними, а не за мной. Да, есть такая ситуация. И что ж теперь? (Смеётся.) Я думаю, что, наверное, пользы для развития тенниса значительно больше, что мы проводим такое мероприятие, предоставляем спортсменам возможность участвовать в турнире уровня WTA. Почти всем молодым российским спортсменам мы предоставили «уайлд-кард» в квалификацию – тем, кто давно этого хотел. Например, получила карту Варвара Флинк, у которой очень непросто складывается карьера, из-за травмы она очень многое пропустила, а до этого считалась одной из самых талантливых теннисисток. Мне кажется, что как раз в таких случаях помогать таким девчонкам очень важно. У нас есть такая возможность, и мы это делаем. Да, безусловно, я и Настю Потапову поддерживаю. Это, наверное, объяснимо. Конечно, я кровно заинтересован в её успехах и всегда буду её поддерживать, но большого конфликта интересов я тут не вижу.



— Почему при таком обилии российских теннисисток в квалификации именно немка Антония Лоттнер получила «уайлд-кард» в основную сетку?

— Это всё легко объяснимо. У меня было соглашение c IMG, клиентом которой эта теннисистка является: в обмен на карту, которую мне предоставили на турнире в Санкт-Петербурге, я обещал карту в рамках Moscow River Cup. Всё просто. Турнир в Питере принадлежит IMG и находится в аренде у компании «Формула ТХ», которая этот турнир проводит. Мы переговорили с руководством компании IMG, отвечающим за теннис, и договорились о таком обмене.

— Знаю, что вы болельщик футбола, ходите на стадион, в том числе и были на чемпионате мира, который недавно завершился. Какие-то находки ваших коллег из футбола вы взяли на вооружение?

— Да, конечно. Если говорить о конкретных вещах, которые мы посчитали возможным на нашем турнире применить, это, например, вопрос в работе волонтёров. Мне очень понравилось, как была организована работа волонтёрского движения в рамках World Cup-2018 начиная от самой схемы работы и заканчивая деталями оснащения, какими-то нюансами. Это те моменты, которые непрофессионалу незаметны, но которые создают атмосферу – всевозможные таблички, «указующие пальцы». Как видите, здесь, в рамках Moscow River Cup, мы такие вещи применили. И мне понравился уровень сервиса, который был организован на стадионах – это какие-то вещи с точки зрения кейтеринга, с точки зрения деталей обслуживания клиентов мы также взяли здесь за основу и применили на этой территории. Могу также сказать, что за последний год наша команда – не только я, но ребята, которые вместе со мной занимаются организацией нашего турнира, – посетила порядка пяти турниров WTA и, безусловно, в рамках World Cup ездила на разные матчи и тоже отмечала для себя какие важные вещи, которые мы здесь применяем. При этом, конечно же, мы не только слепо копируем, но и что-то привносим новое, своё. Безусловно, на теннис, с его нюансами, нельзя всё полностью спроецировать с футбола.

«Вовлекаем спортсменок в непривычную для них жизнь»

— Как организован досуг теннисисток? Что они требуют, просят, что вы им предоставляете?

— Тут у нас нет ничего особенного. Мы организовали Players Party – стандартное мероприятие, которое есть на большинстве турниров WTA. Вечеринка была на крыше одного из зданий в центре Москвы. Была очень приятная атмосфера, расслабляющая музыка, были приглашены селебрити. Мне кажется, для девчонок это очень важно – немножко отвлечься от тенниса и, будем говорить откровенно, просто покрасоваться. Мне кажется, эта история всем понравилась – она была лёгкая, без какого-то обременения. Также мы организовываем выезды в центр Москвы, в Зарядье, на Красную площадь – стандартные экскурсии. В Москве есть что посмотреть. Остальной досуг – здесь, на этом участке. Мы организуем различные мастер-классы с участием наших партнёров – допустим, сами спортсменки под руководством специалистов готовили кофе, мороженое. Наш партнёр – ресторан – тоже соответствующий мастер-класс будет готовить. То есть мы вовлекаем спортсменок в эту непривычную для них жизнь, ведь они обычно занимаются только теннисом. А это другая сторона – и им это интересно, и зрителям – тоже.

— В качестве последнего примера – Юлия Гёргес на пресс-конференции после победы над Натальей Вихлянцевой сказала, что хочет в свой выходной день, четверг, съездить на Красную площадь, на которой она никогда не была и мечтала туда попасть.

— Странно, ведь она два последних года играла в Москве. Неужели ни разу не была?



— У неё так складывалось расписание на Кубке Кремля, что ни разу не было выходных – поскольку она приезжала оба раза впритык к началу турнира, а финал проводится в субботу.

— Мы ей с удовольствием организуем эту поездку. Она очень любит Москву. Можно сказать, что у неё вся спортивная жизнь изменилась после победы на Кубке Кремля. В этом смысле, конечно, мы пойдём ей навстречу.



— Какие ожидания у вас от концовки турнира, от приближающихся решающих матчей, финала?

— Ожидания самые светлые. Я бы очень хотел верить, что у нас будет аншлаг, полный стадион – это самое главное, ради чего мы и организуем это мероприятие. Хотелось бы надеяться, что зрители придут и будут активно болеть. Мне бы хотелось, чтобы наши звёзды прошли до финала и показали свой лучший теннис, а там – как сложится. Пожелаю им только успехов и удачи.