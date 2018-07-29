Новое поколение пришло. В Москве завершился 1-й турнир WTA на открытом воздухе

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Триумфом нового поколения в женском теннисе завершился первый в истории турнир WTA в России на открытом воздухе – Moscow River Cup-2018. В воскресенье финал одиночного разряда разыграли 17-летние теннисистки Анастасия Потапова из России и Ольга Данилович из Сербии. В напряжённом противостоянии, длившемся 2 часа 20 минут, победу одержала сербская спортсменка (7:5, 6:7, 6:4), для которой это не только первый титул в карьере, но и вообще первое выступление в основной сетке турнира WTA, при этом попала Ольга в неё в качестве лаки-лузера.

Теперь в понедельник в новом рейтинг-листе WTA Данилович взлетит со 187-го места на 112-е, а Анастасия Потапова – со 190-го на 135-е. И не исключено, что через какое-то время мы увидим обеих девушек в топ-10 мирового рейтинга. Хотя для Потаповой финал сложился не так удачно, она тоже в этот день не ушла с корта без титула WTA – в парном разряде. Всю неделю 17-летней Насте помогала опытная Вера Звонарёва. И этот сплав молодости и опыта стал победным. Вот что сказали финалистки одиночного разряда на своих пресс-конференциях. Первой к представителям прессы пришла Данилович.

«Маленький секрет из Москвы»

— Ольга, поздравляем с победой. Первый в карьере титул, в 17 лет, такой неимоверный финал. Поделитесь с нами, что вы сейчас испытываете.

— Очень сложно описать словами свои ощущения. Только вчера я говорила, что я в финале и это здорово. Я живу для этих моментов. И сегодня мне вдвойне приятно.



— У вас очень красивая подача, особенно красивая выбивающая подача левши во второй квадрат. Но показалось, что вы ей иногда злоупотребляете и вам не хватает вариативности.

— Да, подача мой козырь, но сегодня в этом плане был не лучший мой день. Например, та двойная ошибка во втором сете на матчболе. Тем не менее такой подачи сегодня мне было достаточно для того, чтобы выиграть.

— Как считаете, сказалось ли на выступлении вашей соперницы, что она здесь играет в двух разрядах и накануне провела весь день на корте?

— Нет, я не обращала на это внимания. В любом случае сегодняшний финал получился фантастическим. Мы обе играли очень хорошо, с большим количеством красивых розыгрышей, и я очень уважаю Настю за то, что нам удалось показать прекрасный теннис.



— Был ли в этом матче ключевой момент? Например, в третьем сете при счёте 4:3 и 40:0 на подаче Потаповой, когда она пробила смэш в сетку.

— Нет. Я так не считаю, с таким же успехом можно было сказать, что та моя двойная на матчболе могла стать поворотным моментом в матче. Я считаю, что мы обе сохраняли спокойствие на протяжении всего матча и здорово играли.



— Вы играете в довольно бесстрашный теннис, часто стараясь принять навылет. В третьем сете показалось, что вы подустали и стали играть осторожнее. Можете сказать, что это вам даже помогло в концовке, как бы это не казалось парадоксальным?

— Безусловно, я подустала в третьем сете, потому что это был мой седьмой матч на этом турнире, учитывая квалификацию. Но я старалась всеми силами удержаться в этом матче, и то, что я перестала играть активно, это нормально, это естественно. Как говорится, любые способы хороши, если ты в итоге выигрываешь.



— Вы говорили, что дружите с Настей ещё с юниоров. Что вы ей так долго говорили у сетки, тепло обнявшись после финала?

— Я вам не расскажу, о чём мы с ней говорили, потому что мы так долго вместе играем одни и те же турниры. Если она захочет, то пускай вам расскажет.



— Янко Типсаревич сегодня в «Твиттере» написал в вашу поддержку: «Ольга, вперёд!». Может, вам уже пришли какие-то первые поздравления? Может быть, от родителей?

— У меня пока не было времени разобраться со всеми сообщениями, которые я получила за этот короткий срок. Безусловно, моя мама меня уже поздравила, потому что она здесь со мной. Но я очень бы хотела посмотреть на твит Янко Типсаревича и просто сесть спокойно и разобрать все сообщения, ответить на поздравления.

— Будете ли защищать в следующем году титул?

— Безусловно я приеду. Как раз два года назад на этих же кортах я победила на юниорском чемпионате Европы. Я обожаю Россию и, конечно же, вернусь.



— Что скажете о публике сегодня?

— Я очень довольна поведением публики, считаю, что это абсолютно нормально, что за Настю болели больше, потому что это её домашний турнир. Я была к этому готова. Но публика в Москве болеет гораздо лучше, чем во многих других странах. Мне это очень понравилось. При этом я безумно рада, что и меня поддерживали тоже, особенно ребята из Сербии.



— Кто выбрал для вас имя Ольга, довольно популярное в России?

— Надо будет спросить мою маму, почему она меня так назвала. Я обязательно её спрошу после этой пресс-конференции.



— О чём вы разговаривали с тренером во время его выходов на корт в таком сложном матче, когда нервы и силы на пределе?

— Да, безусловно, в такие моменты очень сложно разговаривать о тактике, но меня мой тренер очень сильно поддерживал, говорил ободряющие слова, пытался меня вернуть обратно на корт, чтобы я с новой силой боролась.

— Победа в Москве, возможно, вдохновит каким-то образом на новые цели во второй части сезона?

— Я ещё об этом не думала. Мне нужно ещё пару дней, чтобы прийти в себя и полностью осознать – что произошло, что я действительно выиграла свой первый турнир WTA. И потом хорошенько подумаю о дальнейших планах.



— У вас явно есть большой потенциал, чтобы получать контракты с интересными спонсорами, участвовать в фотосессиях, выходить на подиум в качестве топ-модели. Вам уже приходилось участвовать в подобных видах активностей?

— Спасибо большое за комплимент, но я играю в теннис не для того, чтобы быть моделью, а чтобы просто играть. Я получаю удовольствие от того, что я делаю – от борьбы, от соревнований.



— Теперь, когда вы уже выиграли титул, может, раскроете секрет – чем порадуете себя в честь этой победы?

— Я помню, вы мне уже задавали такой вопрос. Но я вам всё равно не скажу, даже если что-то куплю себе. Это будет мой маленький секрет из Москвы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Впервые за эту неделю насладилась теннисом»

Ну а когда в Москве окончательно стемнело, к журналистам пришла и Анастасия Потапова, отыгравшая в этот день аж три матча – одиночный финал и парные полуфинал и финал.



— Конечно, день для меня выдался потрясающим, несмотря на поражение в финале. Да и вся неделя была незабываемой, — заявила Анастасия.

— Во втором сете у соперницы был матчбол, на котором она допустила двойную ошибку. Почувствовали ли, что в этот момент перехватили инициативу?

— Нет, потому что у Ольги довольно сильная подача, хотя пока она не очень стабильная. Однако я думаю, что с годами это будет её очень сильное оружие. Но в тот момент я почувствовала больше уверенности.



— Проигрывать, конечно, не очень приятно, но чему научит вас это поражение?

— Наверное, больше брать своего и не расслабляться при любом счёте, даже если ведёшь 5:0.



— Был ли этот финал особенным, поскольку вашей соперницей была Ольга Данилович, которую вы давно знаете?

— Думаю, вообще для тенниса этот финал был особенным, но я не чувствовала ничего особенного по поводу этого. Для меня это был обычный день, обычный матч.



— Был ещё один драматический момент в матче. В третьем сете при счёте 4:3, 40:0 вы попали смэш в сетку. Действительно ли в этот момент наступил перелом не в вашу пользу?

— Думаю, что да. Думаю, этот момент добавил Ольге больше уверенности и открыл для неё второе дыхание в этом матче. А я не то чтобы расстроилась, но счёт мог стать 5:3, а стал 4:4 и Ольга уже затем здорово отподавала. Думаю, что это был один из ключевых мячей.

— Ольга на свой пресс-конференции сказала, что лучше спросить именно вас о том, что вы так тепло обсуждали у сетки после завершения матча.

— Начнём с того, что мы друг друга хорошо знаем на протяжении лет 7-8. Всегда мы в тёплых отношениях, хорошо с ней общаемся. Мы друг другу сказали, что это был потрясающий финал, что это наш не последний матч, причём именно непосредственно в финалах. Ну и просто сказали друг другу приятные вещи, скажем так.



— Что для вас значит первый титул на уровне WTA, который вы завоевали в паре?

— Я безумно рада, хотя, наверное, сейчас этого по моему лицу не скажешь, так как всё-таки я сегодня выходила на центральный корт четыре раза, учитывая утреннюю разминку. Хочу сказать отдельное огромное спасибо Вере Звонарёвой за то, что она стала играть со мной в паре, так как я ещё маленькая и у меня так мало опыта. Я думаю, с её стороны это был риск, но мы выиграли, и это, конечно, очень здорово и круто.



— У вас был очень длинный день для вас. Он получился ровным в психологическом плане? Или были где-то провалы, когда нужно было выбираться из ямы?

— Хороший вопрос. Я перед выходом на пару сказала Вере: «У меня сейчас такое ощущение, что меня отпустило». Я впервые за эту неделю непосредственно в полуфинале и финале в паре насладилась именно теннисом. Я не думала о матче, о победе, о проигрыше, о счёте. Я просто играла, улыбалась и наслаждалась. Это на самом деле потрясающее чувство, и я этому рада.