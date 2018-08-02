Джокович – тренер, Надаль – бренд, а Фоньини всех переиграл

Всё дальше и дальше в прошлое отодвигаются битвы на кортах Уимблдона. Лидеры мирового тенниса на данный момент в основном завершают свой короткий летний отпуск и готовятся к старту «Мастерса» в Канаде. Но некоторые чуть раньше приступили к хардовой серии соревнований. На данной неделе у женщин проводятся два турнира – в калифорнийском Сан-Хосе и в столичном Вашингтоне. Мужчины же играют в том же Вашингтоне, Лос-Кабосе (Мексика) и Кицбюэле (Австрия). Отметим, что австрийский турнир – последний грунтовый в сезоне. Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Екатерина Макарова защищает титул в Вашингтоне В первую неделю августа в Кицбюэле пройдёт заключительный грунтовый турнир. Также теннисисты сыграют в Сан-Хосе, Вашингтоне и Лос-Кабосе.

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, похоже, начала сезон на харде раньше, чем она это могла сделать. Датчанка была фронтменом турнира в Вашингтоне — посеяна под первым номером, но вынужденно снялась с соревнований из-за травмы правой ноги. В сетке её заменила лаки-лузер, а Каролина, похоже, сама предсказала своё незавидное турнирное будущее в Вашингтоне подписью к своей последней фотографии – «Заблудилась».

Итальянец Фабио Фоньини известен своим весёлым нравом, конечно, если это не касается предвзятого судейства. Но на турнире в Лос-Кабосе у второй ракетки соревнований пока всё хорошо. Он успешно преодолел стартовый матч и стал четвертьфиналистом. Возможно, ему помогла новая причёска. Официальный «инстаграм» ATP попытался поймать итальянца «на слабо» — если эта фотография наберёт 20 тысяч лайков, то он сыграет в таком же виде в среду. Стоит ли говорить, что этот рубеж подписчики легко перевалили. На данный момент лайков уже более 26 тысяч.

Ещё более экстравагантный поступок совершил Филипп Кольшрайбер. Действующий чемпион Кицбюэля в среду женился на своей подруге Лене. Это было утром, а днём он вышел на корт играть свой стартовый матч на турнире против Дениса Истомин. Вот только квалифаер из Узбекистана не был настроен дарить товарищу по туру свадебный подарок. За 2 часа 11 минут Денис сломил сопротивление молодожёна – 5:7, 6:3, 6:1 и отправился дальше по турнирной сетке, а Кольшрайберу таким образом перепали бонусные пары дней от медового месяца.

Тем временем первая ракетка мира Рафаэль Надаль, защитивший свой теннисный трон на минувшем Уимблдоне, позволил себе немного отдохнуть с семьёй на Балеарских островах.

Но звёздный испанец не только праздно отдыхал, но и презентовал на днях новый турнир серии «челленджер», который называется очень просто – Rafa Nadal Open и пройдёт на Майорке во время первой недели US Open. Сам Надаль, конечно же, принять участие в своём турнире в этом году не сможет по уважительной причине – ведь ему нужно защищать титул в Нью-Йорке. Однако не исключено, что через годы он поспорит всё же за титул имени самого же себя. Почему бы и нет?

Рафаэль же вовсю тренируется в своей академии, собирая толпу зрителей даже на такое, казалось бы, рутинное занятие. Ближайший старт Надаля – «Мастерс» в Торонто, где он единственный раз был чемпионом 10 лет назад. Всего же на канадском «Мастерсе», который чередует чётный и нечётные года между Торонто и Монреалем, испанец выигрывал трижды (2005, 2008, 2013).

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отметила 1 августа день рождения на греческом острове Миконос. Праздник, как в песне, получился немного грустным, ведь теннисистка из-за травмы не выступает с «Ролан Гаррос», но многочисленные поздравления от болельщиков со всего мира – это лучшее лекарство для такого жизнерадостного человека.

В прошлом выпуске рубрики мы публиковали фотографию, как Анастасия Павлюченкова отдыхает на юге Франции, на Лазурном берегу. Ну а следом после короткого отпуска россиянка приступила к тренировкам в Академии Муратоглу. Впереди – «Мастерс» в Монреале.

Чемпион Уимблдона Новак Джокович уже примеряет на себя роль тренера. Во время короткого отдыха с семьёй он устроил забег по полосе препятствий со своим 3-летним сыном Стефаном.

Но на носу «Мастерс» в Торонто. Отдых остался позади. Вместе с братом Марко 13-кратный обладатель «шлемов» уже вовсю тренируется в жаркой Марбелье.

Отдохнула в приятном месте со своей семьёй и финалистка Уимблдона Серена Уильямс. Она побывала на озере Изеа под Бергамо. Возможно, американка, как и Каролина Возняцки, слишком рано вышла из отпуска, поскольку, отправившись сразу на турнир в Сан-Хосе, Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей продолжительной карьере – 1:6, 0:6 от Йоханы Конты.

Ещё одна многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова побывала примерно в тех же краях, что и Серена. Вместе с итальянскими друзьями россиянка отдохнула на Средиземноморье.

Но отдых уже позади, впереди ответственный отрезок сезона – американский хард. И к нему надо подойти во всеоружии.