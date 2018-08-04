Объединённо-разъединённый турнир в Монреале и Торонто

Уникальное событие ожидает поклонников тенниса на ближайшей неделе. Не так и много в профессиональном календаре объединённых турниров – когда одновременно в одном месте проводится и мужские и женские соревнования. А вот когда объединённый турнир одновременно проводится в разных местах – такое случается раз в год – это Canadian Open. Канадский чемпионат разыгрывается с 1881 года среди мужчин, а с 1892 года он стал проводиться и среди женщин. С началом Открытой эры в теннисе, в 1968 году, он перешёл на профессиональные рельсы. В 70-е носил название Rothmans Canadian Open, в 80-е – Player's International, с 1997-го по 2000-й – du Maurier Open, с 2001-го по 2004-й – Canada Masters у мужчин и Rogers AT&T Cup у женщин, а с 2005-го года приобрёл нынешнее имя – Rogers Cup. В чётные годы женский турнир проводится в Монреале, а мужской в Торонто, в нечётные — наоборот. С 2011 года оба турнира стали проводиться на одной неделе, но по-прежнему сохранилось чередование городов. Таким образом, это единственный объединённый турнир в году, на котором журналисты и зрители не могут находиться одновременно на мужском и женском состязаниях (расстояние между Торонто и Монреалем около 550 км). Общий призовой фонд турнира в этом году увеличился более чем на 1 млн долларов и составил более $ 8,1 млн.

Джокович – тренер, Надаль – бренд, а Фоньини всех переиграл Экстравагантный поступок Кольшрайбера, день рождения Весниной, отдых Шараповой, а также новый статус Надаля и Джоковича.

Турнир WTA/Premier 5. Монреаль (Канада). Rogers Cup presented by National Bank



Призовой фонд: $ 2 820 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 6-12 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 25.06.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Слоан Стивенс (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Каролина Плишкова (7), Петра Квитова (8), Дарья Касаткина (14), Мария Шарапова (24), Анастасия Павлюченкова (29), Екатерина Макарова (35), Виктория Азаренко (WC), Серена Уильямс (WC), Эжени Бушар (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Мэдисон Кис (10), Коко Вандевей (16), Доминика Цибулкова (32).

Действующий победитель (Торонто): Элина Свитолина.

Рекордсменками по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Крис Эверт (1974, 1980, 1984, 1985) и Моника Селеш (1995-1998) – по четыре. Три победы здесь на счету Серены Уильямс (2001, 2011, 2013), которая в этом году получила от организаторов «уайлд-кард». Побеждали в Канаде и российские теннисистки – Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009). Ещё пять раз отечественные теннисистки добирались здесь до финала – Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009) и Вера Звонарёва (2010). В этом году вместе с Шараповой в основной сетке сыграет ещё три россиянки — Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова, пробиваются в основу через квалификацию Екатерина Александрова и Софья Жук. А возглавили сетку Симона Халеп и Каролина Возняцки. Действующая чемпионка Элина Свитолина посеяна под 5-м номером.

Турнир АТР World Tour Masters 1000. Торонто (Канада). Rogers Cup presented by National Bank

Призовой фонд: $5 315 025.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 6-12 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 25.06.2018): Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Марин Чилич (5), Григор Димитров (6), Доминик Тим (7), Кевин Андерсон (8), Давид Гоффен (9), Андрей Рублёв (34), Карен Хачанов (40), Стэн Вавринка (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роджер Федерер (2), Томаш Бердых (23), Филипп Кольшрайбер (25), Ришар Гаске (29), Леонардо Майер (36), Гаэль Монфис (41), Андреас Сеппи (43), Энди Маррей (SR).

Действующий победитель (Монреаль): Александр Зверев.

В мужском канадском турнире есть явный лидер по количеству титулов в Открытую эру – Иван Лендл – шесть (1980, 1981, 1983, 1987-1989). С образованием «Мастерс-серии» в 1990-м турнир неизменно наряду с восьмёркой других соревнований относится к этой наивысшей категории ATP. Среди действующих теннисистов наибольшее количество титулов у Новака Джоковича – четыре (2007, 2011, 2012, 2016), Рафаэля Надаля (2005, 2008, 2013) и Энди Маррея (2009, 2010, 2015) – по три. Правда британец, удачно выступая в Вашингтоне, решил сняться с четвертьфинала этого турнира, а заодно и с Торонто. Решил продлить свои каникулы после четвертьфинала Уимблдона и двукратный чемпион Торонто Роджер Федерер (2004, 2006). Действующим победителем Открытого чемпионата Канады является Александр Зверев, который в этом году вместе с Надалем возглавил посев. Были успехи в Канаде и у отечественных теннисистов. Здесь побеждали Андрей Чесноков (1991) и Марат Сафин (2000), до финала добирался Евгений Кафельников (1999). В нынешнем розыгрыше участвуют Карен Хачанов и Андрей Рублёв, а Евгений Донской, Михаил Южный и Даниил Медведев пробиваются в основу через квалификацию.