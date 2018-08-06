Светлана Кузнецова. Перезагрузка

Светлана Кузнецова: Вашингтон = победа

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Минувшая неделя стала для Светланы Кузнецовой настоящим звёздным часом. Наконец-то серия неудачных попыток вернуться в тур после операции на левой кисти и непростого восстановления прервалась. В Вашингтоне для экс второй ракетки мира всё сложилось как нельзя удачно. Россиянка, разыгрываясь по ходу соревнований и громя одну соперницу за другой, смогла не просто впервые в году одержать более двух побед подряд, но и добраться до финала. А ведь условия в столице США были отнюдь не безоблачными. Всю неделю теннисистки (и теннисисты, которые разыгрывали одновременно на тех же кортах мужской турнир) были вынуждены ждать и ждать, когда прекратится дождь и погода позволит сыграть матч, а то и два. В частности, самой Светлане в субботу пришлось доигрывать четвертьфинал с Юлией Путинцевой, а спустя буквально три часа сражаться в полуфинале с Андреа Петкович. С такой дополнительной нагрузкой Кузнецова справилась более чем успешно. За четыре матча она не отдала ни одной сопернице более двух геймов за сет. За это госпожа Фортуна была к ней благосклонна в финале с Донной Векич из Хорватии. Первую партию россиянка уступила – 4:6, во второй спаслась с двойного матчбола на своей подаче, а затем отыграла ещё два на тай-брейке. В решающем сете россиянка победила со своим коронным счётом 6:2.

Для Светланы Кузнецовой это 18-й титул в карьере и первый после Кубка Кремля — 2016. Благодаря этой победе россиянка вернулась в топ-100, из которого выпала после Уимблдона. Ещё бы чуть-чуть, и она перестала попадать в число участниц турниров «Большого шлема», но успех в Вашингтоне всё перевернул – теперь Светлана снова в сотне, она 87-я. И, хотя россиянка по рейтингу не попала на Premier 5 в Монреаль и Цинциннати, организаторы соревнования в штате Огайо уже гарантировали Кузнецовой «уайлд-кард», за что она им очень признательна. Ну а во время канадского турнира у россиянки будет несколько дней на восстановление после тяжёлой недели в Вашингтоне. Кстати, Светлана ни разу в этом городе не проигрывала. В 2015-м она прошла здесь первый круг, а затем из-за травмы снялась со следующего поединка, а в 2014-м и 2018-м завоевала титулы. О беспроигрышной серии ей кто-то сказал перед финалом с Векич, и, возможно, это ей помогло отыграться с четырёх матчболов и в итоге победить.

Все титулы Кузнецовой в одиночном разряде (18):

2002 – Хельсинки, Бали;

2004 – Истбурн, US Open, Бали;

2006 – Майами, Бали, Пекин;

2007 – Нью-Хэйвен;

2009 – Штутгарт, Ролан Гаррос, Пекин;

2010 – Карлсбад;

2014 – Вашингтон;

2015 – Кубок Кремля;

2016 – Сидней, Кубок Кремля;

2018 – Вашингтон.

Фабио Фоньини: счастливые косички

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Невинная шутка, превратившаяся в итоге в убедительную победу на турнире – так прошла неделя в Лос-Кабосе для Фабио Фоньини. Итальянец-весельчак сделал себе в начале мексиканского соревнования нелепую причёску из сплошных косичек с хвостиками. Волну подхватил официальный «инстаграм» ATP, который попытался поймать Фабио «на слабо» — если эта фотография наберёт 20 тыс. лайков, то он сыграет в таком же виде ближайший матч. Ну а болельщиков в Интернете хлебом не корми, только дай хайпануть. В итоге норма по лайкам была перевыполнена, Фоньини выиграл очередной матч, ну а потом, видимо, решив, что это счастливая причёска, оставил её до конца турнира. В финале итальянцу противостоял 4-й номер мировой классификации Хуан-Мартин дель Потро, но и тот ничего не смог поделать со «счастливыми косичками» — 6:4, 6:2. Фабио впервые в карьере выиграл три титула за сезон (Сан-Паулу, Бостад, Лос-Кабос). Всего у него в активе уже 8 трофеев.

Джокович – тренер, Надаль – бренд, а Фоньини всех переиграл Экстравагантный поступок Кольшрайбера, день рождения Весниной, отдых Шараповой, а также новый статус Надаля и Джоковича.

Александр Зверев: вторая защита титула

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21-летний Александр Зверев уже второй раз в своей не такой и продолжительной карьере смог защитить титул. Вообще, первая победа пришла к немцу в Санкт-Петербурге-2016, но защищать свой трофей в следующем сезоне он не поехал, поскольку на той же неделе появился Лэйвер Кап, куда и отправился этот теннисист. В 2017-м Зверев завоевал 5 титулов – Монпелье, Мюнхен, Рим, Вашингтон, Монреаль. В этом сезоне в Монпелье немец не поехал, а вот в Мюнхене впервые смог защитить титул. В Риме в финале он уступил Рафаэлю Надалю, зато выиграл «Мастерс» в Мадриде. Теперь настал черёд Вашингтона. На пути к 9-му в карьере трофею Саше пришлось встречаться в третьем круге со старшим братом Мишей Зверевым. В четвертьфинале Зверев-младший единственный раз за турнир отдал сет – вернувшемуся в тур после травмы Кею Нисикори из Японии. А вот в полуфинале и финале Александр уверенно обыграл двух представителей поколения Next Gen – грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса и австралийского испанца Алекса де Минора. Сам Зверев по возрасту тоже пока относится к поколению тинейджеров, но он уже давно настоящий мастер. На данный момент немец – третья ракетка мира, а после победы в Вашингтоне выбрался на второе место в чемпионской гонке ATP-2018, обойдя самого Роджера Федерера. Впереди у Александра Зверева – защита титула на канадском «Мастерсе», который в этом году проводится не в Монреале, а в Торонто.

Клижан и Бузэрнеску: топ-100 и топ-20

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Словак Мартин Клижан, как и Саша Зверев, выиграл свой первый титул в Санкт-Петербурге – в 2012 году, а в Кицбюэле на минувшей неделе он завоевал уже свой 6-й трофей. Любопытно, что на последнем в сезоне грунтовом турнире Мартин был квалифаером и в финале победил ещё одного победителя квалификации, как и он, — Дениса Истомина. На пути к своему успеху словак убрал с турнирного пути главную надежду австрийского тенниса и первую ракетку соревнований Доминика Тима. Победа в Кицбюэле заметно улучшила положение Клижана в рейтинг-листе ATP – поднявшись сразу на 35 позиций, он ворвался в сотню и занимает на данный момент 77-е место.

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На турнире WTA/Premier в Сан-Хосе, который ранее проводился в Стэнфорде, неожиданно снялись первые ракетки соревнований Гарбинье Мугуруса и Мэдисон Кис. Их заменили лаки-лузеры. Третий номер посева, Винус Уильямс, в четвертьфинале была обыграла Марией Саккари из Греции, которая стала в итоге финалисткой. А вот решающий матч гречанке откровенно не удался – её за 1 час 15 минут разгромила Михаэла Бузэрнеску из Румынии – 6:1, 6:0, для который этот титул стал дебютным в карьере. Михаэла теперь 20-я ракетка мира.