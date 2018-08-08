Обновлённая Шарапова вышла из отпуска

Мария Шарапова не появлялась на соревнованиях больше месяца после провала на Уимблдоне, когда она упустила практически уже выигранный матч стартового круга с соотечественницей Виталией Дьяченко. Тогда Мария вела 7:6, 5:2, но не смогла довести дело до победы. Турнир, на котором Шарапову называли одной из главных претенденток на титул, завершился для неё, едва начавшись.

Затем был настольный теннис с милиардером Ричардом Брэнсоном,…

…культурная программа в Лондоне…

… небольшие итальянские каникулы на Тирренском море…

…светская вечеринка в Голливуде…

…и пропущенный турнир в Сан-Хосе. Шарапова аргументировала своё снятие перегруженным календарём, в частности, она тогда сказала: «К сожалению, на данном этапе карьеры мне приходится принимать некоторые очень сложные решения по поводу расписания турниров. Мне нужно беречь своё тело, избегать травм». Зато у россиянки появились несколько дней, чтобы перебраться в Монреаль пораньше и хорошенько подготовиться к турниру категории Premier 5.

Стартовый матч Марии в Монреале с болгарской теннисисткой Сесил Каратанчевой впечатлил. Несмотря на перерыв из-за дождя, который в итоге превратил матч в двухдневный, россиянка выглядела на корте целостно, раз за разом создавая себе шансы и нередко их реализовывая. Возможно, и соперница для первого круга Шараповой досталась не самая именитая (Сесил на этом турнире прошла в основу через квалификацию и в следующий понедельник поднимется только в топ-200), но главное, что у самой Марии многое получалось – в конце матча она и вовсе три свои подачи подряд взяла под ноль. В итоге она за 1 час 23 минуты одержала победу – 6:1, 6:2.

Дальше у Шараповой будет соперница более грозная – первая ракетка России Дарья Касаткина. Любопытно, что теннисистки ни разу не играли друг с другом, и их встреча будет носить принципиальный характер, ведь сейчас Касаткина находится на том месте, на котором как раз была Мария до всех её проблем с мельдонием и дальнейшей дисквалификации. Всезнающие букмекеры не решаются назвать будущую победительницу русского дерби, отдавая обеим теннисисткам равные шансы.

Более развёрнутый прогноз на матч дал «Чемпионату» заслуженный тренер России Виктор Янчук: «Шарапова должна забить Касаткину своими скоростными ударами — вот в чём ключ к победе, но для этого нужна уверенность. При её отсутствии на игре сказываются ненужные ошибки. Так что если Шарапова будет играть чуть мягче, то Касаткина сможет зацепиться и стабильно играть. Тем более что она проводит хорошие контратаки. Думаю, шансы равны 50 на 50, но у Касаткиной моральное преимущество. Она играет с Шараповой, которая хоть и бывшая, но всё-таки звезда».

Янчук: Шараповой не хватает уверенности, у Касаткиной моральное преимущество

И напоследок несколько ответов самой Марии на вопросы журналистов после её победы над Каратанчевой о матче и о будущей сопернице. На тот момент она ещё не знала, что ей играть с Касаткиной.



— Мария, насколько вы удовлетворены тем, как справились со всеми этими задержками и последующий переносом матча на следующий день?

— Думаю, что условия для обоих игроков всегда одинаковы. Хотя я хорошо и резко начала матч, и задержка была не совсем в мою пользу. Пришлось долго ждать выхода на корт. Мне хотелось закончить в тот же день вечером, чтобы на следующий день отдохнуть. Но дело не в этом, главное – это настрой. Думаю, что сегодня я неплохо завершила свою работу.

— Очевидно, что дождь – это часть игры, он иногда случается. Вы разочаровываетесь, когда по многу раз уходите и снова возвращаетесь на корт?

— Думаю, что погода – это не то, что кто-то может контролировать. Игроки хотят играть, болельщики хотят смотреть теннис. Директор турнира и весь персонал на корте надеются, что дождя не будет. В конце дня наверняка все понимают, что всё это делается для безопасности игроков, ведь турниру только лучше, когда у него есть здоровые, конкурентоспособные игроки. Да, игроки немного расстроены, но думаю, что ожидание – это в какой-то мере часть игры.



— У вас было несколько упорных геймов в начале матча. Как вы себя чувствовали по ходу поединка, довольны ли своей игрой?

— Да, я играла агрессивно, хорошо подавала на протяжении всего матча. Думаю, что моя игра немного улучшилась, особенно к концу матча. Я не играла несколько недель. Независимо от того, на каком турнире или с кем вы играете, вам нужно понять, как вы продвигаетесь, как развивается ваша игра. Думаю, сегодня я хорошо с этим справилась.



— Ваша соперница ещё неизвестна. Возможно, это будет ещё одна россиянка, а возможно, Саккари. Что вы думаете о следующем матче?

— Обе хорошие игроки, уже зарекомендовали себя в туре, набрались достаточно опыта, чтобы быть сеяными на турнирах, доходить до финалов. В любом случае это будет непростой матч. Я не играла с Касаткиной. С Саккари встречалась в выставочном матче несколько недель назад. В любом случае это отличные соперницы. Думаю, что я буду играть против них ближайшие несколько лет, так как они намного моложе. Жду с нетерпением следующие матчи.