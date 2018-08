Шарапова может сыграть с Остапенко в 3-м круге, Кузнецова оказалась между двух Уильямс, Димитров снова попал на Вавринку на US Open.

10 причин следить за US Open

Shot Clock в основной сетке

Если Уимблдон является главным блюстителем традиций в теннисном мире, то US Open, наоборот – самый инновационный турнир. Именно здесь зачастую впервые вводятся технические новинки, которые потом распространяются на большую часть соревнований. Автоматический датчик при касании сетки, датчик, определявший аут на подаче (такая технология использовалась до «Ястребиного глаза» — громкий писк давал знать о том, что подача в квадрат не попала), собственно Hawk-eye – всё это было испробовано в Нью-Йорке.

В прошлом году в квалификационном турнире US Open (а также в юниорских соревнованиях, матчах легенд и турнирах для инвалидов-колясочников) применяли Shot Clock (или Serve Clock) и Warm-up clock. Это таймер, отсчитывающий соответственно оставшееся время до выполнения ближайшей подачи и до завершения разминки. В нынешнем сезоне они также использовались в квалификации Australian Open, а на US Open будут применяться и в матчах основной сетки. Таким образом, он станет первым турниром «Большого шлема», использующим таймер в поединках основы, а не квалификации. Перед этим таймер применялся на соревнованиях, входящих в US Open Series, в том числе в Торонто / Монреале и в Цинциннати. Кстати, у судьи на вышке есть право ставить таймер подачи на паузу.

Тай-брейк в решающей партии

Есть у US Open и другая особенность, касающаяся непосредственно регламента матчей. В решающем сете, третьем у женщин и пятом у мужчин, играется тай-брейк. Таким образом, затяжные баталии, возможные на других турнирах «Большого шлема» (и случившиеся, например, в обоих мужских полуфиналах Уимблдона-2018), здесь исключены. Кто-то поддерживает такой вариант регламента, кому-то он не нравится, но в целом в теннисе он берёт верх. Тай-брейк в решающей партии уже введён в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, а также на Олимпиаде.

Шарапова может выйти на Остапенко

Мария Шарапова, получившая 22-й номер посева (на один ниже положенного по рейтингу в связи с перемещением Серены Уильямс на позицию 17-й сеяной), в первом круге сыграет с кем-то из победительниц квалификации. Такой жребий ей достаётся четвёртый раз подряд. На «Ролан Гаррос» она в трёх сетах победила Рихел Хогенкамп (и в итоге дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Гарбинье Мугурусой), на Уимблдоне сенсационно проиграла Виталии Дьяченко, а в Монреале разгромила Сесил Каратанчеву. Кстати, в Нью-Йорке, как и на Уимблдоне, Мария в третьем круге идёт на Елену Остапенко. Посмотрим, встретятся ли девушки в этот раз. А в четвёртом раунде возможен поединок Шараповой с Каролин Гарсией, которой она недавно проиграла в третьем круге турнира в Монреале.

Касаткина получила хорошую сетку

Дарье Касаткиной тоже достался хороший жребий для стартового матча – Тимя Бабош, которая сейчас здорово выступает в паре, а вот в одиночном разряде выиграла всего один матч из восьми, начиная с «Ролан Гаррос». Правда, для первой ракетки России последние турниры тоже сложились неудачно – во втором круге Монреаля она взяла всего два гейма у Шараповой, а в первом раунде Цинциннати в трёх сетах уступила прошедшей квалификацию Петре Мартич. Но будем надеяться, что к US Open Касаткина найдёт свою игру, тем более что на двух предыдущих турнирах «Большого шлема» она доходила до четвертьфинала. В третьем круге она может встретиться с Наоми Осакой, которой уступила в финале Индиан-Уэллса (правда, Осака сейчас совсем не в форме), а в четвёртом – с Петрой Квитовой или Ариной Соболенко.

Кузнецова между двух Уильямс

Не всем российским теннисисткам повезло со жребием. Хуже всего придётся Маргарите Гаспарян и Евгении Родиной, которые попали соответственно на Анжелику Кербер и Слоан Стивенс. Светлана Кузнецова, получившая от организаторов «уайлд-кард», в первом круге сыграет с Винус Уильямс. При этом в третьем раунде возможна встреча с Сереной, у которой серьёзных соперниц до того нет – Магда Линетт и победительница матча между Кэролайн Доулхайд и Кариной Виттёфт.

У других россиянок сетка попроще. Наталья Вихлянцева встретится с Ваней Кинг, Анастасия Павлюченкова – с Ребеккой Петерсон, Анна Блинкова и Екатерина Макарова – с кем-то из квалификации, Екатерина Александрова – с Се Шувэй.

Рекорд Корт

Конечно, никуда не деться от разговоров о Серене и Маргарет Корт. Уильямс-младшая теперь на каждом турнире «Большого шлема» претендует на то, чтобы сравняться с легендарной австралийской теннисисткой по количеству трофеев на «мэйджорах» в одиночном разряде. При этом Корт выиграла часть турниров до начала Открытой эры, и рекорд этой эры уже принадлежит Уильямс, опередившей Штеффи Граф с 22 титулами – но Серена хочет быть рекордсменкой без подобных оговорок. Кстати, на US Open из турниров «Большого шлема» она не побеждала давнее всего – с 2014 года.

Неожиданные чемпионки

Несмотря на многочисленные успехи той же Серены (6 титулов всего, 4 за последние 10 лет), на US Open за последнее время было несколько неожиданных чемпионок, которые не побеждали ни на одном другом «мэйджоре». В 2011 году свой единственный титул на «Шлемах» в одиночном разряде здесь завоевала Саманта Стосур, в финале обыгравшая как раз Серену. В 2015-м сенсационно состоялся итальянский финал, в котором Флавия Пеннетта победила Роберту Винчи, после чего объявила о завершении карьеры. В прошлом году свой первый и пока единственный турнир такого уровня в Нью-Йорке выиграла Слоан Стивенс.

Джокович может выйти на Федерера в четвертьфинале

В мужской сетке одна из главных интриг заключалась в том, куда попадёт Новак Джокович, у которого сейчас шестой номер посева. В результате жеребьёвки серб оказался в одной четверти с Роджером Федерером. Таким образом, в полуфинал выйдет только один из этих теннисистов. Что касается Рафаэля Надаля, то он в 1/4 финала может встретиться со своим прошлогодним соперником по финалу – Кевином Андерсоном. В полуфинале на него может выйти Хуан-Мартин дель Потро, который играл с ним на той же стадии и на US Open – 2017.

Димитров снова встретится с Вавринкой в первом круге

Иногда жребий преподносит любопытные повторения, вероятность которых крайне мала. Так, на втором «Шлеме» подряд в стартовом раунде сыграют Григор Димитров и Стэн Вавринка. В Лондоне швейцарец взял верх в четырёх сетах, и сейчас он тоже выглядит фаворитом.

Кроме того, уже в третьем круге может состояться встреча дель Потро с Энди Марреем. Британцу для этого нужно справиться с Джеймсом Даквортом, а затем с Фелисьяно Лопесом или Фернандо Вердаско.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с Альбертом Рамосом-Виньоласом. Андрей Рублёв начнёт турнирный путь в Нью-Йорке игрой с Жереми Шарди, Михаил Южный – с Маркосом Багдатисом, а Даниил Медведев и Евгений Донской встретятся друг с другом. Напомним, что для Южного это последний турнир «Большого шлема» в карьере, а Рублёву предстоит защищать очки за четвертьфинал.

Халеп останется на вершине, Федерер может обогнать Надаля

Поскольку на турнирах «Большого шлема» разыгрывается наибольшее количество рейтинговых очков, логично, что перед их стартом обычно возрастает интрига относительно первой ракетки мира. Например, перед «Ролан Гаррос» на первую строчку в женском туре было шесть претенденток. На этот раз, однако, смена лидера в женском теннисе вообще невозможна. Симоне Халеп защищать нечего. Ей в прошлом году не повезло со жребием – соперницей по первому кругу стала не попадавшая тогда в посев Мария Шарапова, которая взяла верх в трёх партиях. Таким образом, румынка ничего не теряет, а поскольку ближайшая соперница, Каролина Возняцки, отстаёт от неё больше чем на 2000 баллов (столько даётся за титул), то и шансов опередить Халеп ни у кого нет. А вот перестановки немного ниже вполне возможны. Анжелика Кербер, скорее всего, должна вернуться в топ-3, а при удачном выступлении может стать и второй ракеткой мира. Если в Нью-Йорке хорошо сыграет Дарья Касаткина, то она дебютирует в первой десятке.

В мужском туре на то, чтобы опередить Рафаэля Надаля, претендует только Роджер Федерер. Если это произойдёт, то уже в четвёртый раз за сезон. Чтобы вернуться на первое место, швейцарец должен выиграть US Open. При этом нельзя, чтобы Надаль прошёл дальше четвертьфинала. Хороший шанс ещё улучшить свои позиции есть у Новака Джоковича. Серб в прошлом году на US Open не выступал и может дотянуться до третьей строчки.