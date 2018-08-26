Первый титул Соболенко и вторая победа Медведева в сезоне

В США завершились последние турниры перед US Open – 2018 – женский категории Premier в Нью-Хэйвене и мужской категории ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. На обоих соревнованиях победили русскоговорящие игроки – белоруска Арина Соболенко и россиянин Даниил Медведев.

Снятия участниц финала Цинциннати с Нью-Хэйвена

Турнир в Нью-Хэйвене изначально был очень представительным – лидером посева стала первая ракетка мира, Симона Халеп, запросившая у организаторов «уайлд-кард». Помимо неё, в основной сетке были ещё четыре теннисистки топ-10: Петра Квитова, Каролин Гарсия, Каролина Плишкова и Юлия Гёргес. Затем румынка всё же отказалась от участия, что и неудивительно после титула в Монреале и финала в Цинциннати. Вскоре примеру Халеп последовала Кики Бертенс, победившая её в Цинциннати. Интересно, что при этом Кики не стала сниматься с парного разряда, где выступала вместе с Юханной Ларссон, и дошла до четвертьфинала.

Макарова разгромила Плишкову и дошла до четвертьфинала

Единственной россиянкой в основной сетке была Екатерина Макарова. Она сразу попала на Каролину Плишкову, которая, как и Халеп, вовремя не заявилась на турнир и просила «уайлд-кард». По личным встречам Екатерина вела со счётом 3-1, но последний поединок, в Майами-2018, остался за Каролиной. Однако на этот раз Макарова сыграла здорово, а Плишкова свой лучший теннис показать не сумела – 6:1, 6:3 в пользу россиянки.



Во втором раунде Екатерина одержала волевую победу над Магдаленой Рыбариковой (2:6, 6:3, 6:3). Как позже призналась россиянка, ей помог дождь, который несколько раз прерывал игру. «Когда дождь пошёл в первый раз, после стартовой партии, это определённо помогло мне. Я не могла привести голову в порядок, успокоиться и идти от розыгрыша к розыгрышу. Во время перерыва я сидела и думала, что мне нужно изменить, как играть. Когда мы вернулись на корт, я немного успокоилась, расслабилась. Я начала понимать, что нужно делать, и это сработало».



Соперницей Макаровой по четвертьфиналу стала Юлия Гёргес. По личным встречам здесь всё тоже было неплохо — 2-0 в пользу Екатерины, причём выиграла она в том числе в финале Вашингтона-2017. Но на этот раз матч сложился в пользу немки. Юлия медленно стартовала, однако затем вошла в игру, расподавалась и перехватила инициативу. Во второй партии она и вовсе оформила «скрытую баранку» — 6:4, 6:2.

Соболенко завоевала первый титул под руководством Турсунова

В полуфинале Гёргес встретилась с белоруской Ариной Соболенко. Арина, которую сейчас тренирует Дмитрий Турсунов, на прошлой неделе дошла до полуфинала в Цинциннати, проиграв лишь Халеп. Но сил на ещё одно классное выступление у неё хватило. Белоруска прошла Саманту Стосур, Дарью Гаврилову, которая защищала здесь титул, и Белинду Бенчич. Юлия Гёргес тоже не устояла под атакующим напором Соболенко, уступив в двух сетах. Во второй партии у немки был сетбол, на котором она допустила двойную ошибку.



Соперницей Арины в титульном матче стала испанка Карла Суарес-Наварро. Карле в последние недели сильно везло со снятиями соперниц – пять теннисисток, игравших с ней, снимались до матча или по ходу игры. В Нью-Хэйвене такое и вовсе произошло трижды – Йоханна Конта не вышла на матч второго круга, Петра Квитова после проигрыша первого сета со счётом 3:6, а Моника Пуиг – при счёте 4:4 в стартовой партии. Таким образом, три из четырёх матчей Суарес-Наварро выиграла на отказах соперниц.

В первом сете Соболенко разгромила Суарес-Наварро, за 25 минут отдав ей всего один гейм. Вторая партия получилась более упорной – Арина сделала брейк только в середине сета, Карла сразу отыгралась, но затем Соболенко взяла её подачу с 40:15, после чего завершила поединок в свою пользу.



«Так рада, что завоевала первый титул. Великолепные ощущения. На самом деле, в первую секунду ты очень счастлива, а потом понимаешь, что нужно работать ещё больше, чтобы защитить титул в следующем году», — сказала Арина после победы. В рейтинге она дебютировала в топ-20.

Медведев повторил достижение Южного пятилетней давности

В Уинстон-Сейлеме Даниилу Медведеву понадобилось выиграть шесть матчей, чтобы стать чемпионом – для всех игроков, не попадающих в число 16 сеяных, этот турнир начинается с 1/32 финала. Россиянин последовательно обыграл Мирзу Башича, Алекса де Минора, Гидо Андреосси, Райана Харрисона, Таро Дэниэла и Стива Джонсона. За все шесть поединков Медведев провёл всего один тай-брейк – в первой партии с Харрисоном, и не проиграл ни одного сета. Конечно, это не самый крупный турнир, и звёздных соперников Даниилу здесь не встречалось, но в любом случае турнирная победа всегда приятна.

Кроме того, Медведев завоевал уже второй титул в нынешнем сезоне – в январе он стал чемпионом в Сиднее. Оба этих турнира проходят накануне «Шлемов» — US Open и Australian Open соответственно. Интересно, что в обоих финалах Даниил побеждал хозяев кортов. В Сиднее он оказался сильнее австралийца де Минора, а в Уинстон-Сейлеме переиграл американца Джонсона. До Медведева последним российским теннисистом, завоевавшим два титула за сезон, был Михаил Южный – в 2013-м он завоевал трофеи в Гштааде и в Валенсии.

Гьюдичелли хочет запретить наряд Серены Уильямс

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли сообщил, что в следующем розыгрыше Открытого чемпионата Франции дресс-код для участников соревнований будет ужесточён. Он привёл пример наряда американки Серены Уильямс, который вызвал много споров, и сказал, что подобное повториться не должно.

«Уже немного поздно, так как коллекции сформированы, но мы всё равно попросим производителей нарядов сообщать нам о том, как будет выглядеть форма. Иногда они заходят слишком далеко. Например, наряд Серены с минувшего розыгрыша больше не будет считаться приемлемым. Нужно уважать игру и место проведения турнира», — цитирует Гьюдичелли журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».