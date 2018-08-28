Антирекорд Халеп и битва Кузнецовой с В. Уильямс

Халеп установила антирекорд US Open

Симона Халеп второй год подряд проиграла на US Open в стартовом раунде. В обоих случаях жребий был к ней не слишком благосклонен – год назад она, будучи второй сеяной, попала на Марию Шарапову, а теперь ей досталась Кайя Канепи, которая в прошлом году дошла здесь до четвертьфинала. Всего эстонка шесть раз была в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» — по два раза на каждом из них, кроме Australian Open.

Халеп проигрывала со счётом 2:6, 0:3 с двойным брейком, после чего сумела зацепиться и отыграться – счёт во второй партии стал 4:4. Симона заработала двойной геймбол на подаче, но не удержала её, после чего Кайя подала на матч.

Симона стала первым лидером посева на женском US Open в истории Открытой эры (с 1968 года), проигравшим в стартовом раунде. На других турнирах «Большого шлема» поражений первых сеяных на старте ранее было пять. Вирджиния Рузичи проиграла Мэри Сойер в первом круге Australian Open 1979. Штеффи Граф уступила Лори Макнейл на Уимблдоне–1994, а Мартина Хингис дважды проигрывала на лондонском «Шлеме» в статусе первой сеяной: Елене Докич — в 1999-м и Вирхинии Руано-Паскуаль — в 2001-м. Наконец, Анжелика Кербер уступила Екатерине Макаровой в первом круге «Ролан Гаррос»–2017.

При этом Халеп точно останется первой ракеткой мира после завершения турнира, потому что её ближайшая преследовательница, Каролина Возняцки, отстаёт от неё больше чем на 2000 очков.

Макарова получила шанс взять реванш у Гёргес

Екатерина Макарова в последний месяц показывает хорошие результаты. В Монреале она дошла до финала в парном разряде, в Цинциннати завоевала первый титул в паре не с Еленой Весниной с 2009 года, а в Нью-Хэйвене вышла в четвертьфинал в одиночном разряде, победив Каролину Плишкову и Магдалену Рыбарикову.

На старте US Open россиянка обыграла Хитер Уотсон, хотя и отдала ей сет – 6:1, 3:6, 6:3. Следующей соперницей Макаровой станет Юлия Гёргес, которая остановила её в Нью-Хэйвене. Немка в первом раунде US Open нанесла поражение другой россиянке, Анне Калинской – 6:2, 6:7 (5:7), 6:2.

Интересно, что Уотсон, в 2009-м ставшая чемпионкой юниорского US Open, за всю взрослую карьеру пока не выиграла ни одного матча в основной сетке этих соревнований. Поражение от Макаровой стало для неё восьмым подряд в Нью-Йорке.

Кузнецова за 3 часа проиграла В. Уильямс

Калинская стала не единственной россиянкой, которой не повезло со жребием. Соперницей Светланы Кузнецовой, получившей от организаторов «уайлд-кард», стала Винус Уильямс. Матч между двумя бывшими чемпионками US Open (Светлана победила здесь в 2004 году, Винус – в 2000-м и 2001-м) получился красивым и очень напряжённым. Россиянка в борьбе проиграла первый сет, во втором уступала с двойным брейком – 1:4. Светлана отыграла один брейк в затяжном гейме, затем спасла свою подачу с двойного матчбола и не позволила сопернице подать на матч. В концовке партии Винус выглядела уставшей и в итоге проиграла четыре гейма подряд.

Отдых перед решающей партией, однако, пошёл Уильямс на пользу. Она снова начала остро атаковать и вновь повела с двойным брейком. Кузнецова пыталась отыграться, но на этот раз спастись не смогла – 6:3, 5:7, 6:3 в пользу американки. Поединок продолжался 2 часа 55 минут.

В третьем круге Винус может сыграть со своей младшей сестрой. Серена в первом круге легко победила Магду Линетт – 6:4, 6:0. Следующей соперницей Серены станет Карина Виттёфт, а Винус – Камила Джорджи.

Родина уступила действующей чемпионке

Неудачный жребий достался и Евгении Родиной, которая на предыдущем турнире «Большого шлема», Уимблдоне, впервые в карьере дошла до четвёртого круга. Соперницей россиянки стала третья ракетка мира и действующая чемпионка US Open – Слоан Стивенс. Первую партию Евгения проиграла легко, взяв только один гейм, а во втором сете сумела отыграть брейк и даже повела со счётом 5:4, но свою последнюю подачу уступила под ноль. В итоге американка взяла верх в двух сетах – 6:1, 7:5.

Павлюченкова и Вихлянцева не сумели встретиться во втором круге

А вот Анастасии Павлюченковой и Наталье Вихлянцевой на плохой жребий жаловаться не приходилось. Соперницей Анастасии стала Ребекка Петерсон, Натальи – Ваня Кинг. Ваня была 50-й ракеткой мира и здорово выступала в паре, но в прошлом году получила травму и сейчас потеряла почти все рейтинговые очки, а последний матч в основных сетках турниров WTA выиграла ещё в январе 2017-го! Однако Наталью она победила – 7:6 (7:4), 6:3. Отметим, что на тай-брейке при счёте 5:4 Кинг брала медицинский тайм-аут, что могло сбить россиянку. Перед этим у Вихлянцевой был тройной сетбол на приёме.

Павлюченкова уверенно начала матч с Петерсон, отдав в первой партии всего один гейм. Во втором сете она тоже повела с брейком – 3:2, но затем проиграла четыре гейма из пяти. Решающая партия развивалась схожим образом – 3:1 в пользу Анастасии превратились в 3:6. В итоге вместо встречи двух россиянок во втором раунде получился матч между Кинг и Петерсон.

Победный старт Азаренко

Виктория Азаренко, дважды (в 2012 и 2013 годах) игравшая в финале US Open, успешно стартовала на кортах Flushing Meadows в этом году. Белоруска в двух сетах победила свою тёзку, Викторию Кужмову, причём ни разу не проиграла свою подачу. Экс первая ракетка мира сделала один брейк в середине первой партии и один в конце второго сета – 6:3, 7:5. В среду Азаренко встретится с Дарьей Гавриловой, которая победила Сару Соррибес-Тормо с двумя «баранками».

Хачанов первым вышел во второй раунд

Карен Хачанов стал первым игроком в мужской сетке US Open – 2018, одержавшим победу в стартовом раунде. Россиянин за 1 час 46 минут обыграл Альберта Рамос-Виньоласа – 6:3, 6:2, 6:3. За две недели до этого они встречались в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати, и тогда Карен победил только в решающем сете – 2:6, 6:3, 6:2.

Кстати, Рамос-Виньолас в некотором смысле является для Хачанова особенным соперником. В 2013 году Карен одержал в матче с Альбертом одну из первых побед в ATP туре — в стартовом раунде «Кубка Кремля», на котором он дошёл до четвертьфинала. Это был второй выигранный Хачановым матч в ATP – в первом за месяц до этого он победил Виктора Ханеску на старте турнира в Санкт-Петербурге.

Медведев выиграл российское дерби, Рублёв выбыл

Даниил Медведев, приехавший на US Open сразу после титула в Уинстон-Сейлеме, продолжил свою победную серию. Даниил в трёх сетах победил Евгения Донского – 7:5, 6:4, 6:2. Поскольку в Уинстон-Сейлеме Медведев выигрывал все матчи в двух сетах, его серия достигла уже 15 взятых партий подряд. Следующим соперником россиянина будет Стефанос Циципас, финалист недавнего «Мастерса» в Торонто.

А вот Андрей Рублёв после травмы пока продолжает выступать неудачно. Россиянин не сумел защитить очки за четвертьфинал US Open – 2017, вылетев уже в первом круге. Рублёв повёл у Жереми Шарди со счётом 2:6, 6:4, 4:2, после чего взял всего один гейм. Пока из всех турниров после возвращения Андрей неплохо сыграл только в Вашингтоне, где дошёл до полуфинала и с четверного матчбола уступил Алексу де Минору. Возможно, эти упущенные шансы на тай-брейке второй партии дополнительно выбили Рублёва из колеи. Во всяком случае, с тех пор он проиграл ещё четыре матча кряду.

Вавринка продолжает прибавлять

Стэн Вавринка, тяжело возвращавшийся после операции, в августе начал показывать хороший теннис. В Торонто он прошёл два круга и в борьбе уступил первой ракетке мира и будущему чемпиону турнира Рафаэлю Надалю. В Цинциннати Стэн добрался до четвертьфинала, где в трёх сетах проиграл швейцарское дерби Роджеру Федереру. На US Open, как и на Уимблдоне, Вавринка в первом круге попал на Григора Димитрова. Болгарин сейчас совсем не в форме, так что Стэна вполне можно было назвать фаворитом – и он полностью оправдал это, победив в трёх сетах (6:3, 6:2, 7:5). Шансы у Григора были только в третьей партии, где он сделал единственный брейк в матче, но не подал на сет.

Надаль прошёл Феррера на отказе в последнем матче Давида на «Шлеме»

Давид Феррер объявил о скором завершении карьеры – весной следующего года на одном из турниров в Испании. При этом испанец сказал, что US Open станет его последним турниром «Большого шлема», так что в Австралию в январе он, по всей видимости, лететь не планирует. В последнем матче в основной сетке «мэйджоров» соперником Феррера стал Рафаэль Надаль. Испанцы являются близкими друзьями, и они провели между собой больше 30 матчей. Счёт личных встреч теперь стал 25-6 в пользу Надаля. И лишь во второй раз их поединок не был завершён – Давид был вынужден сняться из-за травмы бедра при счёте 3:6, 4:3.

Первая победа Маррея на «Шлеме» с Уимблдона-2017

Энди Маррей пропустил всю вторую половину прошлого сезона из-за проблем с бедром, проведя последний матч в четвертьфинале Уимблдона, где он в пяти сетах проиграл Сэму Куэрри. Британец надеялся обойтись без операции и вернуться в тур в начале года, но в итоге был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству. Энди вернулся в тур только в июне, в начале травяного сезона, и на Уимблдоне не сыграл, поскольку не чувствовал себя готовым к пятисетовым матчам. Таким образом, матч стартового раунда на US Open стал для него первым в пятисетовом формате более чем за год.

Соперник Маррею достался не самый опасный – Джеймс Дакворт. Австралиец тоже был травмирован и играет по защищённому рейтингу. Джеймс взял первую партию на тай-брейке, отыграв два сетбола, но в итоге Энди добился победы в четырёх сетах.

Раонич победил без тренера

Милош Раонич на старте US Open обыграл Карлоса Берлока в четырёх партиях. Вопросы вызвал только третий сет, в котором канадец допустил пять двойных ошибок и взял всего один гейм. Милош выступает в Нью-Йорке без тренирующего его Горана Иванишевича – хорват сейчас вместе со своей женой, которая скоро должна родить.

Также во второй круг US Open вышли Кевин Андерсон, защищающий здесь очки за финал, Хуан-Мартин дель Потро, игравший в прошлом году в полуфинале, и Доминик Тим.

Иснер и Шварцман

А это – просто забавное фото. Диего Шварцман и Джон Иснер крутят педали на соседних тренажёрах. Разница в росте составляет 38 сантиметров (1,7 и 2,08 метра).