Шарапова вышла на Остапенко, белоруски добились тройного успеха на US Open

Шарапова сразится с Остапенко

Мария Шарапова сделала ещё один шаг к защите прошлогодних очков на US Open, выйдя в третий круг соревнований. В 2017-м она добралась до четвёртого раунда, где проиграла Анастасии Севастовой.

Во втором круге россиянка победила Сорану Кырстю. Теннисистки ранее играли друг с другом только один раз и очень давно – в Пекине-2012. Тогда Мария легко взяла верх в двух сетах (6:2, 6:2). Сейчас у Шараповой возникли проблемы в стартовом гейме, но она взяла подачу с четырёх брейк-пойнтов и тут же сделала брейк. Всего Мария в первом сете отыграла шесть брейк-пойнтов, причём половину из них Сорана получила после двойных ошибок. К середине партии россиянка прибавила в игре на подаче и ещё раз взяла гейм соперницы.

На старте второго сета всё же случился провал – россиянка отдала свою подачу под ноль, причём завершила гейм двойной. Отыграться долго не получалось, хотя брейк-пойнты Мария зарабатывала в каждом гейме. На решающих мячах Шарапова нередко ошибалась, а иногда и Кырстя действовала здорово. В восьмом гейме обратный брейк всё же случился (и на брейк-пойнте Сорана тоже допустила двойную ошибку), но Мария тут же опять проиграла подачу под ноль. Румынка была в двух очках от победы в партии, однако россиянка прибавила в атаке, а Кырстя занервничала. В итоге Шарапова взяла три гейма подряд – 6:2, 7:5.

Дальше Марию ждёт интересный поединок с Еленой Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 одержала волевую победу над Тэйлор Таунсенд – 4:6, 6:3, 6:4. Не помешали успеху Елены даже 15 двойных ошибок.

Касаткина не сумела набрать форму

Две другие российские теннисистки, оставшиеся в нижней половине сетки, играли с белорусками. Первая ракетка России, Дарья Касаткина, встретилась с Александрой Саснович. Поле четвертьфинала Уимблдона Дарья играла не очень хорошо, да и её матч первого круга US Open с Тимей Бабош высококачественным не назовёшь. К сожалению, прибавить в этом поединке Касаткина не смогла, хотя ранее с Саснович играла хорошо – счёт по личным встречам был 3-0 в её пользу.

Дарья допускала много ошибок, в том числе на подаче – за два сета она сделала 11 двойных и при этом ни разу не подала навылет. У Александры неточностей тоже хватало, но она играла несколько активнее соперницы. Особенно велика была разница в первом сете, где Касаткина не заработала ни одного брейк-пойнта и дважды проиграла свою подачу.

Вторую партию Дарья начала лучше – сделала брейк, в борьбе отстояла свою подачу и могла повести 3:0, но упустила три брейк-пойнта. После этого Александра вызвала врача и ей затейпировали левое колено. Саснович удалось сравнять счёт, Касаткина тут же снова вышла вперёд, но дважды не подала на сет. Тай-брейк белоруска провела лучше и вышла в третий круг – 6:2, 7:6 (7:3). Там Александра сыграет с Наоми Осакой.

Звонарёва уступила Соболенко

Во втором российско-белорусском противостоянии белоруска была фавориткой. Речь об Арине Соболенко, которая играла с Верой Звонарёвой. Конечно, достижений за карьеру у Веры пока больше – она была и второй ракеткой мира, и финалисткой «Шлемов», и бронзовой медалисткой Олимпиады, но сейчас Соболенко на ходу, а Звонарёва с тех пор успела уйти из тура, провести два года (2015 – 2017) вне тенниса и вернуться после того, как стала мамой. Вера вернулась во вторую сотню в одиночном рейтинг-листе и завоевала два титула в парном разряде на домашних турнирах – в Санкт-Петербурге вместе с Тимей Бачински и в Москве вместе с Анастасией Потаповой – но понятно, что играть на своём уровне лучших лет ей тяжело. К тому же нельзя забывать, что по ходу карьеру у россиянки было несколько травм — запястья, лодыжки, бедра и плеча.

Соболенко, конечно, играла гораздо активнее соперницы, но в этом подопечная Дмитрия Турсунова превосходит большинство теннисисток тура. Шанс Веры был в том, чтобы цепляться за мячи и меньше ошибаться. В первой партии сделать это не получилось — неточностей у Звонарёвой хватало. Старт второго сета не обнадёжил – россиянка допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. Однако сразу после этого сама Вера впервые в матче заработала брейк-пойнты и с четвёртой попытки сумела сравнять счёт. После этого девушки держали подачи, хотя у Соболенко ещё были брейк-пойнты, а Звонарёва при счёте 5:4 добралась до 0:30 на приёме. На тай-брейке Вера постоянно была немного впереди и заработала два сетбола, но на обоих Арина великолепно атаковала. Заработав свой первый матчбол, белоруска сразу его реализовала – 6:3, 7:6 (9:7).

Дальше Арина сыграет с Петрой Квитовой. В случае успеха в третьем раунде Соболенко и Саснович встретятся друг с другом. Кстати, впервые на турнире «Большого шлема» три белоруски вышли в третий раунд (днём ранее до этой стадии добралась Виктория Азаренко). А россиянок в сетке осталось всего две – Мария Шарапова и Екатерина Макарова.

Раннее поражение Возняцки

Главная сенсация дня произошла в вечерней сессии на корте Луи Армстронга, где вторая ракетка мира, Каролина Возняцки, в двух сетах проиграла Лесе Цуренко. Впрочем, датчанка после долгожданной победы на турнире «Большого шлема», которую она одержала на Australian Open – 2018, вообще не впечатляет – за исключением титула в июне в Истбурне, ни на одном соревновании с января она не выиграла больше трёх матчей. К тому же совсем недавно, в Цинциннати, Каролина снялась по ходу стартового поединка из-за травмы левого колена.

Цуренко серьёзно превосходила Возняцки в активности, но при этом датчанка по своим меркам очень много ошибалась. За две партии она допустила 35 невынужденных ошибок! Особенно удручающей выглядела её статистика в первом сете – 4 удара навылет и 24 неточности. В результате Леся победила со счётом 6:4, 6:2 и вышла на Катержину Синякову.

Кербер преодолела созданные ей же сложности

Чемпионка Уимблдона и одна из главных фавориток US Open Анжелика Кербер создала себе сложности в матче с Юханной Ларссон, но сумела преодолеть их. Немка взяла первый сет и вела с двумя брейками во втором – 5:2, однако проиграла пять геймов подряд, упустив при этом два матчбола на приёме. По ходу решающей партии Анжелика дважды выходила вперёд с брейком и теряла преимущество, но в концовке собралась и дожала шведку – 6:2, 5:7, 6:4.

Гарсия и Младенович снова не встретились

Пара Каролин Гарсии и Кристины Младенович распалась в начале 2017 года, сразу после успешного сезона-2016, в котором они выиграли в том числе «Ролан Гаррос» и турнир в Мадриде. С тех пор они несколько раз были близки к тому, чтобы встретиться друг с другом в одиночном разряде, но до сих пор их пути ни разу не пересеклись. Отметим, что Гарсия после распада их дуэта вообще перестала играть в паре, а вот у Младенович в парном теннисе дела идут гораздо лучше, чем в одиночном. Сейчас они могли сыграть друг с другом в третьем круге, но если Каролин в трёх сетах одолела Монику Пуиг, то Кристина проиграла Карле Суарес-Наварро – также в трёх партиях.

Федерер вышел на Кирьоса

Роджер Федерер уверенно вышел в третий раунд. Швейцарец победил Бенуа Пэра в трёх партиях – 7:5, 6:4, 6:4. В первом сете французу удалось отыграть брейк, но до тай-брейка он не добрался. Во второй и третьей партиях преимущество Роджера было более явным. Проигрыш одной подачи при 4:1 с двумя брейками в третьем сете на ход матча никак не повлиял. В прошлом году, напомним, Федерер незадолго до US Open получил травму спины и на старте играл тяжёлые пятисетовые матчи, а в четвертьфинале уступил Хуан-Мартину дель Потро.

Поддержка от Лайани

В третьем раунде Роджера ждёт встреча с Ником Кирьосом, которая может стать его первым серьёзным испытанием в Нью-Йорке в этом году. Конечно, австралиец – игрок настроения, но когда он в порядке, противостоять ему непросто, особенно в геймах на его подаче. Кстати, по ходу матча второго круга с Пьер-Югом Эрбером Кирьоса подбадривал судивший этот поединок Мохаммед Лайани. Произошло это в момент, когда Ник проигрывал со счётом 4:6, 0:3. По словам Кирьоса, Лайани сказал, что если он нормально себя чувствует, то так играть нельзя, потому что иначе австралийца оштрафуют. Ник утверждает, что Мохаммед ему никак не помог. Как бы то ни было, в итоге он победил в четырёх сетах (4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0), а Ассоциация тенниса США теперь проверяет правомерность действий арбитра.

Джокович, Чилич и Зверев уверенно выиграли свои матчи

Новак Джокович одержал уверенную победу над Теннисом Сандгреном, хотя и проиграл один сет на тай-брейке. Тем не менее, во всех остальных партиях он доминировал – 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2. Следующим оппонентом серба станет Ришар Гаске. Отметим также Марина Чилича, разгромившего Хуберта Хуркача – 6:2, 6:0, 6:0. Уверенно вышел в третий круг и Александр Зверев – 6:4, 6:4, 6:2 с Николя Маю.

Травма Монфиса испортила матч с Нисикори

Потенциально интересный поединок Кея Нисикори с Гаэлем Монфисом получился смазанным – француз, как то нередко с ним бывает, травмировался. При счёте 2:6, 4:2 Гаэль неудачно выполнил удар с лёта и повредил правое запястье. Перед этим во второй партии Монфис вёл – 4:1, и у него было пять брейк-пойнтов на 5:1. После медицинского тайм-аута Гаэль попытался продолжить матч, но уступил две свои подачи подряд и снялся при счёте 2:6, 4:5. Кстати, если бы Монфис выиграл, то для него это была бы сотая победа на турнирах «Большого шлма».

Также снялся из-за травмы прошлогодний полуфиналист US Open, Пабло Карреньо-Буста. К этому моменту он уступал Жоау Соузе со счётом 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 0:2.