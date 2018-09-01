Шарапова – одна за всех. Матчи 6-го дня US Open

В субботу, 1 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – завершится третий круг. В первый день осени пройдут 16 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 8 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Роджер Федерер (2), Александр Зверев (4), Анжелика Кербер (4), Петра Квитова (5), Каролин Гарсия (6), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7), Давид Гоффен (10) и Елена Остапенко (10), которая померится силами с последней представительницей России в одиночных сетках – Марией Шараповой (22). Теннисистки уже играли в этом году в Риме, и тогда в трёх упорных сетах победу праздновала россиянка. Сейчас матч двух победительниц турниров «Большого шлема» поставили в расписании центрального корта первым запуском в вечерней программе – то есть не ранее 2:00 ночи по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Пятая попытка Хачанова подобрать ключи к Надалю. Матчи 5-го дня US Open Россияне Медведев, Макарова, Хачанов, а также Надаль, дель Потро, Стивенс, Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс сыграют в 5-й день US Open.

US Open. День 6-й. 1 сентября, суббота. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Мэдисон Кис (США, 14) — Александра Крунич (Сербия)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 1-1 (Стэнфорд-2015 – US Open-2014).



Рейтинг: 14-49.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Ник Кирьос (Австралия, 30) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 1-2 (Мадрид-2015 – Индиан-Уэллс (отказ), Майами-2017, Штутгарт-2018).

Рейтинг: 30-2.

Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.



Мария Шарапова (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 10)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-0 (Рим-2018).

Рейтинг: 22-10.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Новак Джокович (Сербия, 6) — Ришар Гаске (Франция, 26)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 12-1/13-1 (Шербург-ч-2005, Мадрид-2006, Эшторил-2007, Шанхай-2010, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос»-2011, Майами, Торонто-2012, Монреаль, Пекин, ATP World Tour Finals-2013, «Ролан Гаррос», Уимблдон-2015 – Tennis Masters Cup-2007).

Рейтинг: 6-25.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Кики Бертенс (Нидерланды, 13) — Маркета Вондроушова (Чехия, LD)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 13-103.

Прогноз букмекеров: 1.25– 3.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в трёх сетах.

Доминика Цибулкова (Словакия, 29) — Анжелика Кербер (Германия, 4)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 5-7 («Ролан Гаррос»-2008, Australian Open-2011, Сидней, Торонто-2013, WTA Finals-2016 – Сидней, Fed Cup, Токио-2014, Пекин-2015, WTA Finals-2016, Сидней, Истбурн-2018).

Рейтинг: 35-4.

Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.



Филипп Кольшрайбер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 4)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 2-2 (Мюнхен, US Open-2015 – Галле-2017, Мюнхен-2018).

Рейтинг: 34-4.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.



Петра Квитова (Чехия, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, 26)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-0 (Майами-2018).

Рейтинг: 5-20.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Алекс де Минор (Австралия)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-45.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Grandstand

Джон Миллман (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 55-84.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.



Катержина Синякова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 54-36.

Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.



Наоми Осака (Япония, 20) — Александра Саснович (Беларусь)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-0 (Токио-2016).

Рейтинг: 19-33.

Прогноз букмекеров: 1.55– 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Кей Нисикори (Япония, 21)

Grandstand. 4-й запуск (около 0:00).

Личные встречи: 0-2 (Буэнос-Айрес, Мадрид-2017).

Рейтинг: 13-19.

Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в пяти сетах.

Court 17

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 30)

Court 17. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 2-0 (Дубай-2016, Мадрид-2018).

Рейтинг: 6-24.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.



Люка Пуи (Франция, 17) — Жоау Соуза (Португалия)

Court 17. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-1 (Тоди-ч-2013).

Рейтинг: 17-68.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в пяти сетах.



Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Court 17. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-2/0-4 (Галле-юн-2008, Майами-кв, Мец-2014, Мец-2016). Рейтинг: 58-10.

Прогноз букмекеров: 4.95 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.