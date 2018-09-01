Хачанов проиграл триллер Надалю, С. Уильямс разгромила старшую сестру

Битва Хачанова с Надалем

Поединок Карена Хачанова и Рафаэля Надаля стал украшением дня – да и не только дня, а как минимум всей первой недели турнира. Ранее они уже встречались друг с другом на всех возможных покрытиях, и испанец каждый раз брал верх, не уступая ни сета. Последний матч, в полуфинале «Мастерса» в Торонто, получился самым упорным, но и там Рафаэль уверенно выиграл тай-брейк первой партии, а затем взял второй сет с перевесом в один брейк.



Здесь первым сделал брейк Карен – сразу после того, как выиграл стартовый гейм с двойного брейк-пойнта. Хачанов бился в каждом своём гейме и здорово подавал. Ближе к концу сета Надаль всё же отыграл брейк, но при счёте 5:5 россиянин вновь взял подачу соперника – и в упорной борьбе подал на сет!

Вторую партию Карен тоже начал с брейка, причём под ноль. Удержать преимущество не удалось – в восьмом гейме Рафаэль отыгрался. Сразу после этого Хачанов заработал тройной брейк-пойнт. Испанец взял два очка подряд, но на третьем вдруг ошибся. К сожалению, подать на сет Карен не смог, хотя был в двух очках от победы. Сразу после этого начал накрапывать дождь, и организаторы закрыли крышу. После продолжения игры россиянин был в шаге от тай-брейка, но при счёте 40:15 допустил две двойные ошибки подряд. Рафаэль воспользовался этим подарком и, прибавив в атаке, сделал последний брейк в партии.

Третий сет начался с отыгранного Надалем тройного брейк-пойнта, но больше шансов на приёме у Хачанова не было. На подаче Карен играл здорово, а единственный брейк-пойнт спас с помощью Hawk-eye, показавшего аут после приёма Рафаэля. Словом, по ходу сета игрового преимущества у испанца не было. А на тай-брейке решающим фактором стали двойные ошибки Карена. За шесть геймов этой партии он не допустил ни одной двойной, а тут сделал две ещё до первой смены сторон! Несмотря на это, Хачанов отыграл четыре сетбола, включая тройной, но при счёте 7:7 снова сделал двойную ошибку. После этого в затяжном розыгрыше Надаль всё-таки реализовал сетбол.



Пожалуй, главная заслуга Карена в четвёртом сете в том, что он не развалился после такой катастрофы с двойными на тай-брейке и, даже рано проиграв свою подачу, продолжил бороться. В последний момент Хачанов сделал обратный брейк, не дав Надалю подать на матч, а в следующем гейме даже заработал сетбол на приёме, но реализовать его не сумел. А тай-брейк Карен провёл неудачно, хотя на этот раз и обошлось без двойных. 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу Рафаэля, который дальше сыграет с Николозом Басилашвили.

Медведев вновь проиграл Чоричу

Проиграл свой матч и Даниил Медведев, причём не сумел взять у Борны Чорича ни сета. Ему вообще тяжело даются матчи с хорватом на харде – он проиграл ему и на Next Gen Finals в Милане в прошлом году, и на старте недавнего «Мастерс 1000» в Цинциннати. На Уимблдоне была обратная картина – Даниил уверенно победил в трёх сетах. Но здесь Борна не давал Даниилу играть в свой теннис, и россиянин допускал слишком много ошибок. По сути, борьба была только во втором сете, да и то Чорич всё время был впереди. В итоге он выиграл со счётом 6:3, 7:5, 6:2 за два с небольшим часа.

Дель Потро идёт дальше

Следующим соперником Борны станет Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинец, занимающий третью строчку рейтинга и защищающий здесь очки за полуфинал, сумел в трёх партиях победить Фернандо Вердаско, который в предыдущем круге выбил Энди Маррея – 7:5, 7:6 (8:6), 6:3. Испанец бился до конца, но в решающие моменты дель Потро действовал чуть активнее и точнее.

Раонич оказался сильнее Вавринки

Играющий здесь без тренера Милош Раонич нанёс поражение Стэну Вавринке. Оба теннисиста возвращают свою форму после травм, и в этом поединке канадец сыграл чуть лучше. Многое решил тай-брейк первой партии, который Вавринка уступил с двойного сетбола. После этого реальных шансов у Стэна не было. Он ни разу за матч не сумел взять подачу соперника, а вот Милош нашёл ключи к игре на приёме – 7:6 (8:6), 6:4, 6:3. Дальше Раонича ждёт другой мастер подачи – Джон Иснер.

Пять сетов Андерсона без тай-брейков

Последнюю пару в 1/8 финала в верхней половине сетки составили Кевин Андерсон и Доминик Тим. Действующий финалист US Open и Уимблдона выиграл уже второй матч на этом турнире в пяти сетах. Сначала так был повержен Райан Харрисон, а теперь Кевин в решающей партии сломил сопротивление Дениса Шаповалова. Интересно, что за 13 сетов на турнире Андерсон сыграл всего один тай-брейк. Что касается Тима, то он в четырёх партиях победил Тейлора Фритца. Доминик вообще не очень-то любит быстрые покрытия. Лучшим результатом финалиста «Ролан Гаррос» — 2018 на всех остальных турнирах «Большого шлема» является как раз четвёртый раунд.

Макарова не справилась с Севастовой

В женской сетке из россиянок осталась только Мария Шарапова, которая свой матч третьего круга проведёт в субботу. Екатерина Макарова хорошо начала поединок с Анастасией Севастовой, в борьбе взяла первый сет и выиграла стартовый гейм второй партии, но после этого сбавила, стала много ошибаться и в итоге получила «скрытую баранку», завершив сет двойной ошибкой. В начале решающей партии теннисистки шли на равных, а в концовке Севастова прибавила – 4:6, 6:1, 6:2 в пользу латвийской теннисистки. Дальше Анастасия встретится с Элиной Свитолиной, которая победила Ван Цян со счётом 6:4, 6:4.

Азаренко в третий раз за сезон уступила Стивенс

Виктория Азаренко в третий раз за год проиграла Слоан Стивенс. Американка ранее брала верх во втором круге Индиан-Уэллса и в полуфинале Майами. Теперь Слоан сравняла счёт по личным встречам, окончательно отыгравшись за три давних поражения на Australian Open. В первом сете у Стивенс был заметный игровой перевес, а вот во втором Азаренко прибавила и со счёта 1:3 выиграла три гейма подряд, при этом взяв свою подачу с тройного брейк-пойнта. Однако в этот момент пошёл небольшой дождь, и организаторы решили закрыть крышу. Возможно, эта пауза и изменившиеся условия игры сбили Викторию. В любом случае Слоан взяла три гейма подряд и вышла в четвёртый круг – 6:3, 6:4. Дальше действующая чемпионка турнира сыграет с Элисе Мертенс.

Серена разгромила Винус

30-й матч между сёстрами Уильямс получился одним из самых коротких в истории их противостояния. Серена не дала старшей сестре ни шанса, разгромив её за час с небольшим – 6:1, 6:2. Она играла гораздо активнее, намного лучше подавала и здорово принимала. Винус удалось заработать всего один брейк-пойнт, который остался нереализованным. Теперь Серене предстоит сыграть с Кайей Канепи. Эстонка после победы над Симоной Халеп в первом круге уверенно прошла ещё два раунда.

Плишкова сыграет с Барти

Также в 1/8 финала встретятся Каролина Плишкова и Эшли Барти. Финалистка US Open – 2016 и экс первая ракетка мира в двух сетах победила Софью Кенин, а проводящая лучший сезон в карьере Барти уверенно справилась с Каролиной Муховой, которая перед этим выбила из турнира Гарбинье Мугурусу.

Судья парного матча упал с вышки

Перед началом парного матча между Фабио Фоньини с Симоне Болелли и Кевином Кравицем с Максимилианом Мартерером судья этой игры, Джон Блом, упал с вышки. Он хотел спуститься с неё, но это закончилось падением на спину, во время которого он чуть не врезался в Болелли. Позже Блом написал в «твиттере», что с ним всё в порядке, а причиной падения стал отломавшийся подлокотник вышки.