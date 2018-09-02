Серена пытается догнать Корт. Матчи 7-го дня US Open

В воскресенье, 2 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – начнётся четвёртый круг. В этот день пройдут 8 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 4 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (1), Хуан-Мартин дель Потро (3), Слоан Стивенс (3), Кевин Андерсон (5), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8) и Доминик Тим (9), причём Андерсон и Тим сыграют между собой. Также проведёт свой матч и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс (17), которая стремится догнать Маргарет Корт по количеству «шлемов» (24). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
US Open. День 7-й. 2 сентября, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Arthur Ashe Stadium
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2017).
Рейтинг: 1-37.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Текстовая трансляция:
Кайя Канепи (Эстония) — Серена Уильямс (США, 17)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-4 (Майами, Уимблдон-2008, Пекин-2009, US Open-2014).
Рейтинг: 44-26.
Прогноз букмекеров: 4.30 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция:
Слоан Стивенс (США, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-1 (Цинциннати-2018).
Рейтинг: 3-15.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 20)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-20.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Доминик Тим (Австрия, 9) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-6 (Мадрид-2018 – Australian Open, Токио-2014, US Open, Париж-2015, Торонто-2016, Вашингтон-2017).
Рейтинг: 9-5.
Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах.
Эшли Барти (Австралия, 18) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 2-1 (Ноттингем-ITF-2012, Ухань-2017 – Ноттингем-2016).
Рейтинг: 17-8.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Джон Иснер (США, 11) — Милош Раонич (Канада, 25)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 4-1 (Торонто-2012, Цинциннати-2013, Майами-2015, Уимблдон-2018 – Цинциннати-2016).
Рейтинг: 11-24.
Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в пяти сетах.
Grandstand
Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Элина Свитолина (Украина, 7)
Grandstand. 4-й запуск (не ранее 0:00).
Личные встречи: 0-1 (Кали-ч-2013).
Рейтинг: 18-7.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.