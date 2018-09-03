Шарапова начинает вторую неделю. Матчи 8-го дня US Open

Последняя россиянка в сетке – Шарапова, а также Кис, Цибулкова, Соболенко, Осака, Федерер, Джокович и Чилич сыграют в 8-й день US Open.

В понедельник, 3 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – завершится четвёртый круг. В этот день пройдут 8 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 4 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Роджер Федерер (2), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7) и Давид Гоффен (10), причём двое последних сыграют между собой. В понедельник проведёт свой матч и последняя из оставшихся в сетке представительниц России — Мария Шарапова (22). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

С. Уильямс в одном шаге от возвращения в топ-20 С. Уильямс победила Канепи и постарается взять реванш у Плишковой за полуфинал US Open – 2016, Надаль прошёл Басилашвили и сыграет с Тимом.

US Open. День 8-й. 3 сентября, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Arthur Ashe Stadium

Мэдисон Кис (США, 14) — Доминика Цибулкова (Словакия, 29)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 4-0 (Пекин-2013, Ухань-2014, Брисбен-2015, WTA Finals-2016).

Рейтинг: 14-35.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Новак Джокович (Сербия, 6) — Жоау Соуза (Португалия)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 21:00).

Личные встречи: 4-0 (US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Майами-2016, «Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 6-68.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 13.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — Мария Шарапова (Россия, 22)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-4 (Монреаль-2014 – Индиан-Уэллс-2013, Пекин-2014, Брисбен, Рим-2015).

Рейтинг: 24-22.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Джон Миллман (Австралия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-1 (Брисбен-2015).

Рейтинг: 55-2.

Прогноз букмекеров: 11.00 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Кей Нисикори (Япония, 21) — Филипп Кольшрайбер (Германия)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 2-0 (Australian Open-2016, Рим-2018).

Рейтинг: 19-34.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.



Арина Соболенко (Беларусь, 26) — Наоми Осака (Япония, 20)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 20-19.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Марин Чилич (Хорватия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 2-3 (Париж-2016, Рим-2017 – Кубок Дэвиса, Индиан-Уэллс, Токио-2016).

Рейтинг: 7-10.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Grandstand

Маркета Вондроушова (Чехия, LD) — Леся Цуренко (Украина)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 103-36.

Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.