Шарапова начинает вторую неделю. Матчи 8-го дня US Open

В понедельник, 3 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – завершится четвёртый круг. В этот день пройдут 8 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 4 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Роджер Федерер (2), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7) и Давид Гоффен (10), причём двое последних сыграют между собой. В понедельник проведёт свой матч и последняя из оставшихся в сетке представительниц России — Мария Шарапова (22). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
US Open. День 8-й. 3 сентября, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Arthur Ashe Stadium
Мэдисон Кис (США, 14) — Доминика Цибулкова (Словакия, 29)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 4-0 (Пекин-2013, Ухань-2014, Брисбен-2015, WTA Finals-2016).
Рейтинг: 14-35.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Новак Джокович (Сербия, 6) — Жоау Соуза (Португалия)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 21:00).
Личные встречи: 4-0 (US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Майами-2016, «Ролан Гаррос»-2017).
Рейтинг: 6-68.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 13.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — Мария Шарапова (Россия, 22)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 1-4 (Монреаль-2014 – Индиан-Уэллс-2013, Пекин-2014, Брисбен, Рим-2015).
Рейтинг: 24-22.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Джон Миллман (Австралия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-1 (Брисбен-2015).
Рейтинг: 55-2.
Прогноз букмекеров: 11.00 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Кей Нисикори (Япония, 21) — Филипп Кольшрайбер (Германия)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 2-0 (Australian Open-2016, Рим-2018).
Рейтинг: 19-34.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Арина Соболенко (Беларусь, 26) — Наоми Осака (Япония, 20)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 20-19.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 2-3 (Париж-2016, Рим-2017 – Кубок Дэвиса, Индиан-Уэллс, Токио-2016).
Рейтинг: 7-10.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Grandstand
Маркета Вондроушова (Чехия, LD) — Леся Цуренко (Украина)
Grandstand. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 103-36.
Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.