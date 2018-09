Стивенс, Севастова, С. Уильямс, Кар. Плишкова, дель Потро, Иснер, Надаль и Тим сыграют в 9-й день US Open в четвертьфиналах.

Четвертьфиналы без россиян. Матчи 9-го дня US Open

Во вторник, 4 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – начнутся четвертьфиналы. К этой стадии соревнований не осталось ни одного представителя России в одиночных сетках. В этот день пройдут 4 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 2 в каждом разряде). Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте – Арене Артура Эша, которая оборудована крышей с 2016 года. Так что даже если погода вмешается в ход турнира, на одиночный разряд это никак не повлияет – эти поединки уложатся в срок. Вот как выглядит список одиночных матчей вторника: Слоан Стивенс (3) — Анастасия Севастова (19), Хуан-Мартин дель Потро (3) — Джон Иснер (11), Серена Уильямс (17) — Каролина Плишкова (8) и Рафаэль Надаль (1) — Доминик Тим (9). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников, рекордами и прогнозами.

US Open. День 9-й. 4 сентября, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Слоан Стивенс (США, 3) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 2-1 (US Open-2017, Монреаль-2018 – WTA Elite Trophy-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2013) – 4-й круг (2011);

«Ролан Гаррос»: финал (2018) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: 1/4 финала (2013) – 2-й круг (2017);

US Open: титул (2017) – 1/4 финала (2016, 2017).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Родина (6:1, 7:5) – Векич (6:2, 2:6, 6:3);

2-й круг: Калинина, Q (4:6, 7:5, 6:2) – Лю (6:3, 6:1);

3-й круг: Азаренко, WC (6:3, 6:4) – Макарова (4:6, 6:1, 6:2);

4-й круг: Мертенс, 15 (6:3, 6:3) – Свитолина, 7 (6:3, 1:6, 6:0).



Рейтинг: 3-18.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.



Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Джон Иснер (США, 11)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:30).

Личные встречи: 7-4 (Вашингтон-2008, Индиан-Уэллс-2009, Мемфис-2011, Вашингтон-2013, Стокгольм-2016, Монреаль-2017, «Ролан Гаррос»-2018 – Цинциннати-2013, Лондон-2016, Париж-2017, Майами-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2009, 2012) – 4-й круг (2010, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2009, 2018) – 4-й круг (2014, 2016, 2018);

Уимблдон: 1/2 финала (2013) – 1/2 финала (2018);

US Open: титул (2009) – 1/4 финала (2011).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Янг, Q (6:0, 6:3, 6:4) – Клан, WC (7:6, 6:3, 6:4);

2-й круг: Кудла (6:3, 6:1, 7:6) – Джарри (6:7, 6:4, 3:6, 7:6, 6:4);

3-й круг: Вердаско, 31 (7:5, 7:6, 6:3) – Лайович (7:6, 6:7, 6:3, 7:5);

4-й круг: Чорич, 20 (6:4, 6:3, 6:1) – Раонич, 25 (3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2).



Рейтинг: 3-11.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.

Серена Уильямс (США, 17) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-1 (Стэнфорд-2014 – US Open-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) – 1/4 финала (2017, 2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2002, 2013, 2015) – 1/2 финала (2017);

Уимблдон: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) – 4-й круг (2018);

US Open: титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014) – финал (2016).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Линетт (6:4, 6:0) – Дияс (6:4, 7:6);

2-й круг: Виттёфт (6:2, 6:2) – Богдан (6:2, 6:3);

3-й круг: В. Уильямс, 16 (6:1, 6:2) – Кенин (6:4, 7:6);

4-й круг: Канепи (6:0, 4:6, 6:3) – Барти, 18 (6:4, 6:4).



Рейтинг: 26-8.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 9)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 7-3 («Ролан Гаррос»-2014, Монте-Карло-2016, Барселона, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2017, Монте-Карло, «Ролан Гаррос»-2018 – Буэнос-Айрес-2014, Рим-2017, Мадрид-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2017, 2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018) – финал (2018);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 4-й круг (2017);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – 4-й круг (2014, 2016, 2017).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Феррер (6:3, 3:4-отказ) – Башич (6:3, 6:1, 6:4);

2-й круг: Поспишил (6:3, 6:4, 6:2) – Джонсон (6:7, 6:3, 5:7, 6:4, 6:1);

3-й круг: Хачанов, 27 (5:7, 7:5, 7:6, 7:6) – Фритц (3:6, 6:3, 7:6, 6:4);

4-й круг: Басилашвили (6:3, 6:3, 6:7, 6:4) – Андерсон, 5 (7:5, 6:2, 7:6).



Рейтинг: 1-9.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.