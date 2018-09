Осака, Цуренко, Суарес-Наварро, Кис, Чилич, Нисикори, Джокович и Миллман сыграют в 10-й день US Open в четвертьфиналах.

Чилич и Нисикори снова сразятся на главной арене. Матчи 10-го дня US Open

В среду, 5 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – завершатся четвертьфиналы. В этот день пройдут 4 матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 2 в каждом разряде). Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте – Арене Артура Эша, которая с 2016 года оборудована крышей. Так что даже если погода вмешается в ход турнира, на одиночный разряд это никак не повлияет – эти поединки уложатся в срок. Вот как выглядит список одиночных матчей среды: Наоми Осака (20) — Леся Цуренко, Марин Чилич (7) — Кей Нисикори (21), Карла Суарес-Наварро (30) — Мэдисон Кис (14) и Новак Джокович (6) — Джон Миллман. Отметим, что Чилич и Нисикори уже разыгрывали здесь главный матч в 2014 году, и не исключено, что кто-то из них снова дойдёт до финала. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников, рекордами и прогнозами.

US Open. День 10-й. 5 сентября, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Наоми Осака (Япония, 20) — Леся Цуренко (Украина)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 1-0 (Ирапуато-ITF-2014).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2018) – 3-й круг (2013);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2016, 2018) – 4-й круг (2018);

Уимблдон: 3-й круг (2017, 2018) – 3-й круг (2017);

US Open: 3-й круг (2016, 2017) – 4-й круг (2016).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Зигемунд, SR (6:3, 6:2) – Ван Эйтванк (6:3, 6:2);

2-й круг: Глушко, Q (6:2, 6:0) – Возняцки, 2 (6:4, 6:2);

3-й круг: Саснович (6:0, 6:0) – Синякова (6:4, 6:0);

4-й круг: Соболенко, 26 (6:3, 2:6, 6:4) – Вондроушова, LD (6:7, 7:5, 6:2).

Рейтинг: 19-36.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Кей Нисикори (Япония, 21)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 6-8 (Индиан-Уэллс-2008, US Open-2012, 2014, Уимблдон, Базель, ATP World Tour Finals-2016 – US Open-2010, Ченнай-2011, Мемфис-2013, Брисбен, Барселона-2014, Вашингтон, Токио-2015, Монте-Карло-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) – 1/4 финала (2012, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017, 2018) – 1/4 финала (2015, 2017);

Уимблдон: финал (2017) – 1/4 финала (2018);

US Open: титул (2014) – финал (2014).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Копил (7:5, 6:1, 1:1-отказ) – Мартерер (6:2, 6:2, 6:3);

2-й круг: Хуркач, Q (6:2, 6:0, 6:0) – Монфис (6:2, 5:4-отказ);

3-й круг: де Минор (4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5) – Шварцман, 15 (6:4, 6:4, 5:7, 6:1);

4-й круг: Гоффен, 10 (7:6, 6:2, 6:4) – Кольшрайбер (6:3, 6:2, 7:5).



Рейтинг: 7-19.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — Мэдисон Кис (США, 14)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-3 (Токио-2013, Бирмингем, Олимпиада-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2009, 2016, 2018) – 1/2 финала (2015);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2008, 2014) – 1/2 финала (2018);

Уимблдон: 4-й круг (2013, 2016) – 1/4 финала (2015);

US Open: 1/4 финала (2013) – финал (2017).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Гиббз, Q (5:7, 6:3, 6:4) – Пармантье (6:4, 6:4);

2-й круг: Младенович (6:1, 4:6, 6:4) – Пера (6:4, 6:1);

3-й круг: Гарсия, 6 (5:7, 6:4, 7:6) – Крунич (4:6, 6:1, 6:2);

4-й круг: Шарапова, 22 (6:4, 6:3) – Цибулкова, 29 (6:1, 6:3).



Рейтинг: 24-14.

Прогноз букмекеров: 3.05 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Новак Джокович (Сербия, 6) — Джон Миллман (Австралия)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 1-0 (Лондон-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) – 3-й круг (2016);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 1-й круг (2016-2018);

Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015) – 3-й круг (2016);

US Open: титул (2011, 2015) – 3-й круг (2017).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Фучович (6:3, 3:6, 6:4, 6:0) – Бруксби, WC (6:4, 6:2, 6:0);

2-й круг: Сандгрен (6:1, 6:3, 6:7, 6:2) – Фоньини, 14 (6:1, 4:6, 6:4, 6:1);

3-й круг: Гаске, 26 (6:2, 6:3, 6:3) – Кукушкин (6:4, 4:6, 6:1, 6:3);

4-й круг: Соуза (6:3, 6:4, 6:3) – Федерер, 2 (3:6, 7:5, 7:6, 7:6).



Рейтинг: 6-55.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.